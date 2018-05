«Diese Fragen betreffen jeden Menschen»

Reine Gedanken in Aktion umsetzen – zur Unterstützung Gelähmter wird daran ebenso gearbeitet wie für viele andere Bereiche. Mit solchen Fortschritten seien aber grosse Risiken verbunden, warnt die Kommunikationswissenschaft­lerin und Publizistin Miriam Meckel in ihrem neuen Buch «Mein Kopf gehört mir». Die Erwartungen an ein perfekt funktionierendes Gehirn wüchsen, das Denken werde berechenbar, der Druck zur Optimierung grösser.

Auf die Idee zum Buch kam Meckel, als sie 2017 in Boston ein Gerät ausprobierte, das dem Gehirn über Elektroden helfen soll, aktiver oder entspannter zu werden. «Ich war sehr energetisch. So energetisch, dass ich mich mehrmals übergeben musste, an Essen oder Schlafen die nächsten 36 Stunden nicht zu denken war. Diese Optimierung des Gehirns hat sich alles andere als optimal angefühlt.»

Sie sei keine Neurowissenschaftlerin und wolle auch nicht so tun. «Die Fragen aber, die ich in diesem Buch stelle, ­gehen nicht nur die Hirnexperten etwas an. Sie betreffen jeden Menschen.» In ­einigen Jahren seien alle Gegenstände unseres Alltags an das Internet angeschlossen und redeten miteinander. «Wenn es medizinisch und technisch möglich ist, das Gehirn zu einem Knotenpunkt in diesem Netzwerk zu machen, wird das geschehen.»

Das eigene Denken optimieren

Wir lebten in einer Zeit der «Selbstverbesserungswilligen», schreibt die Profes­sorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen und Herausgeberin der «Wirtschaftswoche». Die Selbstvermesser hätten sich zunächst den Körper vorgeknöpft. «Inzwischen sind Selbstvermessung und Selbstverbesserung uns wortwörtlich zu Kopfe gestiegen. Auch das Denken muss besser werden.» Brainhacking bedeute, das eigene Denken mit technischen Mitteln schneller, präziser, besser zu machen.

Aus dem Versuch der Selbstoptimierung könne aber Selbstbeschädigung werden, fürchtet Meckel. «Das Gehirn zu manipulieren, heisst, die Persönlichkeit zu manipulieren. Das Gesicht der Menschheit wird sich verändern, wenn wir beginnen, unser Gehirn als Zone stetiger Selbstverbesserung und als ökonomische Ressource zu begreifen.» Hinter dem Anliegen stecke schon jetzt eine grosse Industrie, warnt Meckel. Sie sieht eine Zeit des Neurokapitalismus heraufziehen. «Der Anschluss an die Hirndaten-Cloud für 399 Franken im Monat ist zu teuer? Da bleibt leider nur Sozialhilfe für die allzu ergrauten Zellen.»

Meckel geht auf die Entwicklung des Gehirns und seine Leistungsfähigkeit, seine Arbeitsweise, seinen Energieverbrauch ein. Sie beschreibt, wie auf dem Feld der künstlichen Intelligenz (KI) versucht wird, die Fähigkeiten des Gehirns nachzubilden. Und warum das menschliche Gehirn wie ein Museum ist, das Überbleibsel sämtlicher vorangegangener Stadien unserer langen Evolutionsgeschichte enthält. Besonders eindrücklich sind Passagen, in denen sie ihre Gefühle und Gedanken bei einem 24-stündigen Aufenthalt in einer geräusch­isolierten Dunkelkammer beschreibt – etwa wie ihre Sinne in der reizlosen Umgebung ein Eigenleben entwickeln.

In gewissen Umständen könne der Einsatz von Neurotechnologie durchaus sinnvoll sein, schreibt Meckel und erzählt die Geschichte von Cathy Hutchinson. Die 60-jährige Amerikanerin hatte vor mehr als 15 Jahren einen Schlag­anfall und ist seither vollständig gelähmt und wie in ihrem eigenen Körper ein­geschlossen. Über ein Hirnimplantat könne sie mit ihren Gedanken einen Roboter­arm steuern. «Mit ihm kann sie zum Beispiel zu einer Getränkeflasche greifen oder einen Apfel essen. Für eine vollständig gelähmte Patientin ist das lebensverändernd.»

Meckel wirft aber vor allem einen Blick darauf, was künftig möglich sein könnte in diesem Bereich – und auch auf Entwicklungen, die sie für gefährlich hält. Im Silicon Valley werde der Begriff der «High Potentials» derzeit mit ganz neuer, sehr konkreter Bedeutung aufgeladen. «Wer nicht auf Erweiterungsdroge ist, kann mit den Anforderungen der Rund-um-die-Uhr-Leistungsgesellschaft nicht mehr mithalten.» Corneliu Giurgea, einer der Väter der biochemischen Hirnstimulation, habe es einmal auf den Punkt gebracht: «Die Menschheit wird nicht Millionen von Jahren passiv darauf warten, dass die Evolution ihr ein besseres Gehirn anbietet.» Ein Anzeichen dafür, dass dieser Prozess längst begonnen hat, seien die veränderten Krankheitsbilder. «Inzwischen werden immer mehr Kinder als aufmerksamkeitsgestört diagnostiziert.»

Krankheitsbilder seien oft Spiegelbilder des Zeitgeists. Wenn mehr Medikamente gegen ADHS verschrieben und diese Medikamente zunehmend auch von gesunden Menschen – für bessere Konzentrationsfähigkeit – genutzt würden, passiere etwas in einer ­Gesellschaft. Die Grenzlinie zwischen vermeintlich normalem und unnormalem Verhalten verschiebe sich. «Ein Kind, das etwas wild und plapperig unterwegs ist, muss damit rechnen, als aufmerksamkeits­gestört diagnostiziert zu werden.»

Am produktiverer Schlaf wird getüftelt

Auch beim Schlaf, dem Erholungszeitraum fürs Gehirn, gebe es bereits Veränderungen. «Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schliefen die Deutschen durchschnittlich acht bis neun Stunden», schreibt Meckel. «Heute kommen sie mit sieben aus.» Und schon werde an technischen Mitteln für noch kürzeren und produktiveren Schlaf getüftelt.

Seit einigen Jahren sei neben Ritalin ein anderes Medikament zur Leistungssteigerung in Gebrauch, heisst es im Buch: Modafinil, eingesetzt eigentlich gegen die Schlafkrankheit Narkolepsie. «Bei Menschen, die nicht unter der Krankheit leiden, kann der Stoff stimulierend wirken, wach machen und die Konzentration fördern.» Nächtelang durchzuarbeiten, das klappe für manche mit Modafinil hervorragend.

Der letzte Schrei

Der letzte Schrei sei aber das «Microdosing» von LSD. Eine Minidosis von etwa zehn Mikrogramm alle paar Tage solle helfen, sich besser zu konzentrieren. «Das ist etwa ein Zehntel der Menge, die man für einen veritablen Trip braucht», erklärt Meckel. «Während die Hippies der 68er-Generation LSD nahmen, um nackt mit rosa Elefanten durch die Nacht zu tanzen, muss diese Droge jetzt für ­Effizienz im Arbeitsalltag herhalten.»

Meckel beschreibt, wie sich ­Gedanken lesen und beeinflussen lassen und warum das Hirnimplantat als Nachfolger von Herzschrittmacher und Hörprothese so undenkbar gar nicht ist. Freiheit des Kopfes, Selbstbestimmung, Persönlichkeit – das sind Dinge, die Meckel bewahrt sehen will. «Während die Hilfsmittel zur Manipulation des Gehirns auf den Märkten der Selbstoptimierung längst angeboten werden, können wir die Zeit sinnvoll nutzen», lautet ihr Fazit. «Indem wir das tun, wofür unser Gehirn gemacht ist. Nachdenken darüber, was wir wollen.»

Meckels Buch ist eine anschaulich und mit vielen Beispielen unterlegte Ergänzung zu Büchern von Fachleuten, das eine Reihe von Denkanstössen gibt. Es verdeutlicht, in welche Richtung die Entwicklung gehen könnte – und zeigt auf, wo es dabei gefährlich werden könnte für die Freiheit des Denkens und die Selbstbestimmung des Menschen.

Miriam Meckel: Mein Kopf gehört mir. Eine Reise durch die schöne neue Welt des Brainhacking, Piper, ca. 29.90 Fr. (Tages-Anzeiger)