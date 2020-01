Coronavirus-Impfstoff: Wettlauf gegen die Zeit

Immer mehr Menschen erkranken an dem neuen Coronavirus. Und die Frage nach einer möglichen Impfung stellt sich immer dringender. Seit gestern weiss man, dass es auch schon Ansteckungen von Mensch zu Mensch ausserhalb Chinas gegeben hat. Mehrere Fälle in Japan, Vietnam und Deutschland sind bestätigt. Am meisten Sorgen bereitet den Experten im Moment ein Fall aus Deutschland. Der 33-jährige Patient aus Starnberg bei München arbeitet für einen Autozulieferer und hatte am 21. Januar ein Arbeitstreffen mit einer chinesischen Kollegin in Deutschland. Die Kollegin war selbst noch gesund und entwickelte erst auf ihrer Heimreise nach China zwei Tage später Symptome. Trotzdem steckte sich der Deutsche bei dem Arbeitstreffen an. Er ist nun in Isolation in einer Münchner Klinik.

Die internationale Impfstoffallianz Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) unterstützt im Moment mit insgesamt 12,5 Millionen Dollar drei Projekte, bei denen Forscher daran sind, im Schnellverfahren einen Impfstoff gegen 2019-nCoV zu entwickeln. Wissenschaftler der australischen Universität Queensland und die beiden US-Biotech-Firmen Inovio und Moderna liefern sich einen Wettlauf. Beteiligt ist auch das U. S. National Institute of Allergies and ­Infectious Diseases (NIAID).

Innert nützlicher Frist einen neuen Impfstoff bereitzustellen, ist ein anspruchsvolles Vorhaben. Medizinische Fortschritte der letzten Jahre haben die Verfahren zwar beschleunigt. Die Teams nützen Gentechnik und versprechen schon in wenigen Monaten erste Substanzen. Allerdings müssen die fertigen Impfstoffe dann noch rigorose Testverfahren durchstehen, um die Sicherheit der Impfungen zu garantieren.

Vielversprechende Schritte

Dass es nötig ist, Impfstoffe möglichst rasch bereitzustellen, zeigte sich in den letzten Jahren bei mehreren Ausbrüchen gefährlicher Viruserkrankungen, die seit der Jahrtausendwende grassierten: die Ebolaepidemi­en 2014–16 und 2019 in Afrika, die Zika-Ausbrüche in Südamerika 2016, die Schweinegrippe 2009 und die Atemwegserkrankungen Mers im Jahr 2012 und Sars 2002/03. In allen Fällen war die internationale Gemeinschaft gefordert, eine neue Bedrohung möglichst rasch wieder einzudämmen. So hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ebolaimpfstoff auch im Schnellverfahren zugelassen. Der Impfstoff hat entscheidend dazu beigetragen, Todesfälle zu verhindern.

Wie schnell es gelingen wird, einen Impfstoff gegen das neue Virus zuzulassen, werden die nächsten Wochen zeigen. Die ersten Schritte sind vielversprechend. Am Freitagabend, 10. Januar, publizierten chinesische Forscher die Gensequenz des neuen Virus in einer öffentlichen Datenbank. Schon am Samstags setzten sich Forscher des NIAID hin, um mithilfe dieser Sequenzen die Impfstoffplanung in Angriff zu nehmen. Montags gingen die Aufträge raus, damit die drei Teams loslegen konnten.

Unterschiedliche Ansätze

Laut dem Fachmagazin «Science» wollen beide US-Teams schon in einem Monat erste Substanzen vorweisen, die sie im Tierversuch testen könnten. Sowohl Inovio wie Moderna haben dabei einen gewissen Vorsprung, weil sie bereits Impfstoffe in der Pipeline haben, die gegen Mers helfen sollten. Weil auch für Mers ein, zwar unterschiedliches, Coronavirus verantwortlich ist, hoffen die Forscher, dass die Entwicklung zügig vorangeht. ­Allerdings ist noch keiner der Impfstoffe, auch keiner gegen Mers, überhaupt marktreif.

Die Familie der Coronaviren ist gross. «Auch in Europa gibt es harmlosere Varianten, sie lösen rund fünf Prozent unserer Erkältungskrankheiten aus», sagt Volker Thiel, Virologe von der Universität Bern. Eine durchgestandene Corona-Erkältung schützt aber nicht vor dem neuen 2019-nCoV. Die Corona-Familie lässt sich in vier Gruppen unterteilen. Sars, Mers und das neue Virus gehören dabei in die gleiche Gruppe, allerdings sind sich Sars und 2019-nCoV ähnlicher als der neue Erreger und Mers. Sars und 2019-nCoV teilen sich ungefähr 80 Prozent des Erbguts, aber das neue Virus sorgt für weniger schwere Erkrankungen als das Sars-Virus. Es gibt unterschiedliche Ansätze, um einen Impfstoff gegen einen gefährlichen Erreger zu entwickeln.

Zeitraubende Tests

Die grosse Frage allerdings ist: Kommt der Impfstoff nicht zu spät? Selbst wenn die Entwicklung nun rasant voranschreitet. «Der langwierige Teil sind die anschliessenden Tests zur Sicherheit und zur Wirksamkeit», sagt Thiel. Der Sars-Ausbruch endete 2002/03 nach etwa einem halben Jahr, als die Schutzmassnahmen zu greifen begannen.

Zum heutigen Virus gibt es aller­dings einen gewichtigen Unterschied. Mit Sars konnte man sich bei einem Infizierten erst anstecken, wenn jemand tatsächlich schon unter Symptomen litt. Wie der aktuelle Fall aus Deutschland zeigt, ist dies bei 2019-nCoV vermutlich anders. Die Experten hatten bereits vermutet, dass eine Ansteckung, wie bei Grippe oder Masern, schon möglich ist, bevor jemand selbst erkrankt. Das erschwert die Eindämmung der Epidemie. Auch ist noch unklar, wie ansteckend Menschen sind, die sich infizieren, aber selbst kaum erkranken. Weil es deshalb möglich ist, dass sich 2019-nCoV ähnlich wie die jährliche Grippe etabliert und ­jeweils in der kalten Jahreszeit grassiert, wäre ein Impfstoff wichtig. Auch wenn er erst nach Abklingen der aktuellen Epidemie zur Verfügung steht.

«Ein Grund zur Panik besteht nicht.»Volker Thiel, Virologe an der Universität Bern

Anders als im Tierversuch sei es beispielsweise schwierig zu testen, wie gut ein neuer Impfstoff tatsächlich wirkt, sagt Thiel. Den Tieren injizieren die Forscher den Erreger, was im Menschenversuch ausgeschlossen ist. Überprüfen kann man bei menschlichen Probanden nur die Immunantwort, also wie viele Antikörper jemand nach der Impfung bildet. Bei den ­Ebolaepidemien in West­afrika und derzeit in Kongo-Kinshasa kamen sogenannte Ring­impfungen zum Einsatz. Dabei impfen die Ärzte all jene Menschen, die einem Infizierten nahe kamen, manchmal sogar ganze Dörfer.

Ebola ist mit seinen hohen ­Todesraten jedoch weitaus gefährlicher als das aktuelle Corona­virus. Wie schnell ein Wirkstoff im Ernstfall getestet wird, hängt davon ab, ob der Nutzen einer Impfung das Risiko für potenzielle Nebenwirkungen aufwiegt.

Berücksichtigt wird dabei aber auch, dass bislang noch keine etablierten antiviralen Therapien gegen Coronaviren existieren. Bei der Suche nach Therapien stützen sich die Ärzte jetzt auf die Erfahrungen mit Mers und Sars. Bei Mers zeigte eine Kombination der Wirkstoffe Ribavarin, das gegen Hepatitis C wirkt, und einem Interferon Wirkung. Bei Sars könnte eine Kombination der HIV-Wirkstoffe Lopinivir und Ritonavir Erfolg haben. Diese Substanzen werden nun in einer schnell gestarteten klinischen Studie für 2019-nCoV ­getestet.

Wie sich der aktuelle Ausbruch entwickelt, werden die nächsten Wochen zeigen. «Ein Grund zur Panik besteht nicht», sagt Thiel. Der Virologe glaubt auch nicht daran, dass sich das Virus verändern und tödlicher werden könnte. «In der Regel schwächen sich Viren bei derartigen Krankheitsverläufen ab», sagt Thiel. Für die Viren sei es unsinnig, ihren Wirt zu töten. «Sie sägen doch nicht den Ast ab, auf dem sie sitzen.»