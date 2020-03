Schweizer Wissenschaftler schlagen Alarm. Verschiedene Epidemiologen und Infektiologen fordern für die Schweiz so schnell wie möglich drastische Massnahmen, um Verhältnisse wie in Italien zu verhindern. Das italienische Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps. Und in einem kollabierenden Gesundheitssystem sterben mehr Menschen an Covid-19, an anderen Krankheiten und Unfällen als in einem funktionierenden Gesundheitssystem.

«Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist die Schweiz auf dem genau gleichen Kurs wie Italien vor rund einer Woche», sagt Infektiologe und Genspezialist Jacques Fellay vom Lausanner Universitätsspital CHUV und der EPFL. Die Fallzahlen steigen exponentiell an, und die Zahlen bilden nicht einmal mehr die ganze Realität ab, weil die Ärzte in der Schweiz nicht mehr alle Verdachtsfälle testen. Die Fallzahlen liegen also vermutlich noch höher.

«Es ist erstaunlich, dass wir die genaue Erfassung der Epidemie schon eine Woche nach Auftreten des ersten Falles in der Schweiz aufgeben.»Epidemiologe Christian Althaus

«Wir brauchen sofort drastische Massnahmen», sagt Fellay. Es müsse alles getan werden, damit die Zahl der Neuansteckungen sinke: grosse Menschenansammlungen überall vermeiden, Schulen schliessen und flächendeckend testen, damit sich Kranke isolieren können. «Wenn wir es jetzt nicht tun, werden wir in einer Woche sowieso dazu gezwungen werden.» Aber es könnte mehr Todesfälle geben, die man hätte verhindern können. «Uns Forschern ist klar, dass die Verantwortlichen im Bundesamt für Gesundheit im Moment einen ganz schwierigen Job machen», sagt Fellay. Es gehe nicht darum, die Zuständigen im BAG zu kritisieren. «Wir wollen einfach klar machen, was die wissenschaftlichen Daten zeigen. Und sie zeigen: Jeder Tag zählt.» Er verstehe, dass man sich um die Wirtschaft Sorgen mache. «Aber wir befinden uns in einer aussergewöhnlichen Situation.»

Zusammen mit den Epidemiologen Christian Althaus und Marcel Salathé und mehreren weiteren Unterzeichnern fordert Fellay die Universitäten in einem offenen Brief auf, den Lehrbetrieb sofort einzustellen. «Wir sollten auch so viele Schulen schliessen, wie es nur geht», sagt Fellay. Was in Dänemark möglich sei, wo die Zuständigen gestern alle Schulen geschlossen haben, sollte auch hierzulande machbar sein.

«Entscheidend ist es nun, Ansammlungen von Menschen auf allen Ebenen zu verhindern.» Epidemiologisch bringe es schon etwas, wenn nur noch jene Kinder in Betreuungsinstitutionen gehen, bei denen es von der familiären Situation her nicht anders möglich sei. Und wenn ein Kind im Quartier mit anderen spiele, sei das trotzdem nicht vergleichbar mit einer Schule, wo täglich Hunderte zusammenkommen. Genau so schätzt die Situation auch der renommierte US-Epidemiologe Marc Lipsitch von der Harvard-Universität ein. (Lesen Sie hier das Interview mit Lipsitch.) Covid-19 ist eine Krankheit, die langsam fortschreitet. «Das ist einer der Gründe, warum sie so gefährlich ist», sagt Lipsitch. Die schwer Betroffenen kämen erst Wochen nach der Infektion auf die Intensivstationen. «Wenn die Behörden also erst reagieren, wenn die Betten schon stark belegt sind, dann werden sie von den nachkommenden Krankheitsfällen wie von einer Flutwelle überrollt.» Genau das sei in Italien passiert.

Entscheidend sei ausserdem, weiter so breit wie möglich zu testen. «Die Forschung zeigt, dass dies eine der wirksamsten Massnahmen ist, um Fälle früh zu erkennen und zu isolieren», schreibt der Epidemiologe Marcel Salathé auf Twitter. Auch der Epidemiologe Christian Althaus sagt: «Es ist erstaunlich, dass wir die genaue Erfassung der Epidemie schon eine Woche nach Auftreten des ersten Falles in der Schweiz aufgeben.»

Antoine Flahault, Leiter des Instituts für Global Health an der Universität Genf, kritisiert die Massnahmen des Bundes auf Twitter ebenfalls als zu zahm: «Die Schweizer Massnahmen bleiben zögerlich, fragmentiert. Die Behörden sind sich zu wenig bewusst, dass wir uns auf dem genau gleichen Kurs befinden wie die Lombardei. Wir brauchen schnelles, koordiniertes Handeln.»