Bei der Tabakprävention am Schluss

Der Kommentar ist knapp und klar: «Die Schweiz scheint mehr am Wohlbehagen der Tabak­firmen interessiert als an der ­Gesundheit ihrer Bürger.» Damit bilanziert die «Tobacco Control Scale 2019» die Tabakpolitik unseres Landes. Tatsächlich ­haben zwei der drei weltweit grössten Tabakfirmen ihre Zent­rale in der Schweiz installiert: Philip Morris in Neuenburg und Lausanne sowie Japan Tobacco in Genf.

Nun sind die Autoren des ­Berichts selbstverständlich Partei: Sie vertreten die vereinigten europäischen Krebsligen. Ihre Kontrollskala, die alle drei Jahre erscheint und diese Woche aktualisiert wurde, vergleicht das Engagement europäischer Länder für die Prävention des Tabak­konsums.

Die neue Ausgabe zeigt, dass die Schweiz im europäischen Vergleich noch deutlich schlechter abschneidet als bei der ­letzten Untersuchung. Von den 36 geprüften Ländern liegt sie auf dem vorletzten Platz und hat damit in drei Jahren 14 Punkte verloren. Vor drei Jahren lag sie auf Platz 21, vor sechs Jahren auf Platz 18. Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz (AT) spricht von einem «Jahrzehnt des Stillstands» bei der Prävention.

Die Briten tun am meisten

Die internationale Studie vergleicht Faktoren wie Zigarettenpreise, Rauchbeschränkungen in öffentlichen Räumen, Werbe­verbote, Warnhinweise und Angebote für einen Entzug. Der Faktor wird je nach Einfluss auf das Rauchen gewichtet, der Preis von Zigaretten zum Beispiel ­bekommt 30 Punkte, weil er am stärksten auf den Konsum einwirkt. Für Werbeverbote gibt es 15 Punkte.

Grossbritannien, Frankreich und Irland führen die Liste an. Diese Länder agieren bei allen wichtigen Faktoren besonders konsequent: Zigarettenpreise, Rauchverbote an öffentlichen Orten, Werbeverbote und Gesundheitswarnungen.

Frankreich hat zudem den Verkauf von Zigaretten in neutralen Packungen eingeführt und untersagt sogar das Rauchen im Auto, wenn Minderjährige mitfahren. Deutliche Fortschritte hat auch Österreich gemacht, das vor drei Jahren noch am Ende der Liste stand. Das ist insofern ­erstaunlich, als das Land noch vor kurzem die Aufhebung der Rauchverbote in Restaurants ­diskutierte.

Jugendliche angefixt

Die Schweiz ist im europäischen Vergleich dermassen weit abgeschlagen, weil sie so wenig für die Tabakprävention unternimmt. Anders als viele andere europäische Länder begrenzt sie die Tabakwerbung kaum, erlaubt zum Beispiel auch Werbung für Jugendliche und kennt keine Altersgrenze.

Die geplanten Einschränkungen im neuen Tabakprodukte­gesetz bleiben mild. Es soll zum Beispiel weiterhin erlaubt sein, an Open Airs Jugendliche direkt anzuwerben und an den Kiosken Werbung in halber Höhe zu platzieren. Anders als in der EU ist der Verkauf von aromatisierten Zigaretten erlaubt, die für junge Raucher besonders attraktiv sind. Auch konnte die Tabakindustrie das Verbot von Stoffen verhindern, die das Inhalieren erleichtern.

«Die Jugendlichen in der Schweiz sind überall und ständig der Tabakwerbung ausgesetzt», sagt Luciano Ruggia, der neue Direktor der AT. Der Schutz vor dem Passivrauchen sei die einzige Massnahme, bei der die Schweiz Fortschritte gemacht habe. Aber damit habe man sich begnügt. In anderen Ländern sei zum Beispiel das Rauchen am Eingang von Spitälern oder auf Spielplätzen verboten, stattdessen gebe es Raucherzonen.

Hohe Preise nützen

Dass Präventionsmassnahmen wie Tabaksteuern einen Einfluss auf den Konsum haben, zeigt sich in Ländern wie Grossbritannien oder Frankreich. In beiden Ländern kosten Zigaretten besonders viel, was sich vor allem auf das Rauchverhalten von Jugendlichen auswirkt.

Druck der Tabakindustrie

Die Schweiz operiert anders. Das Parlament hat dem Bundesrat die Berechtigung entzogen, selbstständig die Zigaretten­preise erhöhen zu können. Diese Möglichkeit bleibt der Tabakindustrie vorbehalten, die auch die Gewinne behalten darf. Damit vergebe sich das Land eine wirksame Möglichkeit, sagt Ruggia, den Tabakkonsum wirksam einzuschränken.

Wie sehr die Schweiz unter dem Druck und dem Einfluss der Tabakindustrie steht, wurde vor kurzem von politischer Seite publik. Nachdem der Bundesrat beschlossen hatte, die ausserpar­lamentarische Kommission für Tabakprävention aufzulösen, machte diese als letzte Aktion die Taktiken publik, mit denen die Industrie die schweizerische Gesundheitsindustrie zu beeinflussen versucht.

«Die Schweiz scheint mehr am Wohlbehagen der Tabakfirmen interessiert.»Kommentar aus dem Vergleich europäischer Länder zur Tabakprävention

Dazu gehören das systematische Leugnen der Schädlichkeit, die Schwächung der Prävention und sogar Druckversuche und Einschüchterungen. Der Verband Swiss Cigarette nannte die Übersicht der ehemaligen Tabakkommission polemisch und ihre Quellen tendenziös. Allerdings bestätigt die Kritik, was man auch von anderen Seiten hören kann: Die Tabakindustrie ist in der Schweiz ausgesprochen ­aktiv – und erfolgreich.

Die neue Liste der europäischen Control Scale lässt sich als weiterer Beleg dafür lesen. Dass der Bundesrat eine Kommission abgeschafft hat, die sich dagegen wehrte, passt ebenfalls hierher. Zwar soll sich eine neue Kommission für Sucht und Prävention einsetzen, aber dabei geht es nicht speziell um Tabak, ausserdem sind nur noch 3 statt bisher 14 Leute an der Arbeit.

Aus all diesen Gründen erstaunt es Luciano Ruggia nicht, dass das neue Tabakproduktegesetz den Raucherschutz kaum verbessern wird. «Wir wollten das Gesetz schon lange, aber sicher nicht so», sagt er.

Philip Morris sagt nichts

Wem das Gesetz in Sachen ­Jugendschutz nicht scharf genug sein kann, ist Sadi Brügger, ein Sprecher der Firma Juul. Diese verdient ihr Geld mit Dampf­produkten, bei denen der Konsument Nikotin inhaliert, aber keinen ­Tabak. «Wir sind ein Technologieunternehmen», sagt er. Er preist Juul als weniger schädliche Alternative zum Rauchen von Zigaretten an, die er «Krebsstängeli» nennt. Tabakfirmen wie Philip Morris versprechen, den Zigarettenverkauf dereinst einzustellen; er glaubt das nicht. Denn trotz Alternativen wie IQOS oder Juul bleibe der Markt für herkömmliche Zigaretten zu lukrativ, um darauf zu verzichten.

Und wie sieht man das alles bei Philip Morris, einer der grössten Tabakfirmen der Welt? Wie ihr Sprecher Julian Pidoux am späteren Nachmittag beschied, «wird es nicht möglich sein, Ihnen heute zu antworten». Eine Kollegin von ihm hatte darum gebeten, die Fragen schriftlich einzureichen.