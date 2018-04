Münzschatz von legendärem Wikingerkönig entdeckt

In einem Acker auf der Ostseeinsel Rügen haben Archäologen einen Silberschatz aus dem späten 10. Jahrhundert gefunden. In der Nähe der Ortschaft Schaprode gruben sie am Wochenende verschiedene Schmuckstücke sowie etwa 600 teilweise zerhackte Münzen aus. Mehr als 100 Münzen ordneten sie der Regentschaft des legendären Dänenkönigs Harald Blauzahn (910–987) zu.

«Dieser Schatz ist der grösste Einzelfund von Blauzahn-Münzen im südlichen Ostseeraum und damit von herausragender Bedeutung», sagte der Archäologe und Grabungsleiter Michael Schirren. Er geht davon aus, dass die Wertsachen gezielt versteckt wurden, man müsse den Fund nun aber zunächst genauer untersuchen.

Zufällig von Hobbyarchäologen entdeckt

Entdeckt wurde der Schatz vom Hobbyarchäologen René Schön und dem 13-jährigen Luca Malaschnitschenko. Die beiden suchten die Gegend mit Metalldetektoren ab und stiessen dabei zufällig auf den Fund ihres Lebens. Es handelt sich um kunstvoll geflochtene Halsreife, Perlen, Fibeln, einen Thorshammer, zerhackten Ringschmuck und die rund 600 teils zerhackten Münzen.

Die Ausgrabungsfläche auf dem Acker ist etwa 400 Quadratmeter gross. Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Insel Hiddensee. Dort wurde in den Jahren 1872 und 1874 der berühmte Hiddenseer Goldschmuck entdeckt, der dem Dänenkönig Blauzahn beziehungsweise seinem engen Umfeld zugeschrieben wird.

Bluetooth-Logo zeigt Initialen des Königs

Der als Wikinger geborene Blauzahn gilt als Begründer des dänischen Reiches, indem er das Land einte, das Christentum einführte und Reformen durchsetzte. Er nutzte dazu die Hilfe der Kirche, war aber auch für seine Kommunikationsfähigkeit und die Zusammenarbeit mit allen skandinavischen Völkern bekannt. Als die Firmen Ericsson und Nokia zusammen mit anderen Unternehmen einen Datenübertragungsstandard entwickelten, wählten sie den Namen als Hommage an den dänischen Wikingerkönig: Bluetooth. Das Zeichen zeigt die Initialen HB in Runenschrift.

Die Zusammenarbeit von Harald Blauzahn mit der Kirche führte allerdings zum Konflikt mit seinem Sohn Sven Gabelbart (965–1014), der sich immer noch als Wikinger sah. Zwischen Vater und Sohn kam es 986 zur Ostseeschlacht von Helgenes, welche der Sohn mithilfe der Jomswikinger gewann. Der unterlegene Blauzahn floh ins heutige Grenzgebiet von Deutschland und Polen, wo er ein Jahr später auf der Jomsburg starb. Sein Sohn trat die Nachfolge als König von Dänemark an. (anf)