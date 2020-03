Frau Funk, wann haben Sie zum letzten Mal das Haus verlassen?

Frei bewegt habe ich mich vergangenen Donnerstag zum letzten Mal, als ich meine Tochter von der Kita abgeholt habe. An diesem Abend herrschte grosse Aufregung, weil darüber informiert wurde, dass eine Mitarbeiterin der Einrichtung an Corona erkrankt sei. Viele Eltern standen in den Gängen und haben diskutiert. Später kam dann noch jemand von den Behörden, um Fragen zu beantworten. Und dann wurden wir in Quarantäne geschickt.

Was bedeutet das konkret?

Seither dürfen wir nicht mehr nach draussen, sondern bleiben in unserem Haus in Riehen. Wir, das sind ich, meine Tochter und eine Freundin, die ebenfalls hier lebt. Der Vater der Kleinen und ich leben getrennt.

Haben Sie sich daran gehalten, und sind in den letzten sechs Tagen nicht ein einziges Mal kurz vor die Tür?

Vorgestern sind wir ins Spital gefahren, um einen Corona-Test machen zu lassen. Meine Tochter hatte Husten und Schnupfen. Da sie Kontakt zur erkrankten Betreuerin hatte, machte ich mir Sorgen. Für den Weg zum Auto habe ich mir wie befohlen eine Schutzmaske angezogen. Meiner Tochter habe ich sie über Mund und Nase gehalten. Sie ist zwei Jahre alt und würde so ein Ding nicht freiwillig aufbehalten. Ich habe auch mal überlegt, mit Schutzmaske wenigstens in den Langen Erlen einen Spaziergang zu machen. Aber das war nie ein ernsthafter Plan. Ich möchte ja niemanden in Gefahr bringen.

Liegt das Resultat des Tests schon vor?

Ja, es ist zum Glück negativ. Mich beruhigt zwar die Tatsache, dass Kinder in der Regel nicht erkranken. Aber die Vorstellung, dass das eigene Kind ein solches Virus in sich tragen könnte, macht einem trotzdem Sorgen.

Ist die Quarantäne für Sie eine Zeit der Angst?

Nicht grundsätzlich. Es ist vor allem anstrengend. Ein Kleinkind kann sich noch nicht so gut alleine beschäftigen. Normalerweise hat sie Kinder zum Spielen und an meinen freien Tagen machen wir Ausflüge. Zum Glück haben wir wenigstens einen kleinen Garten hinter dem Haus, in dem sie toben und spielen kann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es Menschen geht, die in einer Wohnung eingesperrt sind.

Wie vertreiben Sie sich momentan die Zeit?

Man muss das Beste daraus machen und das Positive sehen. Für die Mami-Kind-Bindung ist es sicher gut, dass wir so viel Zeit zusammen verbringen. Wir malen und basteln viel und haben die Fenster frühlingshaft dekoriert. Ausserdem haben ich und meine Mitbewohnerin eine Mulde bestellt, die schon voll ist. Zeit zum Ausmisten haben wir ja. Wenn meine Tochter spielt oder schläft, versuche ich, von zu Hause aus meinen Arbeitgeber zu unterstützen. Trotzdem fällt mir manchmal die Decke auf den Kopf.

Wie äussert sich das?

Manchmal schauen wir um 15 oder 16 Uhr schon hoffnungsvoll auf die Uhr, um zu sehen, ob nicht bald Abend ist. Nur um dann festzustellen, dass noch nicht einmal Zeit ist, das Abendessen zu kochen. Das sind frustrierende Momente.

Haben Sie denn überhaupt genügend Vorräte daheim?

Ich hatte nicht genug da, weil ich nie mit so etwas gerechnet hätte. Mein Vater hat mir am Samstag deshalb einen Grosseinkauf vor die Tür gestellt, auch Bekannte helfen aus, wenn wir etwas brauchen. Es ist rührend zu sehen, wie viele Menschen sich bemühen, uns den Alltag zu erleichtern. Eine Freundin hat ein Paket mit Spielsachen für die Kleine geschickt, ein weiteres kam von der Grossmutter. Auch mein Arbeitgeber hat uns Blumen und einen Teddy geschickt.

Wie gehen Sie mit der sozialen Isolation um?

Ich bin sehr froh, dass mit meiner Freundin noch eine zweite erwachsene Person im Haus ist, da fühle ich mich nicht komplett isoliert. Es tut aber irgendwie weh, wenn man selber für andere eine Gefahr darstellt. Etwa, wenn meine Mutter etwas vor die Tür stellt und schnell weggeht, bevor ich öffne. Und als wir vorgestern mit Schutzmasken auf dem Trottoir waren, um ins Spital zu fahren, hat eine Frau die Strassenseite gewechselt. Ich verstehe das, es gibt mir aber einen Stich.

Fühlen Sie sich von den Behörden genügend betreut?

Ja, es ruft jeden Tag jemand vom Gesundheitsdepartement an und fragt, wie es uns geht. Das ist vielleicht auch ein Stück weit Kontrolle, ob wir brav daheim bleiben. (lacht)

Wie geht es jetzt weiter für Sie?

Kommenden Donnerstag ist die Quarantäne offiziell beendet, und am 16. März macht dann auch die Kita wieder auf. Ich hoffe sehr, dass wir dann unseren Alltag wieder ganz normal leben dürfen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Isolation vorüber ist?

Mich mit meiner Tochter frei bewegen zu können und Sport zu treiben. Für Menschen, die sowieso am liebsten daheim sind und fernsehen, ist Quarantäne vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ich bin immer unterwegs und mache auch viel Sport, das fehlt mir sehr. Vor zwei Tagen habe ich mir online extra Hanteln und einen Gymnastikball bestellt, um wenigstens daheim ein bisschen trainieren zu können. Aber eigentlich kommen wir ganz gut zurecht. Tag drei und vier waren schlimm, aber jetzt haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt. Ausser dass meine Tochter abends einfach nicht müde wird. Mittlerweile geht sie erst um 23 Uhr schlafen, weil die Tagesaktivität fehlt.