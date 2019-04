Das starke Stiefkind der Forschung

«Grosses T» nennen die Amerikaner das Hormon Testosteron, und das sagt viel darüber aus, welche Fähigkeiten man dem ­Botenstoff zuschreibt. Testosteron steht für Stärke, Libido und Muskeln, macht Männer zu Männern. Trotzdem spricht man nicht so gerne darüber, vor allem wenn zu wenig davon da ist, und deshalb ist ein einzelner kryptischer Buchstabe doch irgendwie praktischer. Testosteron symbolisiert zwar Männlichkeit, doch auch Frauen haben das Hormon, nur viel weniger davon. Wie viel sie im Leistungssport tatsächlich haben dürfen, das entscheidet gerade das internationale Sportgericht in Lausanne im Fall der südafrikanischen Mittelstreckenläuferin Caster Semenya.

Hormone spielen in unserem Körper eine entscheidende Rolle. Sie transportieren Informationen vom Gehirn in die ­Organe und schubsen dort wichtige ­Vorgänge an. Es ist ein kompliziertes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das störungs­anfällig ist – und im Falle der Männer noch viel zu wenig erforscht. In Deutschland gibt es inzwischen einen Facharzttitel für Andrologie, der männlichen Version der Gynäkologie. In der Schweiz kümmern sich Urologen oder Endokrinologen (Hormonspezialisten) darum, ein eigener Facharzttitel existiert nicht.

In der Schweiz bisher kaum Forschung betrieben

«Gerade beim Thema Testosteron gibt es noch sehr viele ­offene Fragen», sagt Professorin Mirjam Christ-Crain, stellvertretende Chefärztin für Endokrinologie am Universitätsspital ­Basel. Erst in den letzten 15 Jahren hat sich die Wissenschaft vermehrt mit den männlichen Sexualhormonen beschäftigt. 2017 erschienen im ­Fachmagazin «Jama» die sogenannten «T Trials», eine Folge von sieben Studien zu Testosteron. Darin ging es vor ­allem um die Frage, ob ältere Männer Testosteronersatz nehmen sollen.

In der Schweiz gibt es bisher kaum Forschung zu diesen ­Fragen. Dass sich Männer nicht so gerne mit ihrer Gesundheit beschäftigen, hat also sogar die Wissenschaft beeinflusst. Es ist allerdings auch anspruchsvoll, zu guten Studienresultaten zu kommen. Die Werte schwanken beim Einzelnen, weshalb die ­Endokrinologen sie auch immer mindestens an zwei unterschiedlichen Tagen messen. Der Testosteronspiegel ist bei Männern morgens am höchsten.

Mit Hoden unter Frauen

Männer bilden das Hormon vor allem im Hoden, der Anstoss dazu kommt vom Hypothalamus und der Hypophyse im Gehirn. Der weibliche Körper stellt das Testosteron in den Nebennieren, den Eierstöcken und im Fett­gewebe her. Mit dem Einsetzen der Pubertät fangen Jungen an, vermehrt Testosteron zu produzieren. Es lässt den Penis und die Hoden wachsen, sorgt für die männliche Körperbehaarung und die tiefe Stimme. Aber es bewirkt auch, dass die Muskeln und Knochen wachsen und die Fettmasse abnimmt. Zudem regt Testosteron die Blutbildung an, weshalb Männer einen höheren Hämoglobinwert aufweisen als Frauen. Das Hämoglobin bindet in den roten Blutkörperchen den Sauerstoff.

Zahlreiche Diskussionen gab es in den letzten Jahren um die Leichtathletin Caster Semenya und ihre Testosteronwerte. Das Urteil, ob Semenya weiter ohne hormonsenkende Medikamente bei den Frauen starten darf, will das Gericht Ende April verkünden. Die Endokrinologen sind sich im Fall ­Semenya jedoch relativ einig. Die Südafrikanerin dominiert seit mehreren Jahren über 800 Meter bei den Frauen. Die 28-Jährige ist intersexuell. Sie hat eine Vagina, aber keine Gebärmutter und Eierstöcke, sondern Hoden, die im Körperinnern liegen. Diese Hoden produzieren Testosteron, weshalb Semenyas Werte weit über denen einer Frau mit Gebärmutter und Eierstöcken liegen.

Der internationale Leicht­athletikverband IAAF möchte festlegen, dass Intersexuelle mit einem Testosteronspiegel über 5 nmol/l im Blut hormonsen­kende Medikamente einnehmen müssten, um weiter bei den Frauen über die Distanzen zwischen 400 m und einer Meile starten zu dürfen. Weil gerade in diesen Disziplinen das leistungsfördernde Element des Testos­terons besonders zum Tragen komme.

Dopingmittel in der DDR

Dagegen hat Semenya geklagt. Sie identifiziert sich als Frau und hat sehr viel Arbeit in ihre Karriere als Leistungssportlerin gesteckt. Zugute kommt ihr, dass die Studienlage zum Thema dünn ist. Studien sind schwierig durchzuführen, weil es ausser im Sport zur verbotenen Leistungssteigerung keinen Grund gibt, dass eine grosse Gruppe Frauen Testosteron einnehmen würde.

Trotzdem sprechen die Fakten gegen Semenya. «Es ist klar erwiesen, dass Testosteron die Leistungen steigert», sagt Fahim Ebrahimi, Endokrinologe und Testosteron-Experte am Basler Unispital. So sei es auch kein ­Zufall, dass ­Testosteron bei Frauen in der Vergangenheit vor allem in der DDR als Dopingmittel eingesetzt wurde. Ausserdem ist das ­Hormon genau jener Faktor, der dafür sorgt, dass Männer mehr Muskeln und einen kräftigeren Knochenbau haben als die durchschnittliche Frau und dass ihr Blut mehr Sauerstoff transportieren kann, was ebenfalls leistungssteigernd wirkt. Semenya musste schon einmal ­Hormonsenker einnehmen und lief damit deutlich schlechtere Zeiten.

Im Vorfeld des Prozesses haben sich verschiedene Forscher dafür ausgesprochen, dass sie trotzdem weiterhin ohne Medikamente starten darf. «Es sind aber alles keine Endokrinologen, die sich dafür einsetzen», sagt der Hormonspezialist David Handelsman von der University of Sydney. «Endokrinologisch gibt es klare Beweise, die für die neuen Regeln des IAAF sprechen», sagt Handelsman, der im Prozess als Experte für den Leichtathletikverband ausgesagt hat. 2017 veröffentlichte er zusammen mit zwei weiteren internationalen Experten im «British Journal of Sports Medicine» eine Studie zum Thema, die jedoch für die verwendete Methodik ­kritisiert wurde.

Darin zeigten die Endokrinologen allerdings auch, dass Frauen mit polyzystischen Ovarien (PCOS), die oftmals einen leicht erhöhten Testosteron-Spiegel haben, im Leistungssport prozentual übervertreten sind. Auch das spreche für die leistungs­steigernde Kraft des Hormons. Die Werte der Frauen mit PCOS liegen jedoch meist nur leicht über dem Normwert und deutlich unter dem Grenzwert von 5 nmol/l. PCOS ist ein häufiges Phänomen, das je nach Schätzungen rund 15 Prozent aller Frauen betrifft. Die Ursachen ­dafür sind noch nicht eindeutig geklärt, doch es kann bei den ­Betroffenen zu Fruchtbarkeitsproblemen führen.

Keine Chance gegen Männer

Einig sind sich alle Experten darin, dass es bei Testosterongrenzwerten keine ideale Lösung für alle Beteiligten gibt. Für Semenya und andere intersexuelle Sportlerinnen steht die internationale Karriere, in die sie Jahre investiert haben, auf dem Spiel. Müssten sie bei den Männern starten, hätten sie keine Chance.

Einige Beobachter haben vorgeschlagen, eine dritte Kategorie für Intersexuelle einzuführen. Doch nur 0,5 bis 1 Prozent der Menschen sind intersexuell. ­Kritiker bemängeln deshalb, das Teilnehmerfeld und die Konkurrenz wären wohl viel zu klein für spannende Wettbewerbe. Um­gekehrt ist es für die grosse Mehrheit der Frauen, die keine natürlich erhöhten Testosteronwerte haben, frustrierend, wenn sie trotz grösstem Trainings­aufwand keine Chance haben.

