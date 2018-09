Raubgrabung trübt Freude über Sensationsfund

Am Dienstag präsentierten Sie eine bronzene Hand als Sensationsfund. Sie haben gegen den Finder jedoch eine Strafanzeige eingereicht. Weshalb?

Ich kann keine Auskunft dazu geben, gegen wen sich die Strafanzeige richtet. Ebenso wenig zum Stand des Verfahrens. Da ist die Staatsanwaltschaft in Moutier zuständig.

Aber Sie haben eine Straf­anzeige wegen Raubgrabungen eingereicht.

Ja. Generell gibt es beim Fund dieser Hand zwei Aspekte: Einerseits haben die beiden Finder uns das Objekt korrekt gemeldet, wofür wir sehr dankbar sind. Andererseits wurden zwischen einem Ortstermin mit den beiden Anfang Jahr und der darauffolgenden Nachgrabung von uns im Frühling weitere Grabungen vorgenommen. Bei diesen wurden Bronzeobjekte entnommen, die nicht zu uns gelangt sind. Das war der Auslöser für die Strafanzeige.

Bilder: Sensationsfund in Prêles



Wie konnten Sie feststellen, dass Objekte entwendet worden sind?

Bei der ersten Begehung trafen wir eine intakte Oberfläche an. Beim zweiten Termin sah man neue Löcher, die am Grund Spuren von Grünspan aufwiesen. Das lässt den Schluss zu, dass dort Bronzeobjekte gelegen haben.

Solche archäologischen Gegenstände können von Privaten wohl kaum verkauft werden, man würde sofort auffliegen.

Das ist schwierig abzuschätzen. Bei Metallsuchgängern geht es auch nicht primär darum, Profit aus einem Verkauf zu ziehen. Es geht um das Abenteuer, um den Nervenkitzel bei der Entdeckung. Auf Anibis, Ebay und Ricardo gibt es trotzdem immer wieder Angebote von Boden­funden, denen wir nachzugehen versuchen.

Wäre es nicht auch am Archäo­logischen Dienst gewesen, den Fundort in Prêles so rasch wie möglich zu sperren und so Raubgrabungen zu verhindern?

Grundsätzlich wären wir auch glücklich gewesen, wenn zwischen dem Fund und der Rettungsgrabung weniger Zeit verstrichen wäre. Vor der Grabung haben wir vor Ort und am Fundobjekt verschiedene Abklärungen getroffen. Zudem benötigten wir genügend Personal. Wir haben aber auch praktisch keine Möglichkeiten, eine Fundstelle zu schützen. Ein Zelt beispielsweise würde eher noch mehr Leute anziehen. Wir sind zudem davon ausgegangen, dass nur wir und die Finder von der Hand wissen. Das hat sich als falsch her­ausgestellt.

Also hat der Archäologische Dienst alles richtig gemacht?

Im Nachhinein ist es einfach, zu beurteilen, welche Alternativen wir gehabt hätten. Aber unab­hängig von dieser Frage bleibt es in jedem Fall Raubgräberei. Im Kanton Bern gibt es aktuell rund 4300 Fundstellen. Und es gibt viele Metallsuchgänger, die zum Teil auf bekannte Fundstellen gehen. Der beste Schutz vor Raubgräberei ist, wenn die Bevölkerung ein Bewusstsein dafür entwickelt. Wenn man unterwegs ­etwas Verdächtiges sieht, dann sollte man die Personen ansprechen und nach einer Bewilligung fragen.

Im Kanton Bern ist es aber nicht verboten, mit Detektoren nach Metallstücken zu suchen.

Im bernischen Denkmalpflegegesetz heisst es, dass für die Suche nach archäologischen Objekten im Untergrund mit technischen Hilfsmitteln eine Bewilligung notwendig ist. Wenn man nicht nach Altertümern sucht, nach was sucht man dann? Man nimmt als Metallsuchgänger mehr oder weniger in Kauf, Kulturgüter und Fundstellen zu zerstören. Das kann gemäss Gesetz für die Finder auch finanzielle Konsequenzen mit sich bringen.

Im vorliegenden Fall sprach Ihr Zuger Kollege Stefan Hochuli von einer «wissenschaftlichen Katastrophe». Ist eine un­professionelle Grabung wirklich derart verheerend für die Aufarbeitung eines Fundes?

Einerseits kann man sagen, dass viele der bekannten Objekte, die vor 150 oder 200 Jahren entdeckt worden sind, nicht unter besser geklärten Umständen gefunden wurden. Trotzdem sind es tolle Gegenstände.

Und andererseits?

Man ist heute auf einem ganz anderen Stand der Grabungstechnik. Das Objekt selber ist nur das eine, wofür wir uns interessieren. Das andere ist die Fundsituation. Diese beinhaltet wichtige Informationen. Die bronzene Hand beispielsweise ist sehr schwierig zu deuten. Ging es um eine Gottheit, oder war es ein Rangabzeichen, eine Prothese? Diese Interpretation ist nun praktisch unmöglich. Wenn wir aber die Hand im Grab gesehen hätten, dann wäre das einfacher. Wenn sie beispielsweise am Ort der linken menschlichen Hand gelegen hätte, dann wäre die Situation klar.

Was sollen private Metallsucher tun, wenn sie glauben, etwas archäologisch Wertvolles ge­funden zu haben?

Sie sollen sich bei uns melden und die Situation vor Ort möglichst so sein lassen. Grundsätzlich ist es heikel, wenn man tiefer als 30 Zentimeter gräbt. Und noch vorher würde ich den Leuten empfehlen, mit uns Kontakt aufnehmen und uns ihre Absicht kundzutun.

Sie sind von privaten Metall­suchern wenig begeistert. Ohne sie würden aber viele Funde noch immer im Boden liegen.

Viele bedeutende Entdeckungen in der Archäologie wurden tatsächlich zufällig oder von Amateuren gemacht. Diese Zufälle gibt es aber auch, ohne dass man danach sucht – beispielsweise auf Baustellen. Schon so haben wir alle Hände voll zu tun, das bedrohte Kulturgut zu schützen, zu dokumentieren und zu bergen. Die Hand lag jetzt 3500 Jahre im Boden. Es müssen nicht alle ar­chäologischen Objekte in den nächsten 50 Jahren geborgen werden, nur weil es jetzt Metalldetektoren gibt.

(Berner Zeitung)