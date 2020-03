«Ein ganz wichtiger Punkt fehlt mir bei den Massnahmen des Bundesrats»

Wie schätzen Sie die Massnahmen des Bundesrats ein?

Ich bin froh, dass wir nun einschneidende Massnahmen haben.

Gehen Sie weit genug?

Die Frage ist, was wir erreichen wollen. Wollen wir nur, dass die Fallzahlen nicht mehr exponentiell ansteigen, oder dass die Fallzahlen sinken? Die Massnahmen sind gut. Aber ein ganz wichtiger Punkt hat mir gefehlt.

Welcher wäre das?

Wir müssen dringend mehr testen. Das ist das wirksamste ­Mittel, um die Epidemie einzudämmen.

BAG-Experte Daniel Koch begründete die Strategie, leichte Fälle nicht zu testen, damit, dass junge Leute mit milden Symptomen das Haus nicht verlassen sollten.

Da gäbe es sicher kreative Lösungen. Andere Länder haben Zelte aufgestellt, um Tests anzubieten. Es gibt Drive-Through-Testan­lagen, in denen man im Auto sitzen bleibt, die Gefahr einer Ansteckung ist so minim. Wir müssen von Südkorea lernen.

Was macht Südkorea besser?

Südkorea testet flächendeckend, um auch enge Kontakte zu isolieren. Sie testen in viel grösserem Ausmass als die Schweiz. Und es ist den Verantwortlichen so gelungen, die Fallzahlen hinunterzudrücken. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme und sind ein reiches Land. Das sollten wir auch hinbekommen. Wir sind im Krieg gegen ein Virus. Tests helfen auch, um einschneidende Massnahmen zu legitimieren.

In welchem Sinn?

Die Massnahmen schränken das Leben der Bevölkerung ein. Also wollen sie auch sehen, dass sie etwas bringen. Wirklich zeigen können wir das aber nur, wenn wir die genauen Fallzahlen kennen.

Der Bundesrat hat an die Solidarität appelliert. Ist es nicht auch wichtig zu sagen: Es geht um unser Gesundheitssystem. Dass das stabil bleibt, geht die Jungen genauso viel an.

Auf jeden Fall. Wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, sterben auch Menschen an anderen Ursachen als Covid-19, die in einem funktionierenden Gesundheitssystem nicht sterben würden. Egal, wie alt sie sind. Ich finde, wir sollten die junge Bevölkerungsgruppe noch viel gezielter ansprechen.

Wie zum Beispiel?

Die jungen Menschen erreicht man über Social-Media-Kanäle wie Youtube oder Instagram. Ich würde mir wünschen, dass man hier noch viel zielgruppenspezifischer zu informieren versucht.

«Ich würde mir allgemein wünschen, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen uns Forschern und den Behörden noch besser laufen würde.»

Einige Nachbarländer haben die Schulen früher geschlossen. Warum die Schweiz erst jetzt?

Über den richtigen Zeitpunkt kann man streiten. Aber erst die Rückschau wird zeigen, was wirklich die richtigen Massnahmen waren.

«Wir brauchen jetzt entschlossenes Leadership.»

Der Bundesrat hat sich auf eine Studie bezogen, die das ECDC gestern publiziert hat.

Es gab schon zuvor andere Studien. Ich würde mir allgemein wünschen, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen uns Forschern und den Behörden noch besser laufen würde. Schliesslich haben wir alle das gleiche Ziel. Es geht nicht darum, die Ämter zu kritisieren. Aber wir haben hervorragende Forscher in der Schweiz; dieses Wissen sollten wir optimal nutzen.

Werden wir in einigen Tagen noch einschneidendere Massnahmen brauchen?

Was der Bundesrat heute beschlossen hat, geht schon weit. Wir können nur hoffen, dass wir nicht in einigen Tagen in eine ­derartige Notsituation geraten, dass es noch drastischere Vorgaben braucht. Ich kann nur wiederholen: testen, testen, testen. Das ist das beste Mittel, um einen ­Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern.

Müsste der Bundesrat das verordnen?

Es muss jemand jetzt die Initiative in diese Richtung ergreifen. Entscheidend ist der politische Wille, egal, von wem. Wir brauchen jetzt entschlossenes Leadership.

Rechnen Sie damit, dass die Massnahmen verlängert werden?

Das ist im Moment schwierig abzuschätzen, aber sehr wahrscheinlich.

Wie lange wird uns das Virus noch beschäftigen?

Bis es einen Impfstoff gibt, werden wir mit gewissen Einschränkungen leben müssen.