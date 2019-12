Die Heilkraft unserer Muskeln

Krafttraining? Das klingt nach Muckibude, Bodybuilding und Proteinfuttern. Doch diese Vorstellung ist überholt. «Kraft ­gehört genauso zur Fitness wie Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit», sagt Matthias Wilhelm (51), Leitender Arzt präventive Kardiologie und Sportmedizin am Inselspital Bern. «Mit zunehmendem Alter wird die Kraft sogar wichtiger.»

Tatsächlich weiss man von Studien, dass der Mensch bereits ab etwa dem 35. Altersjahr kontinuierlich an Muskelmasse verliert – rund 1 Prozent pro Jahr. Ein Abbau, der sich ab Mitte 50 sogar noch beschleunigt. Dadurch werden wir aber nicht etwa schlanker und leichter – ganz im Gegenteil: Anstelle der Muskeln bildet sich schädliches Fettgewebe, das gefährliche ­Entzündungsprozesse auslösen kann. Diese Entzündungen, so geht man heute davon aus, sind verantwortlich für die meisten Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Diabetes, Arteriosklerose (Gefässverkalkung) oder Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Schutz vor Entzündungen

Umgekehrt heisst das aber auch: Muskeln haben eine entzündungshemmende Wirkung und können vor Krankheiten schützen. Dazu muss man wissen: Muskeln schütten, vor allem wenn sie beansprucht werden, Botenstoffe und Hormone aus, die für den Erhalt unserer ­Gesundheit eine zentrale Rolle spielen. Erst kürzlich konnten britische Forscher nachweisen, dass Menschen, die im mittleren Lebensalter ihre Muskelmasse mit Training aufrechterhalten, ein deutlich geringeres Risiko für Herzkrankheiten haben als ihre Altersgenossen, die den fortschreitenden Muskel­abbau einfach tatenlos hinnehmen.

Phönix aus der Asche: Zum Einstieg ein effektives Programm zum Training des ganzen Körpers bei minimalem Zeitaufwand. Video: Andrea Zahler

Das kann auch Präventiv­mediziner Wilhelm bestätigen: «Krafttraining hat einen günstigen Einfluss auf den Stoffwechsel, aber auch auf den Blutdruck.» Für die Gesundheit der Gefässe, besonders der Herzkranzgefässe, sei jedoch immer noch ein Ausdauertraining wie Jogging oder Velofahren am effektivsten. Wer indes nur auf die Ausdauer setzt, läuft Gefahr, dass der Testosteronspiegel absinkt. Krafttraining dagegen lässt ihn steigen. «Am besten ist es deshalb», so Wilhelm, «wenn man Kraft und Ausdauer trainiert.»

Auf in den zweiten Frühling: Gleich effektiv, gleich zeiteffizient, aber mit motorisch schwierigeren Übungen. Video: Andrea Zahler

Das empfiehlt sich auch für Menschen, die mit Sport einem Knochenschwund (Osteoporose) vorbeugen wollen: Mit Kraft­training allein, zumal an Maschinen, lässt sich keine optimale Wirkung ­erzielen. Joggen oder auch Ballspiele, sofern es die ­Gelenke zulassen, sind hier gute Ergänzungen. Denn erst kleine Erschütterungen regen den Knochenstoffwechsel an.

Dass die Erkenntnisse der ­Medizin nicht bloss graue Theorie sind – dafür ist Niklaus Germann der lebende Beweis: Wir treffen den 59-jährigen Zürcher im Fitnessstudio. Dort absolviert der ehemalige Bank­angestellte am Ruderzug gerade die letzten Wiederholungen. «Und noch eine!», spornt ihn Aylin Küçük an. Die Sportwissenschaftlerin überprüft die Übungsausführung.

«Grosses Glücksgefühl»

Niklaus Germann wurde der Sport nicht in die Wiege gelegt. Er sei ein dickes Kind gewesen, erzählt er. Erst als er sich einem Schwimmclub anschloss, normalisierte sich sein Gewicht. Doch mit dem Eintritt ins Berufsleben gab er den Sport wieder auf. Er arbeitete fortan, genoss daneben das süsse Leben, ­Rauchen und Trinken inklusive. Doch mit Ende 20 bemerkte er mit Schrecken, dass er bereits ein «Bäuchlein» hatte. «Da hat es Klick gemacht», erinnert er sich.

Germann schrieb sich kurzerhand in einem Fitnesscenter ein. Absolvierte dann lange Jahre sein Programm: Stets etwa 15 bis 20 Wiederholungen pro Übung und drei Sätze. «Ich wusste damals ja nicht viel», sagt er.

Marco Toigo ist ein international ausgewiesener Wissenschaftler auf dem Gebiet der Muskelphysiologie. Foto: Andrea Zahler

Das änderte sich vor fünf Jahren. Damals beobachtete er jemanden, der völlig anders trainierte: langsam, tief versunken, bis ans Limit gehend. Germann war so fasziniert, dass er den Unbekannten darauf ansprach – und änderte auch sein Training. «Das braucht zwar Überwindung», gibt der drahtige Senior zu. «Aber danach ist man richtig erleichtert und das Glücksgefühl umso grösser.»

Später stellte sich heraus: Der Unbekannte war der renommierte ETH-Muskelforscher Marco Toigo. Die beiden verbindet bis heute eine Freundschaft.

Die Kurzprogramme in den Videos sind mit Unterstützung von ETH-Muskelphysiologe Marco Toigo, Autor des Sachbuchs «Muskel-­Revolution» (Springer-Verlag, 2019), und Aylin Küçük, Sport­wissenschaftlerin EHSM enstanden.

Kurz, aber heftig: Mit diesem Programm bringen Sie sich in Form

Muskeln lassen sich auf verschiedene Weise aufbauen. Jetzt über den Winter ist ein Fitnessstudio eine gute Option. Wir ­haben ein effizientes Kurzprogramm für Einsteiger zusammengestellt, das alle wichtigen Muskelgruppen abdeckt:

1. Kreuzheben mit Kurzhanteln

Wofür: Stärkt die untere Rückenmuskulatur, die Gesässmuskeln und die hinteren Oberschenkel­muskeln.

Ausführung: Stand hüftbreit, Griff schulterbreit. Ausgangs­lage ist aufrecht; den Oberkörper nun langsam und kontrolliert absenken, Kopf dabei gerade halten. Sobald eine horizontale Oberkörperposition erreicht wird, kurz innehalten und dann wieder in die Ausgangslage aufrichten. ­Rücken und Beine bleiben während der Übung gestreckt.

2. Beinpresse an Maschine

Wofür: Stärkt die vorderen Oberschenkel- und Gesässmuskeln.

Ausführung: Füsse hüftbreit aufsetzen, Fussspitzen leicht nach aussen gedreht. Ausgangslage sind angewinkelte Knie, nahe am Oberkörper. Die Beine langsam strecken, kurz innehalten und wieder kontrolliert in die Ausgangslage zurückführen.

3. Bankdrücken mit Kurzhanteln

Wofür: Stärkt die Brustmuskeln und die hinteren Oberarm­muskeln.

Ausführung: Mit Rücken auf eine Bank liegen, die Füsse auf dem Boden ­abstellen. Die Arme gebeugt, seitlich neben der Brust. Nun die Arme langsam und kontrolliert strecken, bis die Hanteln über der Brust zusammengeführt werden. Kurz innehalten und dann wieder in Ausgangslage zurück­führen.

4. Ruderzug mit Kurzhanteln

Wofür: Stärkt die obere und mittlere Rückenmuskulatur.

Ausführung: Hüftbreiter Stand, der Oberkörper vorgebeugt. Die Arme gestreckt, die Handgelenke ­befinden sich senkrecht unter den Schultergelenken. Nun die Arme ­abspreizen und langsam beugen, bis sich die Kurzhanteln auf Höhe der Brust befinden, dort kurz innehalten und dann die Arme wieder in die Ausgangslage zurückführen. Handgelenk, Ellenbogengelenk und Schulter bleiben während der ganzen Übungsausführung in der gleichen Ebene.

5. Schulterdrücken an Maschine

Wofür: Stärkt die Schultermuskulatur.

Ausführung: Eine aufrechte, an das Polster angelehnte Körper­position einnehmen. Die Arme angewinkelt. Nun die Arme langsam und kontrolliert nach oben führen. Kurz innehalten. Und dann die Arme wieder in die Ausgangs­lage zurückführen. Während der Übungsausführung die Schultern immer tief setzen und die Handgelenke ­gerade halten.

6. Klappmesser (Bodenübung)

Wofür: Stärkt Bauchmuskeln und Hüftbeuger.

Ausführung: Auf Rücken liegen; Beine gestreckt, Arme ebenfalls gestreckt in Verlängerung des Körpers. Beide sind wenige Zentimeter über dem Boden. Nun werden Arme und Beine langsam und kontrolliert über dem Bauch zusammengeführt, wobei sich die Kniewinkel bis auf 90Grad verkleinern. Die Arme bleiben aber gestreckt. In dieser Position kurz ausharren, dann die Arme und Beine wieder zurück in die Ausgangslage führen. Während der Übung Bauchmuskulatur stets angespannt halten.

So werden die Übungen korrekt ausgeführt, damit sie eine ­ maximale Wirksamkeit haben: Konzentrieren Sie sich auf die Qualität der Ausführung, also langsam und kontrolliert über das volle Bewegungsausmass. Faustregel: 12 Sekunden für eine Wiederholung. Reihen Sie ohne Absetzen der Trainingslast Wiederholung an Wiederholung – bis zur vollständigen Ermüdung. Kurze Pause zwischen den Übungen, nehmen Sie dabei einen Schluck Wasser. Wählen Sie eine Belastung (Gewicht), die Sie ungefähr 2 Minuten durchhalten. Befolgen Sie diese Grundsätze, genügt ein Satz (ca. 10 bis 12 Wiederholungen) pro Übung. Ideal sind zwei bis drei Krafttrainings pro Woche, ab dem 65. Altersjahr besser drei. Zwischen den Trainingstagen sollte ein ­Abstand von mindestens 48 Stunden liegen. (sae)