Einer der ersten Aidsärzte der Schweiz wird geehrt

In Zimbabwe kämpfen Millionen Menschen ums Überleben. Wegen Dürre und andauernder Misswirtschaft droht derzeit die schlimmste Nahrungsmittel­krise seit zehn Jahren. Jeder Zweite leidet an Hunger. «Die Situation spitzt sich immer weiter zu», sagt der renommierte Mediziner Ruedi Lüthy, der vor 15 Jahren in der Hauptstadt Harare eine ambulante Klinik für HIV- und Aidspatienten eröffnete und seither jedes Jahr dort sechs bis acht Monate arbeitet.

«Der Staat ist bankrott, die Inflationsrate enorm», erzählt er bei unserem Treffen in seinem Büro im Berner Länggassquartier. Ein Brot kostete im Juni noch einen US-Dollar, jetzt das Zwölffache. Viele seiner HIV-Patienten in Harare leben unter dem Existenz­minimum. Deshalb habe seine Stiftung auch vor dieser verheerenden Krise neben den nötigen HIV-Medikamenten oft ebenfalls Nahrungsmittel bezahlt.

Ruedi Lüthy war Anfang der 80er-Jahre einer der ersten Ärzte in der Schweiz, der sich mit HIV und Aids auseinandersetzte. Als Leiter der Abteilung für Infektiologie am Universitätsspital Zürich musste er damals noch zusehen, wie junge Menschen unter rätselhaften Umständen plötzlich starben. «Wir kannten weder den Erreger noch das genaue Krankheitsbild», erinnert er sich. Niemand wusste, was da los war. Angst und Schrecken, Vorurteile und Stigmatisierungen waren die Folge.

«Diese Zeiten, dass man als Mediziner praktisch handlungsunfähig war, sind zum Glück vorbei», sagt er. Obwohl eine Heilung immer noch nicht in Reichweite sei, könnten HIV-Positive dank einer lebenslangen Einnahme eines Kombi-Präparats heute recht gut mit der Infektion leben und seien auch nicht mehr ansteckend. Weil sich hierzulande seit 1996 das HI-Virus mit Tabletten effizient in Schach halten liess, beschloss Lüthy 2003, seinen Einsatzort nach Zimbabwe zu verlegen, wo damals jährlich noch rund 100'000 Menschen qualvoll an Aids starben.

Mitgründer des Lighthouse

Der 78-jährige HIV-Pionier, Professor, Forscher und Infektiologe hat seine ganze Karriere dem Kampf gegen Aids gewidmet. Der gebürtige Luzerner setzte sich dabei aber nicht nur medizinisch und wissenschaftlich ein, sondern auch sozial, ethisch und politisch. So gründete er mit anderen Spezialisten das Zürcher Hospiz Lighthouse, um Aidskranken ein würdevolles Sterben in ihrem letzten Zuhause zu ermöglichen. Nebstdem belegte er zuvor erstmals mit Bluttests, dass Mitte der 80er-Jahre unter den Prosti­tuierten in Zürich praktisch nur die Drogenabhängigen HIV-positiv waren, die Nichtdrogenabhängigen dagegen nur äusserst selten.

Als Präsident der Eidgenössischen Kommission für Aidsfragen überzeugte er anhand dieser Daten den damaligen Zürcher Kantonsarzt, dass es im «Needle Park» auf dem Platzspitz beim Landesmuseum unter anderem eine kostenlose Spritzenabgabe brauche. «Bis zu 15000Spritzen und Nadeln wurden an einem einzigen Tag verteilt», erinnert er sich. Die Schweiz habe durch diese nicht ganz legale Massnahme international eine Vorreiterrolle gespielt und ein noch viel grösseres Elend verhindert.

Mit Schweizerischen Menschenrechtspreis geehrt

Mehrfach bekam er für sein Engagement Auszeichnungen. So erhielt er etwa im November an der Europäischen Aids-Konferenz den «Award for Excellence in HIV Medicine 2019» und kurz darauf von der Universität Basel für seine akademischen Leistungen den Ehrendoktor. Anfang Dezember wurde er dann für sein ausserordentliches Lebenswerk mit dem Schweizerischen Menschenrechtspreis geehrt.

«Das ist schon sehr viel», sagt er und lacht. Es sei aber auch das Verdienst all jener, die ihn immer tatkräftig unterstützt hätten. Derzeit behandelt ein 75-köpfiges Team, davon 72 zimbabwische Mitarbeiter, jährlich rund 6500 Patienten. Auch seine Nachfolge für die Newlands Clinic in Harare hat er längst geregelt, indem er einen medizinischen Leiter sowie einen administrativen Klinikdirektor einstellte. Zudem leitet seine Tochter seit 2012 die Ruedi Lüthy Foundation, die sich hauptsächlich aus Spendengeldern finanziert.

Abgabe von Medikamenten in der Newlands Clinic in Harare. Foto: Simon Huber

«Sie führt die Stiftung in meinem Sinne weiter», sagt Lüthy, der mit seiner Frau Rosy auch zwei gemein­same Söhne hat. Wenn er in Harare ist, bildet er dort nach wie vor einheimische Ärzte und Krankenschwestern aus. Es sei sein Lebensinhalt, seine Passion oder auch seine Berufung. Er könne nicht anders, brauche im Gegensatz zu früher aber etwas mehr Ruhe zwischendurch. So freue er sich, wenn er nach einem längeren Aufenthalt in Zimbabwe zurück in Muntelier am Murtensee sei und Familie, Freunde und Enkelkinder sehe.

Lüthy pendelt zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In Zimbabwe wird die politische Lage zunehmend dramatischer: 2017 setzte das Militär den langjährigen Diktator Robert Mugabe ab, sodass nun seit zwei Jahren Emmerson Mnangagwa als Präsident regiert. Vor kurzem entliess dieser knapp 450 Ärzte, weil sie wegen ihres extrem geringen Lohns von 40 US-Dollar im Monat an einem Streik teilgenommen hatten. Die Zustände im Land seien katastrophal, sagt Lüthy. Doch wer ein solches langjähriges Projekt beginne, könne nicht einfach alles liegen lassen, sondern habe Verantwortung.

In seiner Klinik erlebt er aber auch viel Erfreuliches. Zum Beispiel sei es jedes Mal von neuem wunderbar, zu beobachten, wie ein todkrankes Kind dank der HIV-Medikamente ein paar Monate später wieder fröhlich herumspringe. Das gebe ihm die nötige Kraft zum Weitermachen. Auch die traditionellen Medizinmänner und selbst ernannten Propheten würden sehen, dass diese Therapien tatsächlich wirkten. Dennoch versuchen sie hin und wieder vor allem Jugendliche davon abzubringen, ihre Tabletten täglich einzunehmen.

Glück im Unglück

Warum ist er ausgerechnet nach Zimbabwe gegangen? «Es war eine Kollegin von dort, die mich 2002 an der Aids-Konferenz in Barcelona um Rat für eine Studie gebeten hatte», sagt er. Sie wollte den Patienten entweder ein Multi­vitamin, ein Aspirin oder ein Placebo geben, da sie nichts anderes zur Verfügung hatte. Das habe ihn so schockiert, dass er einen Monat später nach Harare reiste und Pläne für eine ambulante Klinik schmiedete. Kein leichtes Unterfangen, da es an allem mangelte, vor allem auch immer wieder an Strom.

Mit den kostenlosen Behandlungen in Zimbabwe haben Lüthy und sein Team Tausenden grossen und kleinen Patienten das Leben gerettet. Sie sind dafür so dankbar, dass sie für ihn beten. Vielleicht hatte er dadurch eine Art Schutzengel, als er 2018 in Harare bei der Reparatur eines Schlauchs der Dachsolaranlage von der Leiter stürzte. Trotz schwerer Stauchungen der Wirbel und diverser Fussfrakturen gehe es ihm jetzt wieder gut, sagt er mit unaufgeregter Stimme, als wäre damals nichts Gravierendes passiert. Dennoch fügt er hinzu, dass er nun nochmals ins Spital müsse, um sich eine störende Metallplatte aus dem Fuss entfernen zu lassen.