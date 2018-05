Ein Stein zeigte den Wikingern den Weg

Einen Magnetkompass gab es noch nicht, als die Wikinger um 900 nach Christus herum ihre heimischen Fjorde im Norden Norwegens verliessen und über den eisigen Nordatlantik westwärts segelten, in unerforschte Gebiete bis nach Neufundland vor dem amerikanischen Kontinent. Benutzten sie womöglich Kristalle, um durch Nebel und Gischt über das raue Meer zu navigieren? Genau das vermutet der ungarische Physikprofessor Gábor Horváth. In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins «Royal Society Open Science» berich­tet er, dass die Nordmänner mithilfe solcher Sonnensteine und eines dazu passenden hölzernen Sonnenkompasses in der Lage waren, sogar bei schlech­tem Wetter von Nordnorwegen aus Grönland zu erreichen und auch wieder zurückzufinden.

Mit diesen Hilfsmitteln konnten sie demnach sogar bei Nebel und während der Dämmerung den Stand der Sonne ermitteln. Möglich machte das ein physikalischer Effekt: die Schwingungsrichtung oder Polarisation des Sonnenlichts. Die Sonne strahlt Lichtstrahlen zunächst völlig ungeordnet aus, die einzelnen Wellen schwingen in alle möglichen Raumrichtungen. Durchdringen sie jedoch die Atmosphäre und werden an Luftmolekülen gestreut, so sortieren sich die Lichtwellen nach ihrer Polarisation. Das menschliche Auge kann polarisiertes nicht von normalem Licht unterscheiden. Wäre das anders, so würde der Himmel nicht gleichförmig blau erscheinen, sondern ein Muster formen, das sich bogenförmig um die Sonne herum windet. Dieses Muster wäre auch bei bedecktem Himmel zu sehen.

Spezielle Kristalle können die Polarisation von Licht enthüllen. Das könnten die Wikinger genutzt haben, ohne die physikalische Begründung zu verstehen. Fällt polarisiertes Licht auf den Kristall, durchdringt es diesen unterschiedlich gut, je nachdem, wie man den Kristall hält. Dreht man Mineralien wie Cordierit und Turmalin im Licht, verändern sie Farbe und Helligkeit. Sogenannter Doppelspat spaltet einfallendes Licht sogar in zwei Lichtbündel unterschiedlicher Polarisationsrichtung auf. Dreht man einen Doppelspat so lange, bis beide Bündel gleich hell sind, lässt sich die Richtung der Sonne ablesen. Doppelspat kommt in Skandinavien relativ häufig vor.

Bezug auf die Sigurd-Legende

Dass die Wikinger den Nordatlantik komplett überquerten, ist dank archäologischer Funde längst unstrittig. Zwischen 900 und 1200 n.?Chr. beherrschten sie die nördlichen Küsten. Die grossen Sagen berichten nicht nur von rauen Gestalten wie dem wagemutigen Erik dem Roten, der im 10. Jahrhundert als erster Skandinavier Grönland besiedelte und dessen Sohn wohl Neufundland entdeckte. Sie erzählen auch von geheimnisvollen Sonnensteinen, die besondere Eigenschaften hatten, wenn man sie in Richtung Himmel hielt.

Der verstorbene Archäologe Thorkild Ramskou vom Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen hatte schon im Jahr 1967 die Theorie aufgestellt, dass die Wikinger mithilfe von Sonnensteinen den Atlantik überquerten. Er bezog sich etwa auf die nordische Sigurd-Legende. König Olaf habe, so heisst es darin, an einem bewölkten, ja sogar schneereichen Tag jemanden gesucht, der ihm den Stand der Sonne sagen könnte. Sigurd nannte den Ort, daraufhin nahm Olaf den «sólarsteinn», sah zum Himmel und bestimmte, woher das Licht kam. Und Sigurd hatte tatsächlich recht.

Der ungarische Physikprofessor Horváth beschäftigt sich seit 2005 mit solchen Kristallen, dem Kompass und möglichen anderen Hilfsgeräten. Er veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze, unternahm Experimente, in denen Testpersonen in einem abgedunkelten Budapester Labor mit Kristallen Winkel relativ zum einfallenden Licht bestimmten, und er prüfte Ideen, mit welchen anderen Hilfsmitteln man sich orientieren konnte, etwa der Uunartoq-Scheibe, einem Fragment einer sieben Zentimeter grossen hölzernen Lochscheibe, die man 1948 in einem grönländischen Kloster entdeckt und zunächst für Schmuck gehalten hatte.

Horváth ist sich sicher, dass es sich bei der mit dreieckigen Kerben, geraden und geschwungenen Markierungen verzierten Scheibe um einen Sonnenkompass handelt, mit dessen Hilfe man unter Verwendung eines Schattenstabs, eines sogenannten Gnomons, bei Sonnenschein die Nordrichtung bestimmen und bis auf vier Grad genau navigieren konnte. Er fuhr sogar an Bord eines schwedischen Eisbrechers ins Nordpolarmeer, um die Funktionalität der Kristalle und die Polarisation des Lichts vor Ort zu messen. Als Biophysiker habe er sich mit der Fähigkeit mancher Tiere beschäftigt, die das Polarisationsmuster des Himmels mithilfe bestimmter Rezeptoren erkennen und zur Orientierung nutzen könnten, sagt Horváth. Und dann sei er auf Ramskous Theorie der Navigation mithilfe der Polarisation gestossen. «Ich war sehr erstaunt, dass seine Ideen noch nie experimentell getestet worden waren», sagt Horváth.

«Während der Nacht liessen sich die Wikinger wohl treiben.»Gábor Horváth

In seiner aktuellen Arbeit simulierte er insgesamt 3600 mögliche Routen jeweils zu Frühlingsbeginn oder während der Sommersonnenwende. Beide Jahreszeiten sind mit Gravierungen auf der Uunartoq-Scheibe angedeutet. Drei Wochen dauerte die Überfahrt damals, errechnete Horváth. Im Frühling konnten die Wikinger gut 12 Stunden täglich segeln, im Hochsommer rund 17 Stunden. «Während der Nacht haben die Wikinger ihr Segel sehr wahrscheinlich eingeholt und liessen sich treiben», sagt der Ungar. Das Ergebnis: Wenn die Seefahrer mindestens alle drei Stunden mit ihren Sonnensteinen und dem Sonnenkompass an Bord den Norden bestimmten, konnten sie auf einem Zickzackkurs bei diesigem Wetter in mehr als 92 Prozent aller Fälle den Weg nach Westen oder umgekehrt von Neufundland den Weg zurück ins heutige Schottland oder nach Norwegen finden. «Keine schlechten Erfolgsaussichten» seien das, wenn man bei bedecktem Himmel ohne Magnetkompass oder andere moderne Methoden navigieren müsse, sagt Horváth.

Die Prozedur ist allerdings nicht trivial. Zunächst musste der Steuermann seinen Kristall vorbereiten, ihn vor der Abfahrt an Land eichen und die Polarisierung bestimmen. Die so bestimmte Richtung zur Sonne musste er auf dem Stein mit einem Kratzer markieren und dann mehrmals zu verschiedenen Tageszeiten überprüfen.

Sonnensteine können die Polarisation des Lichts enthüllen. Foto: Mauritius Images

Nun gibt es Archäologen, die anzweifeln, dass die Wikinger überhaupt Ins­trumente zur Navigation nutzten. Tatsächlich belegt keine historische Quelle zweifelsfrei, dass die Wikinger Sonnensteine an Bord hatten. Uwe Schnall, der lange im Deutschen Schifffahrtsmuseum tätig war, hält die Sonnenstein-Theorie für wenig überzeugend. Bereits in seinem 1975 veröffentlichten Buch «Navi­gation der Wikinger» beschreibt er, dass die Nordmänner entlang der «Inselroute» von Norwegen über die Shetland- inseln und die Färöer in Richtung Island segelten. Sie nutzten seiner Ansicht nach weithin sichtbare Landmarken wie den mehr als zweitausend Meter hohen isländischen Vulkan Hvannadalshnjúkur, was allerdings nur bei guter Sicht möglich war. Sie orientierten sich zudem an der Färbung unterschiedlicher Meeresströme, am Auftauchen von Seevögeln, die sich im Umkreis von etwa 200 Kilometern um Inseln aufhalten. Sie wussten auch, in welchen Regionen Wale zu bestimmten Jahreszeiten vorkamen.

Der ultimative Test

Albrecht Sauer vom Deutschen Schifffahrtsmuseum spricht von «Erfahrungswissen». «Ich möchte dieses Erfahrungswissen keinesfalls mythisieren», sagt Sauer. «Zu oft sind Schiffe auch gescheitert.» Aber es gebe zahllose Beispiele, dass «theorie- und instrumentenlose Schiffsführung, gekoppelt mit Wahrnehmung aller Indizien, die Himmel, See und Umfeld bieten», eine erfolgreiche Grundlage der Schifffahrt darstellen könne. Sauer hält daher Uwe Schnalls Interpretation nach wie vor für gültig. Das Buch gilt als Standardwerk der Wikingernavigation. Allerdings konnte auch Schnall die Frage nicht beantworten, was die Nordmänner bei schlechtem Wetter machten – und in den weiten Meeresgegenden ohne Landsicht. Können Intuition und Erfahrung allein erklären, warum es verhältnismässig wenig historische Berichte über verlorene Schiffe gibt – etwa bei der Besiedlung von Island und Grönland?

Die grösste Schwachstelle an Horváths Theorie wiederum ist die archäologische Fundsituation. In keinem einzigen Wikingerschiff sind bislang Kristalle gefunden worden, auch nicht in den grossen Wikingersiedlungen wie Haithabu, wie der dortige Ausgräber Sven Kalmring bestätigt. Allerdings entdeckten Forscher im Wrack eines nahe der Kanalinsel Alderney im Jahr 1592 gesunkenen Kriegsschiff einen Doppelspatkristall. Chemische Analysen belegten, dass der transparente Stein aus Island stammte. Er lag nur knapp einen Meter von anderen nautischen Instrumenten entfernt, wie Wissenschaftler der Universität Rennes berichteten.

Horváth selbst will demnächst den ultimativen Test machen: eine Seereise zwischen Nordnorwegen und Grönland und dabei nur mit einem hölzernen Sonnenkompass und den Sonnensteinen navigieren – wie einst die Wikinger.

(Tages-Anzeiger)