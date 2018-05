Ernüchterndes Ergebnis

«Der Fall ist abgeschlossen.» Das hiess es mehr als einmal während der Recherche zu Ralf Senner. Spürbar war jeweils die Erleichterung, dass die unangenehmen Vorkommnisse endlich ruhen gelassen werden können. Verständlich: Der Chirurg konnte in der Schweiz und davor in Deutschland jahrelang beinahe unbehelligt Übergewichtspatienten schaden, indem er sie bewusst falsch informierte und schlecht behandelte. Vor einem Jahr trennte sich das Spital Männedorf von ihm – nachdem es erfahren hatte, dass der «Tages-Anzeiger» den Fall publik machen wolle.

Mit dem Ende des Disziplinarverfahrens durch den Kanton mag die Sache tatsächlich formal beendet sein. Doch das Ergebnis ist ernüchternd und ruft nach einer Aufarbeitung. Denn ausser dass Senner nicht mehr in der Schweiz ist (und dafür anderswo auf der Welt weitermacht), ist wenig passiert. Die Patientenorganisation SAPS, die Fachgesellschaft SMOB und Mediziner, die lange vor Senner gewarnt und sich bei der Berichterstattung in dieser Zeitung zum Teil exponiert haben, mussten vor allem Kritik einstecken. Das trifft zwar auch auf die Ärzte und das Spital Männedorf zu, welche mit dem Problemchirurgen zusammengearbeitet haben. Doch in Anbetracht dessen, dass sie trotz Warnungen und bedenklicher Signale zu ihm gehalten und von seinem Gebaren finanziell profitiert haben, sind sie fein raus.

Offenbar gilt einmal mehr Täterschutz vor Opferschutz.

Das können betroffene Patienten von sich nicht behaupten. Wie viele dabei ihr Geld verloren haben, nachoperiert werden mussten oder mit Folgen fehlerhafter Eingriffe kämpfen, ist allerdings unbekannt. Wie so vieles, insbesondere weil der Kanton, der die Aufsicht hat und die Vorgänge um Senner untersucht haben will, das Ergebnis unter Verschluss hält. Bei der Gesundheitsdirektion beruft man sich auf den Persönlichkeitsschutz des Problemarztes. Offenbar gilt einmal mehr Täterschutz vor Opferschutz.

Ein Jahr nachdem Ralf Senner aufgeflogen ist, scheint es, als wenn es sich lohnen würde, sich für Profit und gegen Patienten zu entscheiden. Und dass, wer sich daran stört, besser den Mund hält, um keinen Ärger zu kriegen. (Tages-Anzeiger)