Patient eins liegt im Spital in Lugano

Im Tessin ist am Dienstag eingetreten, was alle befürchtet und erwartet haben: Kurz vor 16 Uhr bestätigte der Bund den ersten Schweizer Coronavirus-Fall – ein etwa 70-jähriger Tessiner. Er hatte sich am 15. Februar bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Nähe von Mailand angesteckt. Nachdem die ersten Symptome aufgetreten waren, hielt er sich ausschliesslich zu Hause auf. Gegenwärtig wird er in der Klinik Moncucco in Lugano behandelt.

Am Dienstag sagte der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani bei einer Pressekonferenz in Bellinzona, der Kranke habe sich vorbildlich verhalten. Als er Fieber bekommen habe, sei er nicht in die Notfallstation eines Spitals gestürzt, sondern er habe seinen Hausarzt angerufen. «Dieser hat dem Patienten Medikamente verschrieben», sagte Merlani. Als sich sein Zustand nach einigen Tagen nicht besserte, habe er sich in ärztliche Behandlung ­begeben. Dabei trug er eine Schutzmaske, genau wie das medizinische Personal, das die ersten Abklärungen und Behandlungsschritte vornahm.

Mindestens 70 Verdachtsfälle

Gesundheitlich gehe es dem Patienten, über den die Behörden keine näheren Angaben machten, wieder recht gut. Wäre das Testergebnis auf das Coronavirus nicht positiv ausgefallen, hätte er die Klinik laut Merlani bereits wieder verlassen können. Stattdessen befindet er sich nun in Isolation. Die Tessiner Behörden waren am Dienstag dabei, die Personen ausfindig zu machen, mit denen der Patient näheren Kontakt hatte. Die Kriterien für näheren Kontakt sind laut dem Tessiner Kantonsarzt eine Annäherung auf weniger als zwei Meter für mehr als 15 Minuten. Die Betroffenen müssen obligatorisch für zwei Wochen in Quarantäne. Je nach persönlichen Umständen können sie diese Zeit zu Hause oder in Betreuung verbringen.

Der erste Corona-Infizierte der Schweiz wird derzeit im Spital in Lugano behandelt.

Ob die Tessiner Behörden zusätzliche Massnahmen treffen, entscheidet sich am Mittwoch. Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) informierte gestern über den ersten Schweizer Patienten mit Coronavirus. An der aktuellen Risikoeinschätzung ändere sich vorläufig nichts. Das Virus stelle für die Bevölkerung in der Schweiz zurzeit noch ein moderates Risiko dar, sagte BAG-Direktor Pascal Strupler. Es gibt weiterhin keine Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen, Schulen, Bars oder Restaurants. Laut Daniel Koch vom BAG werden solche Massnahmen erst ergriffen, wenn es in der Schweiz zu Ansteckungen kommt, bei denen die Übertragungskette nicht mehr zurückverfolgt werden kann.

Im Moment seien in der Schweiz mindestens 70 Verdachtsfälle in Abklärung. 5 bis 6 davon stammen aus dem Kanton Tessin. Die restlichen seien in anderen Kantonen. Das Inselspital in Bern lässt auf Anfrage verlauten, dass derzeit keine Verdachtsfälle vorliegen. Das Unispital in Basel hat seit Januar insgesamt 36 Verdachtsfälle testen lassen. Alle Proben waren bislang negativ. In 8 Fällen standen am Dienstag die Resultate noch aus. Der Kanton Zürich zählte bis gestern mindestens 50 Verdachtsfälle, wie Marcel Odermatt von der Gesundheitsdirektion bestätigte.

«Und was dann?»

Tessin – ein Kanton in der Warteschlaufe, zum Nichtstun verdammt. Medizinische Kontrollen an der Südgrenze seien nicht sinnvoll. «Man sieht es den Leuten nicht an, ob sie das Virus in sich tragen.» Das BAG setzt lieber weiterhin auf Hygienemassnahmen. Dazu werde das Bundesamt in den nächsten Tagen mit einer Kampagne die Bevölkerung entsprechend sensibilisieren. Von Reisen nach Italien rät das BAG zurzeit nicht ab. Die Leute sollten sich aber darüber informieren, ob das Reiseziel noch erreichbar sei oder in einer abgesperrten Region liege.

Bewegung kommt in der Regel sowieso aus der anderen Richtung. Denn der Kanton steht in einem unablässigen Austausch mit Italien, 70'000 Frontalieri, Grenzgänger, kommen jeden Tag aus dem Süden, verwandeln die Zubringerstrassen in einen einzigen grossen Stau. Die Italiener arbeiten im Gesundheitswesen, viele in der Gastronomie. Der Wirtschaftsmotor, er brummt nur mit fremder Hilfe.

Antonio Santandrea betreibt die Tankstelle von Monteggio, direkt gegenüber befindet sich ein kleiner Grenzübergang. Santandreas Klientel komme bei­nahe zu hundert Prozent von drüben. «Sollte nun die Grenze geschlossen werden, kann ich gleich in die Ferien abhauen.» sagt er. «Aber für wie lange? Und was dann?» Er kann nur auf Antworten warten, auf den Bescheid vom Kanton, vom Bund. Dies gilt besonders für die Fasnächtler. Denn in diesen Tagen sollte es in die letzte Runde der Festivitäten gehen.

In Biasca, Faido, Brissago und vor allem: Tesserete bei Lugano. Letztere gehört zu den grossen Tessiner Veranstaltungen. Seit 120 Jahren gibt es das Fest bereits. Und es könnte nun zum ersten Mal abgesagt werden. OK-Präsident Livio Mazzuchelli will gar nicht daran denken. Das Villaggio steht, alle Bestellungen sind gemacht. Wird seine Fasnacht abgesagt, drohen Einbussen von etwa 100'000 Franken. «Das wäre ein Schock», sagt er.