Gib mir etwas zu futtern!

Es kann sehr lästig sein, wenn der Partner einen gut kennt. Zum Beispiel beim Autofahren: Der Verkehr fliesst zäh, auf beiden Spuren der stets verstopften Hauptschlagader der Stadt kriecht je ein Blechwurm dahin. Dann will einer ein paar Plätze in der Schlange gutmachen und versucht, sich vor einen zu quetschen. Wozu? So ein Depp! Was soll das denn jetzt? Ein heisser Schwall aus Wut strömt durch Gemüt und Körper jenes Fahrers, der den anderen widerwillig in die Kolonne einscheren lässt. Hektik bricht aus, die Stossstange berührt beinahe die des Dränglers, der schräg vor einem steht. «Hast du wieder Hunger?», fragt da auf einmal die Frau auf dem Beifahrersitz, und Wut wandelt sich zu Scham. Ja, sie hat recht, schon wieder. Das Problem sind weder Verkehr noch penetrante Fahrer: Es ist der leere Magen, der die Laune verhagelt.

Die Wissenschaft stärkt der Frau auf dem Beifahrersitz den Rücken, deren Diagnose zu 100 Prozent zutrifft: Gerade haben nämlich die Psychologinnen Jennifer MacCormack und Kristen Lindquist von der University of North Carolina in Chapel Hill im Fachjournal «Emotion» eine Studie veröffentlicht, die sich mit dem Zusammenhang von Hunger und Wut beschäftigt. Demnach handelt es sich beim appetitinduzierten Zorn um eine sogenannte Fehlattribution: Der hungrige Autofahrer ist zum Beispiel so auf seine Umgebung fokussiert, dass er seine negativen Affekte durch den leeren Magen auf seine nervige Umwelt projiziert. Statt zu bemerken, dass sein Hunger Quelle der schlechten Gefühle ist, verknüpft er diese mit dem lästigen Verkehr um sich herum – und beginnt wütend über die Deppen in den anderen Autos zu schimpfen.

Hungergefühle umdeuten

Im Englischen existiert ein stehender Begriff für die von Hunger ausgelöste Wut: hangry, eine Mischung aus den Wörtern hungry und angry, die sogar in das Oxford Dictionary aufgenommen worden ist. Nun sei es jedoch keineswegs so, dass jeder Mensch automatisch sauer werde und seine Umgebung anblaffe, sobald ihm sein Magen knurre, betonen die Psychologinnen. «Hunger verwandelt sich nur dann in Wut, wenn man die unangenehmen Empfindungen durch den leeren Magen falsch inter­pretiert und seine Laune als Reaktion auf andere Menschen oder die gegenwärtige Situation wahrnimmt», sagt Lindquist. Dieser Fall trete nur dann ein, wenn der Halter des knurrenden Bauches diesen gar nicht als Quell seiner schlechten Stimmung in Betracht zieht – was in der Stresssituation im Stadtverkehr rasch geschieht.

Die beiden Wissenschaftlerinnen organisierten mehrere Experimente mit einigen Hundert Teilnehmern. In den Versuchen zeigte sich zum Beispiel, dass hungrige Probanden bedeutungslose Piktogramme negativ bewerteten – jedoch nur, wenn die Psychologinnen ihnen zuvor ein anderes, emotional aufwühlendes Bild gezeigt hatten. Ein neutrales oder fröhliches Bild verleitete hungrige Teilnehmer hingegen nicht dazu, anschliessend etwas Schlechtes in ein Piktogramm hineinzuinterpretieren. «Unsere Idee war, dass die aufwühlenden Bilder den negativen Kontext bieten, der dazu verleitet, Hungergefühle umzudeuten und mit den neutralen Piktogrammen zu verknüpfen», sagt MacCormack.

Mit niedrigem Blutzuckerspiegel können Menschen impulsiv werden.

Zugegeben, das ist sehr um die Ecke gedacht, doch passt es etwa zur prototypischen Wut-Hunger-Situation im Stadtverkehr. Der Fahrer mit knurrendem Magen beobachtet, wie ein anderer Fahrer haarsträubend sein Auto steuert – ein negativer Reiz, der dem aufwühlenden Bild in der Studie entspricht. Seine von Hunger ausgelösten negativen Affekte projiziert er auf diese Beobachtung und überträgt seine auf diese Weise ausgelöste Wut anschliessend auch noch auf das an sich tadellose Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Die Wut entzündet sich zum einen also an unangenehmen Situationen.

Jedoch nur, wenn man nicht jene Emotionen reflektiert, die einen aufwühlen. Das zeigten MacCormack und Lindquist in weiteren Experimenten: Für diese mussten die Probanden unter anderem eine enorm lästige Aufgabe an einem Computer absolvieren, der dann stets abstürzte – und zwar kurz bevor alles erledigt war. Ein Mitarbeiter setzte die Teilnehmer zusätzlich unter Stress, indem er ihnen die Schuld für den Computercrash gab. Waren die Probanden trotz ihres Hungers noch in der Lage, über ihren emotionalen Zustand in dieser Situation nachzudenken, blieben sie weitgehend cool. Steckten sie aber bis über beide Ohren tief in der Aufgabe, gelang ihnen das nicht: Diese Teilnehmer projizierten ihren Hunger auf die Situation, empfanden Stress und regelrechten Hass auf den Experimentator, der ihnen da Vorwürfe wegen des abgeschmierten Computers machte. «In einem bekannten Werbespot hiess es einmal, man sei nicht man selbst, wenn man Hunger habe», sagt MacCormack, «aber unsere Daten legen nahe, dass es schon reicht, einen Schritt aus der gegenwärtigen Situation zu wagen, um wieder Herr der Lage zu sein.» So würden einem eigene Gefühle bewusst, der Hunger als Ursache offensichtlich, und die Wut verpuffe.

In der Forschungsliteratur finden sich einige Befunde, die Hunger mit anderen negativen Empfindungen verknüpfen. Mit niedrigem Blutzuckerspiegel neigen Menschen zu impulsiven Entscheidungen sowie zu gesteigerter Aggression. Laut einer Studie könne Hunger sogar zu strengeren Gerichtsurteilen führen. Die Autoren dieser Arbeit hatten beobachtet, dass Richter vor der Mittagspause härtere Strafen verhängten als nach dem Essen in der Kantine. Womöglich, so die Forscher, stecke Hunger hinter der besonderen Strenge.

Gute Laune je nach Wetter

Auch in anderen Situationen haben Psychologen beobachtet, dass Menschen ihre Affekte oft missinterpretieren beziehungsweise falsch verknüpfen. In einer klassischen Studie mussten männliche Teilnehmer über eine wackelige Hängebrücke laufen, an deren Ende eine hübsche Frau wartete und Fragen stellte. Die Kerle waren durch den heiklen Marsch über den Abgrund aufgeregt, nahmen dies aber im Angesicht einer schönen Fragestellerin falsch wahr: als physische Anziehung zu einer attraktiven Frau. Oder: Schlechtes Wetter verhagelt in Befragungen die Bewertung der Lebensqualität, aber nur, wenn die Teilnehmer dieser Tests nicht bewusst an Regen oder Kälte denken, sondern nur diffus davon genervt sind. «Menschen geben ihren Affekten unterschiedliche Bedeutung, je nach Kontext und je nachdem, welches Ziel sie gerade haben», fassen MacCormack und Lindquist zusammen.

Wenn Blutzuckerspiegel sinkt

Und was sie für Hunger beschrieben haben, so die Psychologen, gelte wahrscheinlich auch für andere körperliche Zustände wie Müdigkeit, Entzündungen oder Krankheit: Auch diese könnten starke negative Affekte auslösen, welche die Betroffenen dann fälschlicherweise mit externen Ursachen erklären – sei es der Verkehr oder seien es die nervigen Verwandten. Übrigens haben Psychologen um Brad Bushman einen niedrigen Blutzuckerspiegel als Quell von Beziehungskrisen identifiziert. Wer hungrig war, fand seinen Partner mit höherer Wahrscheinlichkeit blöd und zeigte sich streitlustig. Das trifft sicher besonders zu, wenn der Lebensgefährte dann auch noch eine lästige Frage stellt: «Hast du wieder Hunger?» Ertappt zu werden, hebt die Laune nicht. Besonders nicht, wenn in den anderen Autos nur Deppen sitzen, die einem das Leben schwer machen. Da ist doch klar, dass man genervt und hektisch wird. Von wegen Hunger!

(Tages-Anzeiger)