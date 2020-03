Herr Siegrist, sind wir momentan im Krieg gegen ein Virus?

Das hört sich für mich zu martialisch an. Weltweit kämpfen wir immerhin noch gegen ein Virus an und nicht gegen Menschen. Die Situation ist jedoch sehr ernst, weil die Zahl der Erkrankten auch bei uns rapide ansteigt und wir in der Schweiz gemäss den Modellen inzwischen ähnliche Verhältnisse haben wie vor kurzem in Italien.

Der Feind ist unsichtbar, nicht greifbar. Was macht dies mit uns?

Wir müssen vor allem vernünftig sein und alles tun, um die Verbreitung einzudämmen. Das heisst, soziale Kontakte wirklich auf ein Minimum zu reduzieren und wenn möglich zu Hause zu arbeiten. Allerdings ist es wichtig, dass aus Angst nicht auch noch Panik wird. Schon jetzt kommt es zu Hamsterkäufen. Die Leute halten sich an eine Notvorratsliste des Bundes. Doch was bringen uns derzeit Mehl und Trockenwürste. Eine absurde Idee.

Auch Reis und WC-Papier sind begehrt.

Dies liegt daran, dass sich heutzutage Fake News schnell verbreiten. Es wurde gemeldet, dass die Lebensmittelläden bald geschlossen sein könnten. Was für ein Blödsinn! Wir müssen nun aufpassen, dass einige Leute nicht eigenmächtig agieren und das ganze System auf einmal blockieren. Wenn zum Beispiel die Post in grossen Betrieben nicht mehr zugestellt wird, haben wir ein riesiges Problem. Wer soll dies denn in ein paar Wochen wieder in den Griff bekommen? Die Basisfunktionen müssen unbedingt weiterhin aufrechterhalten bleiben, sonst kommt es tatsächlich zum Kollaps.

Das Virus hat unser Vertrauen in unsere intuitive Urteilskraft genommen. Draussen scheint die Sonne, die meisten Leute sind gesund und sollen dennoch zu Hause bleiben.

Der Erreger ist neu. Unser Immunsystem kennt ihn nicht. Viele vergleichen ihn dennoch gern mit der saisonalen Grippe und denken, das wird schon wieder. Doch wir sehen in Italien, was passiert, wenn man nicht sofort handelt. Jetzt sind alle gefordert, sich solidarisch zu verhalten und die massiven Einschränkungen des alltäglichen Lebens in Kauf zu nehmen.

Keine Konzerte, keine Bars, keine Sportanlässe, keine Reisen ins nahe Ausland mehr. Wie erklärt man insbesondere Jugendlichen, dass die Party vorbei ist?

Obwohl für sie die Bedrohung nicht real ist, weil sie nicht zur Risikogruppe gehören, müssen sie sich jetzt solidarisch verhalten. Es ist auch in ihrem ganz eigenen Interesse. Wenn sie durch einen Notfall oder eine andere Erkrankung plötzlich ins überfüllte Spital müssen, niemand Zeit hat, es keine freien Betten mehr gibt, sind sie von der Corona-Krise auf einmal selbst betroffen. Ein Nebeneffekt, der gern vergessen geht.

Dennoch trotzen einige und spielen den starken Rebell. Egal, ob alt oder jung.

Das ist gefährlich. Wer jetzt in den Zug einsteigt und denkt, dass es danach sowieso nicht mehr drauf ankommt, ob er weitere Leute trifft, irrt sich gewaltig. Es geht hier nicht um alles oder nichts. Die sozialen Kontakte lassen sich zwar in der Regel nicht auf null herunterfahren, aber auf alle Fälle stark einschränken. Nur so können wir die Kurve der Infizierten im Interesse aller wieder abflachen.

Hat der Bundesrat zu spät reagiert?

Vorher wäre es gar nicht möglich gewesen. Es ist schlimm, dass es immer erst Tote und eine grosse Anzahl Infizierter braucht, damit das Risiko überhaupt wahrgenommen wird. Anders ist es in China, wo nach zu langem Zuwarten dann aber rasch ganze Gebiete zur Sperrzone erklärt wurden, und alle es stillschweigend akzeptiert haben. Bei uns hat man ja gesehen, dass sich einige in Basel auch nicht an das Fasnachtsverbot gehalten haben. Sie haben sich trotzdem getroffen und einfach illegal gefeiert. Unverständlich ist auch, dass einige Skigebiete am Samstag noch offen waren.

Alle Schulen sind geschlossen. Auch die Hochschulen. Haben Sie Ihre Vorlesung schon virtuell gehalten?

Ja, schon am Freitag habe ich ein Video gemacht. An der ETH haben wir uns schon vorher damit beschäftigt und einen detaillierten Notfallplan erstellt. Ein paar Forschungsfragen bei der Datenerhebung muss ich mit meinem Team jetzt anders durchführen und ändern. Doch das ist alles machbar. Ich verstehe nicht, warum sich zum Beispiel die Volksschule nicht schon vor drei, vier Wochen darauf vorbereitet hat, obwohl dieses Szenario absehbar war.

Kann man die Angst vor dem Coronavirus mit derjenigen vor Terroranschlägen vergleichen?

Beim Terror spielen ähnliche Faktoren eine Rolle. Er ist nicht kontrollierbar und nicht berechenbar. Niemand weiss, ob und wo ein Anschlag passiert. Die Terroranschläge 9/11 haben unsere Gesellschaft verändert. Wir werden am Flughafen viel mehr kontrolliert und reisen nicht mehr wie früher vollkommen unbesorgt. Als Individuum kann man gegen Terror wie etwa den Anschlag auf Charlie Hebdo in Frankreich aber nicht viel machen, ist der Situation ausgeliefert. Anders ist dies bei Corona. Hier kann jeder seinen Beitrag leisten, indem er Handhygiene einhält und vor allem das Prinzip des Social distancing beachtet.

Oft werden auch Vergleiche mit dem Risiko des Strassenverkehrs gemacht, bei dem es jedes Jahr in der Schweiz viele Verkehrstote gibt. Ist dies zulässig?

Wer Auto fährt, tut dies freiwillig. Das Risiko wird im Gegensatz zur Ausbreitung des Coronavirus auch als kontrollierbar wahrgenommen. Für Laien spielen Emotionen oft eine wichtigere Rolle als Wahrscheinlichkeiten und Zahlen.

Momentan sitzen viele zu Hause, meist noch gesund und nicht krank ans Bett gefesselt, aber doch eingesperrt in den eigenen vier Wänden und der Freiheit beraubt. Ist dies einzigartig?

Eine solche länderübergreifende Situation habe ich persönlich noch nie erlebt. Es gab während der Ölkrise in den 1970er-Jahren mal autofreie Sonntage, was aber keine so starken Konsequenzen für den Einzelnen hatte. Im Gegenteil als Kind konnte man auf den Autobahnen spazieren. Die Corona-Krise ist weltweit viel einschneidender, weil sie jeden und alles betrifft und ihr Ausgang bisher nicht absehbar ist. Das macht es auch so schwierig. Wir wissen nicht, was morgen ist und schauen uns jeden Morgen von neuem die Zahlen an. Die Kurve steigt und steigt. Deshalb müssen alle jetzt zusammenhalten und zwar über die Grenzen hinweg.