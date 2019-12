Die grosse Übersicht zu Antibiotika

Was sind Antibiotika?

Richtig eingesetzt, sind es lebensrettende Killer. Übersetzt heisst Antibiotikum «gegen Lebendes». Seit 1942 bezeichnen Mikrobiologen damit Substanzen, die von Schimmelpilzen oder anderen Mikroorganismen produziert werden und das Wachstum anderer Mikroorganismen eindämmen. So können beispielsweise manche Schimmelpilze Bakterien vernichten – und den damit infizierten Menschen und Tieren das Leben retten. Auch den Antibiotika ist es zu verdanken, dass Ärzte künstliche Gelenke einsetzen und Organe transplantieren können.

Seit wann gibt es Antibiotika?

Gemeinhin gilt der Schotte Alexander Fleming als «Vater» der Antibiotika. Er erhielt für die Entdeckung des Penicillins aus dem Schimmelpilz Penicillinum notatum 1945 den Nobelpreis. Penicillin war das erste Antibiotikum, das bei der Anwendung beim Menschen sicher war. Bereits 32 Jahre zuvor hatte jedoch Ernest Duchesne, ein junger Franzose, die Wirkung von Penicillinum glaucum entdeckt, ein Schimmelpilz, der für manche Blauschimmelkäse verwendet wird. Er hatte von erfahrenen Stallknechten gelernt, dass die wundgescheuerte Haut der Reiter rascher abheilte, wenn die ledernen Pferdesättel in feuchten Räumen Schimmelpilze ansetzten. Duchesne infizierte daraufhin Meersäuli mit tödlichen Bakterien und zeigte, dass die Nager gesund blieben, wenn er ihnen zugleich den Schimmelpilz verabreichte – nur nahm kaum jemand Notiz von seiner bahnbrechenden Entdeckung. Doch auch Duchesne war nicht der Erste, der den Wert von Schimmel erkannte. Die alten Ägypter verwendeten schimmliges Brot, um Brandwunden vor Infektionen zu schützen. Im Mittelalter legten Ärzte in China und Griechenland aus dem gleichen Grund schimmlige Lappen auf Wunden.

Der «Vater» der antibiotischen Behandlung: Alexander Fleming in seinem Labor, aufgenommen im Jahr 1943. Foto: Getty Images

Warum werden Antibiotika verschrieben?

Der wichtigste medizinische Grund ist eine bakterielle Infektion, die so gravierend ist, dass das Immunsystem Unterstützung braucht. In der Praxis spielen aber noch ganz andere Gründe eine Rolle: Zehn Prozent der Verschreiber verordnen ein Antibiotikum, weil das Ausstellen des Rezepts schneller geht, als dem Patienten zu erklären, dass er gar kein Antibiotikum benötigt. Acht Prozent verordnen eines, weil sie die Beziehung zum Patienten nicht gefährden möchten (der offenbar ein Antibiotikum erwartet). 40 Prozent verordnen es aus Angst vor Komplikationen beim Patienten. Das ergab eine Umfrage an fast 6800 Gesundheitsfachpersonen in Europa, die Antibiotika verschreiben (darunter über 5000 Ärzte). Sie sollten die Gründe nennen, weshalb sie in der Woche zuvor Antibiotika verordnet hatten.

Wie oft werden Antibiotika verschrieben, obwohl sie unnötig sind?

Jeder fünfte Mensch in der Schweiz erhält pro Jahr mindestens ein Antibiotikum. Bis zu 50 Prozent dieser Verschreibungen sind aber unnötig. Noch aufrüttelndere Zahlen lieferte 2015 eine Umfrage bei 250 Hausärzten in der Schweiz. Obwohl Schweizer Ärztinnen und Ärzte im europäischen Vergleich gut abschneiden, besteht noch deutliches Verbesserungspotenzial: In drei bis neun von zehn Fällen setzten die Hausärzte bei gängigen Infekten wie Bronchitis, Mandel- oder Mittelohrentzündung nicht das empfohlene Antibiotikum ein. Das Fazit der Studie: Die Qualität der antibiotischen Verschreibungen ist tief. Zu einem ähnlichen Schluss kam auch eine Analyse an einem grossen Schweizer Universitätsspital. Dort wurde fast ein Drittel der Antibiotika-Verordnungen als unangemessen eingestuft. In den USA orteten Fachleute den «hot spot» kürzlich jedoch bei den Walk-in-Praxen, wo Arzt und Patient einander nicht kennen: Fast fünf von zehn Patienten, die mit einem Virusinfekt in eine solche Walk-in-Praxis gingen, kamen mit einem Antibiotika-Rezept wieder heraus, obwohl Ärzte wissen, dass ein Antibiotikum bei einem Virusinfekt keinerlei Nutzen hat. Bei den Hausärzten, die ihre Patienten kannten, passierte dies hingegen nur etwa zwei von zehn Patienten. Ein renommiertes US-Fachblatt erkor die unnötigen Antibiotika-Verschreibungen dieses Jahr zu den «Top Ten» auf der Liste unnötiger Behandlungen.

Antibiotika unterscheiden nicht zwischen krankmachenden und nützlichen Bakterien.



Bei welchen Infektionen braucht es kein Antibiotikum?

Praktisch bei allen Erkältungen, weil sie in mehr als 90 von 100 Fällen durch Viren verursacht werden (mehr dazu hier). Viren haben im Gegensatz zu Bakterien keinen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb für Antibiotika nicht empfänglich. Manchmal können solche Erkältungsviren aber den Boden bereiten für nachfolgende bakterielle Infektionen. Doch selbst bei bakteriell verursachten Infektionen raten Fachleute heute viel mehr zur Zurückhaltung mit Antibiotika. Unkomplizierte Blasenentzündungen ohne Fieber zum Beispiel vergehen bei jungen Frauen oft auch mit viel Trinken und etwas Schmerzmittel. Auch bei der Halsangina durch Streptokokken-Bakterien bringen Antibiotika nur schwer kranken, immungeschwächten Patienten einen Vorteil (mehr dazu hier). Dasselbe gilt in den allermeisten Fällen bei der akuten Mittelohrentzündung.

Gilt das auch für Kinder?

Bei Virusinfekten helfen Antibiotika generell nicht, und auch bei Kindern sind die allermeisten Infekte durch Viren verursacht. Akute Mittelohrentzündungen werden zwar durch Bakterien hervorgerufen, aber sie heilen je nach Erreger in sieben bis neun von zehn Fällen spontan. Deshalb wird normalerweise nur dann sofort mit einem Antibiotikum behandelt, wenn Kinder unter zwei Jahren beidseitig an Mittelohrentzündung leiden oder wenn das Trommelfell geplatzt ist. In den anderen Fällen empfehlen Infektiologen eine verzögerte antibiotische Therapie. Das heisst, mit dem Antibiotikum wird erst begonnen, wenn es nach einem bis zwei Tagen nicht deutlich besser ist. Insgesamt werden Antibiotika Babys und sehr kleinen Kindern häufiger verordnet als Erwachsenen, weil die kleinen Patienten fragiler sind.

Entwickeln Kinder schneller «Resistenzen» als Erwachsene?

Das ist ein häufiges Missverständnis: Nicht der Mensch wird resistent gegen das Antibiotikum, sondern die Bakterien, die ihn krank machen, können es werden. Wenn dieser Fall eintritt, richtet das Antibiotikum gegen die Erreger nichts mehr aus. Bakterien werden bei Kindern nicht schneller resistent als bei Erwachsenen.

Auch bei Kindern sind die allermeisten Infekte durch Viren verursacht: In diesen Fällen helfen Antibiotika generell nicht. Foto: Getty Images

Wie wirken Antibiotika?

Sie töten Bakterien ab (wirken also «bakterizid») oder sie bremsen ihre Vermehrung («bakteriostatische» Wirkung). Penicillin beispielsweise verhindert, dass Bakterien ihre «Hülle», die Zellwand, bilden können, und wirkt so bakterizid. Andere Antibiotika beispielsweise verhindern, dass die Bakterien für sie lebenswichtige Eiweissstoffe bilden.

Welche Nachteile hat die antibiotische Behandlung?

Auf und im Körper jedes Menschen leben unzählige Bakterien in friedlicher Koexistenz. Insbesondere der Dickdarm ist voller Bakterien, die bei der Verdauung helfen. Manche von ihnen produzieren gesundheitsfördernde Substanzen, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren. Antibiotika unterscheiden aber nicht zwischen krankmachenden und nützlichen Bakterien. Sie wirken gegen alle, was beispielsweise die Darmflora gehörig durcheinanderbringen kann. In dieser Hinsicht sind aber nicht alle Antibiotika gleich. Solche, die gegen ein breites Spektrum an Bakterienarten wirken, treffen mehr unbeteiligte Bakterien als jene, die nur ein schmales Spektrum haben.

Wieso hilft nicht jedes Antibiotikum gegen alle bakteriellen Infektionen?

Weil die Bakterien sich unterscheiden: Manche haben eine dünne Zellwand, andere eine dicke. Manche haben gegen bestimmte Antibiotika eine «eingebaute» natürliche Resistenz. Manche befinden sich in «Nischen» wie Gelenken, in die verschiedene Antibiotika nur schlecht hineinkommen – und so weiter. Je nach Situation setzen Ärzte deshalb andere Antibiotika ein, falls es möglich ist. Denn Lieferunterbrüche sind auch bei Antibiotika heute an der Tagesordnung.

Wie werden Antibiotika eingesetzt?

Strategie Nummer eins ist zielgerichtet. Sie setzt voraus, dass man den Erreger der Erkrankung kennt. Dieser mikrobiologische Nachweis kann – je nach Methode – wenige Minuten oder aber Tage dauern. Ist die Bakterienart erkannt, die für die Erkrankung verantwortlich ist, wird im zweiten Schritt im Labor mit einem «Antibiogramm» ermittelt, welches Antibiotikum genau diesen Bakterien am besten zusetzt. Um diese Strategie anwenden zu können, braucht es also etwas Zeit. Ihr Vorteil: Sie zieht die anderen, «harmlosen» Bakterien weniger in Mitleidenschaft, als wenn der Patient sogenannte Breitspektrum-Antibiotika erhält, die gegen verschiedenste Mikroben wirken.

Wie gehen Ärzte vor, wenn ein Patient eine schwere Infektion hat?

Dann kommt Strategie Nummer zwei zum Einsatz. Zuerst wird Blut abgenommen, Abstriche vom Infektionsherd gemacht und alles zur mikrobiologischen Untersuchung geschickt. Sofort danach bekommt der Patient versuchsweise ein oder mehrere Antibiotika, die erfahrungsgemäss bei dieser Infektion helfen. Damit überbrücken Ärzte die Zeit, bis die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung und des Antibiogramms vorliegen. Sobald sie eintreffen, wird umgestellt auf Strategie eins.

«Kurz, aber heftig zuschlagen» ist bei der Antibiotikabehandlung meist die erfolgreichste Strategie.



Weshalb wird bei «banalen» Infekten meist keine mikrobiologische Untersuchung veranlasst?

Die antibiotische Behandlung von Halsangina, Ohrenentzündungen, Husten oder Blasenentzündungen dauert – falls sie überhaupt nötig ist – nur kurz. In allen Fällen erst eine mikrobiologische Untersuchung zu veranlassen, wäre zu viel und würde auch die Behandlung verteuern. Spricht eine Infektion aber nicht auf die Therapie an, wird die mikrobiologische Untersuchung nachgeholt.

Wie gut helfen Antibiotika?

Das hängt davon ab, wie empfindlich die Erreger auf sie reagieren, wie fit das Immunsystem des Kranken ist und wie gut das Antibiotikum an den Infektionsort gelangt. An der bakteriellen Hirnhautentzündung oder der Endokarditis, also der Entzündung der Herzinnenwand, starben früher 80 bis 100 von 100 Personen. Dank Antibiotika sterben heute weniger als 20 von 100 Betroffenen.

Wie lange soll man ein Antibiotikum nehmen?

Das kann – je nach Infektion – einen Tag oder mehrere Monate dauern. Seit Jahren geht der Trend in Richtung kürzere Behandlung. «Kurz, aber heftig zuschlagen» ist bei der Antibiotikabehandlung von akuten Infekten nämlich meist die erfolgreichste Strategie. Etliche Studien zeigen jedoch, dass Ärzte das Antibiotikum meist zu lang verordnen, «um sicherzugehen». Das erhöht das Risiko für Resistenzbildung bei den Bakterien. Bei einer Lungenentzündung etwa genügen meist drei bis fünf Tage Behandlungsdauer.

Je länger ein Mensch in der Vergangenheit Antibiotika geschluckt hat, umso grösser ist sein Risiko für Darmkrebs.



Darf man ein für zehn Tage verordnetes Antibiotikum absetzen, wenn die Beschwerden schon nach drei Tagen weg sind?

Nein, aber man sollte Rücksprache nehmen mit dem Arzt. Bei einem «normalen» akuten Atemwegsinfekt gilt die Faustregel: Wer zwei bis drei Tage lang fieberfrei ist, kann das Antibiotikum in der Regel absetzen. Das gilt aber nicht für chronische Infektionen. Rücksprache mit dem Arzt sollte man auch nehmen, wenn die Beschwerden trotz Antibiotikum zunehmen oder wenn sie nach 72 Stunden nicht besser sind. Was viele nicht wissen: Ein Antibiotikum ist kein fiebersenkendes Mittel.

Ist Fieber immer ein Zeichen für eine Infektion?

Nicht unbedingt. Auch Medikamente, Tumorerkrankungen und andere Krankheiten können zu Fieber führen. Wichtig für Eltern: Ganz junge Säuglinge reagieren auf Infekte oft noch nicht mit starkem Fieber. Bei ihnen gelten bereits mehr als 38 Grad Celsius als Fieber. Ab dem Alter von zwei Monaten spricht man ab 38,5 Grad Körpertemperatur von Fieber. Gemessen wird es bei Kindern am genauesten schonend im Po (rektal).

Was soll man bei Penicillinallergie machen?

Etwa eine von zehn Personen meint, an einer Penicillinallergie zu leiden. Tatsächlich trifft dies aber nur bei einer von 100 Personen zu. Viele Menschen bekommen nach der Einnahme eines Penicillins einmal einen Hautausschlag. Er ist zwar harmlos, führt oft aber dazu, dass diese Person fortan fälschlicherweise als «allergisch auf Penicillin» gilt. Die Folge: Bei erneuten Infekten erhält der Betroffene andere Antibiotika, die in dieser Situation nur zweite Wahl sind, mehr Nebenwirkungen haben oder länger genommen werden müssen. Deshalb lohnt es sich, den Verdacht auf eine Penicillinallergie allergologisch abklären zu lassen. Unwohlsein, Kopfschmerzen oder Durchfall sind ebenfalls kein Zeichen für eine Penicillinallergie.

Kann man dem Durchfall vorbeugen, der nach Antibiotika-Einnahme oft auftritt?

Möglicherweise helfen zwei probiotische Joghurts am Tag ab dem Beginn der Antibiotikaeinnahme. Allerdings kann es vorkommen, dass bei einer Darminfektion die Laktose in Milch und Milchprodukten vorübergehend schlechter bekömmlich ist.

Was haben Antibiotika und Darmkrebs miteinander zu tun?

Je länger ein Mensch in der Vergangenheit Antibiotika geschluckt hat, umso grösser ist sein durchschnittliches Risiko für Darmkrebs. Diesen Zusammenhang haben Forscher kürzlich erkannt. Ob die Antibiotikaeinnahme schuld daran ist, wissen sie aber noch nicht. Auffallend war jedoch, dass dieser Zusammenhang vor allem bei den Antibiotika nachweisbar war, die auch die Darmbakterien empfindlich treffen. Noch ist sehr vieles unklar in Bezug auf dieses «Mikrobiom» im Darm, also die Gesamtheit aller Bakterien dort. Diese Darmflora ist längst nicht nur eine Hilfe beim Verdauen von Nahrung. Sie beeinflusst das Immunsystem, und sie kann vermutlich auch Übergewicht begünstigen – was möglicherweise ebenfalls durch Antibiotika befördert wird und wiederum das Risiko für mehrere Krebsarten erhöht. Die Forschung zum Mikrobiom steht erst am Anfang. In den kommenden Jahren werden Forscher mehr über diese Zusammenhänge herausfinden.

Je länger die Antibiotikaeinnahme dauert, umso wahrscheinlicher wird es, dass resistente Erreger entstehen.



Worauf ist bei der gleichzeitigen Einnahme anderer Medikamente zu achten?

Es kann Wechselwirkungen geben, die dazu führen, dass das Antibiotikum oder das andere Medikament unwirksam werden. Etliche Antibiotika etwa stören die Darmflora und können so die Wirkung der Anti-Baby-Pille beeinträchtigen, weil die Darmbakterien zur verbesserten Aufnahme des Hormons Östrogen beitragen. Dass es deshalb zu einer Schwangerschaft kommt, ist laut der «Deutschen Apothekerzeitung» «sehr unwahrscheinlich, aber möglich». Auch Durchfall als Antibiotika-Nebenwirkung kann dazu führen, dass die Wirkstoffe in der Pille schlechter aufgenommen werden. Wer auf Nummer sicher gehen wolle, sollte bis zum Ende des Zyklus und eine Woche darüber hinaus mit einer Barrieremethode verhüten. Umgekehrt kann zum Beispiel der als Schleimlöser eingesetzte Wirkstoff N-Acetylcystein die Wirkung von Penicillinen blockieren.

Wo werden die meisten Antibiotika eingesetzt?

Etwa drei Viertel der weltweit verbrauchten Menge an Antibiotika erhalten Nutztiere. Das Resultat: Zwischen 2000 und 2018 hat sich weltweit der Anteil resistenter Bakterien bei Hühnern und Schweinen verdreifacht und bei Rindern verdoppelt. In mehr als der Hälfte der Fälle versagten Antibiotika, die zur Krankheitsbekämpfung hätten eingesetzt werden können, bei 40 Prozent der Hühner und bei 30 Prozent der Schweine. Am ausgeprägtesten ist das Problem in China und Indien. Bekannt ist auch, dass der Verbrauch an bestimmten Antibiotika und die Häufigkeit resistenter E.coli-Bakterien bei Nutztieren Hand in Hand geht. Von den Antibiotika, die zur Behandlung von Menschen dienen, werden rund drei Viertel in der Praxis verordnet und ein Viertel in Spitälern.

Warum werden Antibiotika in der Tiermast eingesetzt?

Mit Antibiotika im Futter nehmen die Nutztiere rascher zu und erreichen ihr Schlachtgewicht schneller, was den Gewinn des Züchters erhöht. Ausserdem werden Antibiotika eingesetzt, um kranke Tiere zu behandeln, die Ansteckung von noch gesunden zu verhindern, sowie rein vorbeugend. Und da die Massentierhaltung die Tiere stresst und das Risiko von Ansteckungen vervielfacht, braucht es umso mehr Antibiotika. Bilden sich dabei resistente Erreger, können sie über das Fleisch oder den Tierdung, der auf Äckern und Feldern ausgebracht wird, und vermutlich auch über Schmutzfliegen zum Menschen gelangen. Forscher schätzen, dass Nutztieren im Jahr 2010 weltweit über 63'000 Tonnen Antibiotika verabreicht wurden, was einem Verbrauch von 45 Milligramm pro produziertes Kilogramm (mg/kg) Rindfleisch, 148 mg/kg Hühnerfleisch und 172 mg/kg Schweinefleisch entspricht. Nimmt der weltweite Fleischhunger weiter zu wie bisher, werden Nutztiere im Jahr 2030 schätzungsweise fast 106'000 Tonnen Antibiotika erhalten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika legen in dieser Hinsicht am stärksten zu. In der EU und in der Schweiz sind Antibiotika zur Tiermast verboten.

Auch Darmbakterien der Gletschermumie Ötzi besassen Resistenzgene.



Wie kommt es zu Antibiotika-Resistenzen?

Manche Resistenzen sind bei Bakterien «angeboren», andere können sie im Lauf ihres Lebens erwerben. Sei es, indem ihnen ein anderes Bakterium diese Widerstandsfähigkeit weitergibt, oder weil sie bei einer zufällig entstandenen Veränderung im Erbgut entsteht. Das Einnehmen eines Antibiotikums übt auf die Bakterien im Körper einen «Selektionsdruck» aus: Wer von ihnen nicht untergehen will, muss sich etwas «einfallen» lassen. Diejenigen Bakterien, die einen Weg finden, um sich dem Antibiotikum zu widersetzen, haben dann einen Überlebensvorteil und können sich weiter vermehren. Dieses Phänomen tritt früher oder später bei jedem Antibiotikum auf, das neu auf den Markt kommt und angewendet wird. Bereits der Entdecker des Penicillins, Alexander Fleming, warnte davor, dass es zu bakteriellen Resistenzen kommen kann, wenn ein Antibiotikum zu häufig verordnet wird.

Welche Umstände begünstigen das Entstehen von resistenten Bakterien?

Viele Erreger, viele Veränderungen in ihrem Erbgut, wenn die Erreger sich vermehren, und eine Antibiotikatherapie – dieser Mix kann resistente Erreger «züchten», weil dabei die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein paar Bakterien aufgrund von Genveränderungen zufällig unempfindlich werden gegen das Medikament. Und während das Antibiotikum die empfindlichen Keime bodigt, können sich die unempfindlich gewordenen ungestört ausbreiten und vermehren. Je länger die Antibiotikaeinnahme dauert, umso wahrscheinlicher wird es, dass resistente Erreger entstehen. Wird ein Antibiotikum aber länger nicht mehr breit eingesetzt, kann es sein, dass der Anteil der nicht resistenten Bakterien allmählich wieder zunimmt und derjenige der resistenten wieder zurückgeht. Das gab es zum Beispiel beim Antibiotikum Ciprofloxacin, das früher oft gegen Harnwegsinfekte verordnet wurde. Von 2004 bis 2015 stieg der Anteil der resistenten Coli-Bakterien von zehn auf knapp 20 Prozent. Seit das Antibiotikum seltener verordnet wird, scheint diese Rate wieder zu sinken.

Was hat der Tourismus mit resistenten Erregern zu tun?

Mehr als uns lieb sein kann. Wer als Reisender in Italien, der Türkei, auf dem Balkan oder zum Beispiel in Asien krank wird und ins Spital muss oder zum Beispiel für eine Schönheitsoperation freiwillig dorthin geht, läuft Gefahr, resistente Bakterien mitzubringen. Die können dann auch auf andere Personen übertragen werden. Das muss zwar nicht unbedingt zur Erkrankung führen, hilft den Bakterien aber, sich zu verbreiten – und kann im Fall einer Infektion zum Problem werden, wenn das Antibiotikum nicht mehr hilft. Für Aufsehen sorgte zum Beispiel 2016 eine Frau in den USA, bei der es nach einem Oberschenkelbruch zur Knocheninfektion kam – mit Bakterien, die ursprünglich aus Indien stammten und gegen 26 Antibiotika resistent waren. Die US-Bürgerin war in den zwei Jahren vor ihrem Unfall mehrmals in indischen Spitälern hospitalisiert gewesen. Sie verstarb an der Infektion.

Wie rasch können Bakterien resistent werden gegen ein Antibiotikum?

Unter Laborbedingungen kann das innerhalb von Stunden passieren, falls die Bedingungen für die Erreger perfekt sind. Aber auch beim Menschen kann es «rassig» gehen. In einer Studie untersuchten Forscher sechsmal pro Tag den Schleim von Patienten mit einer Lungenerkrankung und chronischer Infektion, die ein Breitspektrum-Antibiotikum erhielten. Bei zwei Patienten dauerte es keine drei Tage, bis resistente Bakterien gefunden wurden – eine Geschwindigkeit, die selbst die Infektiologen überraschte.

Ab den 1970er-Jahren entwickelten die Pharmafirmen fast keine neuen Antibiotika mehr.



Sind Resistenzen ein neuartiges Phänomen?

Mitnichten. In archäologischen, Millionen Jahre alten Proben haben Forscher schon Gene für Resistenzeigenschaften im Erbgut von Bakterien gefunden. Bakterien in Proben aus dem 30'000 Jahre alten Permafrost enthielten gar Resistenzgene gegen mehrere Antibiotikaklassen. Und auch Darmbakterien der Gletschermumie Ötzi besassen Resistenzgene, zum Beispiel gegen Penicilline. Resistenzbildung ist ganz natürlich. Sie kann aber durch den Gebrauch von Antibiotika stark befördert werden. Oder auch durch absichtliches oder unabsichtliches Einleiten von Abwässern aus der Antibiotikaherstellung in indische oder chinesische Flüsse, an denen Tiere trinken, aus denen Fische gefangen werden oder wo Menschen baden.

Wie viele Antibiotika gibt es?

Theoretisch gäbe es etwa 80. Entscheidender ist aber die Anzahl der sogenannten Antibiotikaklassen. Sie unterscheiden sich in ihrem Wirkmechanismus. Die Antibiotika in jeder Klasse wirken aber alle auf dieselbe Art. Von 1930 bis 1962 kamen über 20 Antibiotikaklassen auf den Markt. Angesichts ihrer fantastischen Wirkung prophezeite der Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet in den 1960er-Jahren, dass Infektionskrankheiten bis zum Jahr 2000 ausgerottet sein würden. Doch davon sind wir heute weit entfernt. Ab den 1970er-Jahren entwickelten die Pharmafirmen nämlich fast keine neuen Antibiotika mehr. Investierten in den 1980er-Jahren noch 20 Hersteller in die Entwicklung neuer Antibiotika, waren es 2015 nur noch fünf – der Verkauf von Medikamenten gegen chronische Krankheiten wurde als lukrativer erachtet. Mittlerweile beknien die Infektiologen Pharmafirmen, damit diese Penicillin herstellen.

Kann man angesichts zunehmender Resistenzen nicht auf alte Antibiotika zurückgreifen?

Sie könnten eine wirksame Waffe sein – wenn es sie denn gäbe. Im Jahr 2015 standen von 36 altbewährten Antibiotika in Estland gerade einmal sieben zur Verfügung, in der Schweiz waren es weniger als 15. Eine Analyse in 40 Ländern ergab, dass Länder wie die Schweiz, mit rund acht Millionen Einwohnern, weniger Auswahl haben als einwohnerstarke Länder. Insgesamt hat sich die Lage seit 2011 weiter verschärft. 2016 beispielsweise verschwand in Schweden das einzige Antibiotikum vom Markt, das dort zur Behandlung von Kindern mit fieberhaften Harnwegsinfekten empfohlen wurde. Ein Grund für die mangelnde Verfügbarkeit: zu wenig Profit für die Hersteller.

Wie gut ist das Wissen zu Antibiotika?

In einer Umfrage im Auftrag des Bundes konnten knapp die Hälfte der Befragten Wissensfragen zu Antibiotika richtig beantworten. Eine Umfrage des europäischen Zentrums für Krankheitsverhütung und Kontrolle (ECDC) ergab sogar Wissenslücken bei Gesundheitsfachkräften: So wussten nur knapp 60 Prozent die richtigen Antworten auf diese acht Fragen zu Antibiotika:

Antibiotika helfen gegen Viren – Falsch

Antibiotika helfen gegen Erkältungen und Grippe – Falsch

Die Antibiotika-Einnahme hat Nebenwirkungen oder birgt Risiken wie Durchfall, Darmentzündung, Allergie – Richtig

Unnötiger Einsatz von Antibiotika trägt dazu bei, dass sie wirkungslos werden – Richtig

Gesunde Personen können antibiotikaresistente Bakterien auf oder in sich tragen – Richtig

Antibiotikaresistente Bakterien können von Person zu Person weitergegeben werden – Richtig

Jeder Mensch, der antibiotisch behandelt wird, hat ein erhöhtes Risiko, eine antibiotikaresistente Infektion zu entwickeln – Richtig

Sind antibiotikaresistente Bakterien bei uns ein Problem?

Ja. Im europäischen Raum sterben laut dem europäischen Zentrum für Krankheitsverhütung und Kontrolle (ECDC) schätzungsweise 33'000 Menschen pro Jahr an Infektionen mit solchen Erregern. Das Problem bei den resistenten Bakterien sind aber nicht nur die Infektionen. Es kann auch sein, dass ein Mensch solche Bakterien unbemerkt auf oder in sich trägt und weiterverbreitet.

