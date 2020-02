«Ätherische Öle wirken gegen Viren und Bakterien»

Wie helfen ätherische Öle bei Erkältungen? Frühzeitig eingesetzt, können sie nach meiner Erfahrung den Ausbruch manchmal noch «abbiegen», weil sie gegen Viren und Bakterien wirken. Ist die Erkältung bereits da, helfen sie dank ihrer entzündungshemmenden und schleimlösenden Effekte. Ausserdem können sie Husten lindern und die angegriffene Schleimhaut darin unterstützen, sich zu regenerieren.

Wieso sind sie so vielseitig?

Ein ätherisches Öl ist ein Gemisch aus 200 bis 300 verschiedenen Substanzen, von denen jede andere Eigenschaften hat. Bestimmte Inhaltsstoffe in Rosmarin-, Thymian- oder Eukalyptusöl zum Beispiel erweitern die Bronchien und lösen Schleim. Andere Substanzen, die in Laven­del- oder römischem Kamillenöl stärker konzentriert sind, wirken schmerzlindernd und abschwellend. Ingwer, Melisse und blaue Kamille wiederum haben stark antientzündlich wirkende Bestandteile. Alle ätherischen Öle wirken aber mehr oder minder antimikrobiell.

Karoline Fotinos-Graf Karoline Fotinos-Graf ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Medizinischen Gesellschaft für Phytotherapie. Foto: Rolf Weiss

Verschiedenen ätherischen Ölen wird eine Wirkung gegen Viren zugeschrieben. Könnten sie auch gegen die neuen Coronaviren helfen?

Wie erwähnt, wirken einige Öle tatsächlich gut antiviral. Dazu gehören zum Beispiel Teebaum-, Niaouli-, Eukalyptus- oder auch Ravintsara-Öl (Cinnamomum camphora ct cineol), welche bei viralen Infekten wie den typischen Erkältungskrankheiten durchaus Wirkung zeigen. Ob sie aber gegen diese Coronaviren, die anscheinend tendenziell eher schwere Symptome auslösen, etwas ausrichten können, kann ich nicht sagen. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen.

Welche einfachen Rezepte helfen bei Schnupfen, Husten und Halsweh?

Erwachsene können drei- bis viermal täglich einen Tropfen Ravintsaraöl (Cinnamomum camphora CT Cineol) auf die Zunge geben, gut einspeicheln und danach schlucken. Oder einen Tropfen Niaouli-, Zypressen- oder Pfefferminzöl auf ein Wattebäuschchen geben und dieses für zehn Minuten in den Naseneingang stecken. Dann gibt es auch Hausspezialitäten und Fertigarzneimittel mit ätherischen Ölen im Fachhandel. Kapseln wie zum Beispiel Gelomyrtol können geöffnet und zum Inhalieren benutzt werden, anstatt sie einzunehmen.

Was empfehlen Sie bei einer Nasennebenhöhlenentzündung?

Eukalyptus oder Pfefferminzöl, Thymian linalool (Zitronenthymian) oder Lavendel helfen, eine verstopfte Nase zu «öffnen».

Was ist beim Inhalieren ­wichtig?

Wenn Sie mit Dampf inhalieren, sind die eingeatmeten Teilchen etwa 10 bis 15 Mikrometer gross. Sie gelangen maximal bis zum Kehlkopf. Mit einem Ultraschallvernebler oder bei der trockenen Inhalation sind die Partikel kleiner und können die Lunge erreichen. Atmet man durch die Nase, gelangen die Wirkstoffe vorwiegend in die oberen Atemwege. Atmet man hingegen durch den Mund, erreichen sie vermehrt die unteren Atemwege. Die Bronchien behandelt man am besten, indem man langsam durch den Mund inhaliert.

«Das Schnuppern an Neroli oder Lavendel kann bei Stress oder vor einer Prüfung beruhigen.»

Wie wirken Zäpfchen mit ätherischen Ölen bei einer ­Erkältung?

Schmilzt das Zäpfchenfett bei tiefen Temperaturen, löst sich das Zäpfchen gleich beim Darmausgang auf. Die Wirkstoffe durchdringen die Darmschleimhaut, gelangen in die Venen und mit dem Blutstrom direkt zur Lunge, wo man sie haben möchte. Mit den richtigen Ölen und richtig dosiert verursacht das keine Nebenwirkungen – aber nur, wenn ein Apotheker das Zäpfchen fachgerecht herstellt. Von der Eigenherstellung, wie sie in manchen Ratgebern empfohlen wird, rate ich ab. Man muss genau wissen, was man da tut.

Wo liegt das Problem?

Schmilzt das Zäpfchenfett bei etwas höheren Temperaturen, löst es sich erst ein Stück weiter oben im Darm auf. Die Venen dort führen zur Leber. Also gelangen die Wirkstoffe dorthin. Das führt zum Wirkungsverlust und könnte unter Umständen auch Nebenwirkungen verursachen. Deshalb gehört diese Anwendung – insbesondere bei kleinen Kindern – in die Hände von Fachleuten.

Kann man auch eine Wirkung auf die Psyche erzielen?

Ja, zum Beispiel über den Geruchssinn. Die Nerven in der Nase übermitteln ihre Impulse direkt ins Gefühlszentrum im Hirn. Das Schnuppern an Neroli oder Lavendel kann bei Stress oder vor einer Prüfung beruhigen. Aber Achtung: Lavendel kann in höherer Dosierung manchmal eine paradoxe Wirkung haben und belebend wirken. Wer ihn als Einschlafhilfe benützen will, schläft dann unter Umständen erst recht nicht.

Dringt ein ätherisches Öl über die Haut gut ein?

Wenn Sie es mit einem Pflanzenöl grossflächig auf die Haut streichen, ist es zwei Minuten später im Blut nachweisbar. Diese kleinen Moleküle überwinden sogar die Blut-Hirn-Schranke und ­gelangen ins Hirn. Das ist ein Grund, weshalb Menschen mit Epilepsie vorsichtig sein sollten damit. Auch bei Säuglingen ist die Blut-Hirn-Schranke noch durchlässiger, deshalb muss man auch bei ihnen sehr vorsichtig sein und gut Bescheid wissen. Am schnellsten dringt ein Öl beim Vollbad in den Körper ein: Erwachsene mischen maximal zehn Tropfen davon mit etwas Kaffeerahm, giessen die Mischung ins Wasser und baden zehn Minuten darin.

«Wer die Aromatherapie in die esoterische Ecke drängt, tut ihr unrecht.»

Wie gross ist das Allergierisiko?

Natürlich ist bei Allergien Vorsicht geboten. Ich habe in all den Jahren aber selten eine echte ­Allergie auf ein ätherisches Öl gesehen, dieses Risiko wird meines Erachtens überschätzt. Ein grösseres Problem als Allergien sind die Qualität sowie die Lagerung der Öle.

Inwiefern spielt das eine Rolle?

Teebaumöl etwa bildet bei unsachgemässer Lagerung rasch hautreizende Peroxide. Das wird leicht mit einer Allergie verwechselt. Deshalb kauft man lieber ­öfter ein kleines Fläschchen als einmal ein grosses. Aufpassen muss man auch bei Zitronen­eukalyptus-, Bergbohnenkraut-, Zimt- oder Zitronengrasöl. Sie können in höheren Konzentrationen die Haut reizen. Am besten kombiniert man sie mit ­reizlindernden Ölen, dann sind sie besser verträglich.

Menschen mit Heuschnupfen oder Neurodermitis neigen eher zu Allergien. Sollten sie auf die Aromatherapie verzichten?

Es gibt einige hautfreundliche ätherische Öle wie Lavendel, Thymian linalool oder Neroli. Sie werden auch bei Neurodermitis meist gut vertragen. Testen Sie das Öl immer erst: Einen Tropfen in die Armbeuge geben und eine Stunde warten, ob akute ­allergische Reaktionen auftreten. Die verzögerten, also erst nach Tagen auftretenden, allergischen Reaktionen zeigt dieser Test ­jedoch nicht an. Da rate ich zu wiederholten Kontrollen nach 48 und 72 Stunden.

Was ist der häufigste Irrtum bei der Anwendung ätherischer Öle?

Viele Anwender halten ätherische Öle für harmlose Hausmittel. Auch wer die Aromatherapie in die esoterische Ecke drängt, tut ihr unrecht. Wir haben es hier mit hochpotenten, pharmakologisch wirksamen Substanzen zu tun. Falsch dosiert oder angewendet, können sie auch Nebenwirkungen hervorrufen. Wer Medikamente nehmen muss, sollte sich wegen möglicher Wechselwirkungen zur Sicherheit fachkundig beraten lassen, bevor er ätherische Öle anwendet.