Homöopathie entbehrt jeder rationalen Grundlage

Reden wir über Gesundheit. Krankenhäuser retten viele Leben, sind aber auch die dritthäufigste Todesursache: Es ist gefährlicher, ins Spital aufgenommen zu werden, als Auto zu fahren, ins Flugzeug zu steigen oder bei Gewitter eine feuchte Stange in die Luft zu halten. Die Wahrscheinlichkeit, durch einen Fehler im Gesundheitswesen zu sterben, liegt bei 1 zu 300. In Amerika sterben jährlich 180'000 Krankenhauspatienten an Infektionen, Chirurgenfehlern etc. – in der Schweiz schätzt das Bundesamt für Sozialversicherungen 2000 bis 3000 Todesfälle pro Jahr aus denselben Gründen.

Allen Statistiken zum Trotz – nach einem Unfall oder bei einer schlimmen Krankheit sind Ihre Überlebenschancen im Spital deutlich besser. Das war früher nicht der Fall. Bizarre Heilmethoden der Vergangenheit umfassen Lobotomien, Aderlass, Konsum von Quecksilber oder Verschreibungen von Heroin und Kokain – an Babys! Im Bewusstsein der tödlichen Gefahren der damaligen «Schulmedizin» erfand Samuel Hahnemann im 18. Jahrhundert die Homöopathie. Damals eine enorme Verbesserung, denn selbst wenn die Homöopathie unwirksam war, erhöhte allein schon das Meiden von Ärzten die Überlebenschancen!

Er erfand im 18. Jahrhunder die Homöopathie: Portrait von Samuel Hahnemann (1755-1843). Foto: Getty Images

Hahnemann hatte die Idee, das Induzieren eines Symptoms, das den Symptomen der Krankheit entsprach, könne sich heilend auswirken. Er war mit diesem Einfall nur einen Schritt davon entfernt, Impfstoffe zu entdecken – eine kleine mikrobielle Dosis, die den Abwehrmechanismus des Körpers dafür trainiert, sich bei späteren Infektionen zu verteidigen. Während sich aber der Mechanismus, mit dem Impfstoffe funktionieren, als wirksam erwiesen hat, besitzt die Homöopathie keine rationale Grundlage.

Von der Krankenversicherung vergütet

Der nationale Gesundheitsdienst Grossbritanniens hat die Homöopathie 2010 eingehend untersucht und festgestellt, dass die ihr zugrunde liegenden Prinzipien falsch sind und die Homöopathie nicht als Behandlungsmethode anerkannt werden sollte. Ein 2011 von der Schweizer Regierung in Auftrag gegebener Bericht kommt dagegen zum Schluss, die Homöopathie sei wirksam und sollte von der Krankenversicherung vergütet werden.

Wir sollten Patienten nicht abhalten, eine wirksame medizinische Behandlung zu bekommen.

Wie können die Regierungen zweier Industrieländer zu so konträren Schlüssen kommen? David Shaw vom Institut für Bio- und Medizinethik der Universität Basel hat den Schweizer Bericht geprüft und festgestellt, dass er wissenschaftlich, logisch und ethisch fehlerhaft ist, dass die Autoren mit Interessenskonflikten behaftet sind und offenbar gegen die Prinzipien wissenschaftlicher Integrität der Akademien der Wissenschaften Schweiz verstossen haben. Bei einer Überprüfung von fünfzig Studien zur Homöopathie bei Nutz- und Haustieren kamen 2016 ähnlich belastende Mängel und Befangenheiten ans Licht.

Ja, der Placebo-Effekt ist real, aber wie soll ich Bertie den Labradoodle davon überzeugen? Zudem sollten wir nicht mit solchen Methoden falsche Hoffnungen schüren und Patienten abhalten, eine wirksame medizinische Behandlung zu bekommen. Homöopathie ist in etwa so wirksam wie gute Gedanken und Gebete. Die meisten medizinischen Praktiken des 18. Jahrhunderts wurden aufgegeben, weil wir erkannten, dass man damals wenig Ahnung von Medizin hatte. Es ist Zeit, dass die Homöopathie ein ähnliches Schicksal ereilt. Was aber den homöopathisch produzierten Wein angeht – man sollte alles mindestens einmal probieren.

Professor für Astrophysik an der Universität Zürich und Kolumnist bei «Das Magazin»: Ben Moore. Foto: Manu Friederich

(Das Magazin)