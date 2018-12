Ihre Kratzgeräusche ziehen Millionen Zuhörer in den Bann

Mehr als eine halbe Stunde lang ist der Clip, in dem einfarbige Handtücher mal zu einem Dreieck gelegt, mal zusammengerollt werden. Ab und zu streicht eine Fusselrolle über die Textilien. Dazu erklärt eine Frau mit russischem Akzent, wie genau sie die Handtücher gerade faltet. Mehr als eineinhalb Millionen Menschen haben das Youtube-Video angesehen.

Kann beim Einschlafen helfen: Entspannendes Handtücher-Falten. Video: Youtube

Oder wer träumt nicht vom virtuellen Friseurbesuch? In diesem über eine Stunde langen Video klappert eine Frau mit einer Schere herum und erklärt flüsternd den imaginären Haarschnitt. Dieses Video hat 9,4 Millionen Aufrufe.

Ähnliche Filme simulieren das Verbinden einer Wunde oder eine Massage. Der eigentliche Reiz der Clips liegt jedoch nicht in den Bildern selbst, sondern bei dem, was sie bei manchen Betrachtern angeblich auslösen: Ein Kribbeln vom Kopf über den Nacken abwärts, einhergehend mit einer Art tiefen Wonne. Im Netz hat sich für diesen Sinneseindruck der Begriff «ASMR» durchgesetzt, kurz für «Autonomous Sensory Meridian Response». Eine deutsche Übersetzung gibt es dafür nicht, Betrachter sprechen von den «Tingles», dem «Kribbeln». In den Videos werben die «ASMRtists» genannten Künstler damit, dieses Kribbelgefühl gezielt auslösen zu können, etwa durch sanfte Sprache, Kratzgeräusche oder streichelnde Bewegungen.

Die Videos treffen einen Nerv

Der Sinneseindruck lässt sich schwerlich objektiv beschreiben, jedenfalls treffen die Videos einen Nerv. Manche haben mehr als 20 Millionen Klicks, viele Betrachter berichten zudem davon, dass die Videos ihnen beim Einschlafen helfen oder sogar gegen Angstgefühle und Depressionen.

Einige «Trigger» funktionieren besonders gut . Etwa «das Haar gebürstet bekommen».

Vor allem der Einsatz als Selbsttherapie interessiert vermehrt Psychologen. In einer kürzlich im Fachblatt Plos One erschienenen Studie haben Forscher der Universität Sheffield erstmals genauer analysiert, was «ASMR» überhaupt ist. Dafür ersannen sie zwei Experimente: Beim ersten sahen sich etwa 1000 Teilnehmer einige Videos an und berichteten, welche Reize bei ihnen das Kribbelgefühl auslösten und wann es nicht klappte. Anschliessend wiederholten die Psychologen die Untersuchung mit hundert Probanden im Labor und beobachteten zusätzlich die körperlichen Reaktionen der Teilnehmer.

Massage für die Ohren: Besuch im imaginären Coiffeursalon. Video: Youtube

In Plos One bestätigen die Psychologen, dass einige «Trigger» besonders gut funktionieren, etwa «das Haar gebürstet bekommen», sanftes Sprechen oder Flüstern. Die zur Kontrolle gezeigten Videos ohne diese Trigger lösten hingegen nichts aus. Die Forscher schliessen aus, dass die Videos – häufig von Frauen gemacht – erotischer Natur sind, wie gelegentlich vermutet wird. Von sexueller Erregung berichtete jedoch kaum ein Teilnehmer des Labor-Experiments.

Zwischen Videos und Gefühl unterscheiden

Zugleich zeigte sich, dass manche Menschen besonders zugänglich für das Kribbeln waren, andere dagegen überhaupt nicht. «Menschen, die es nicht erleben, können schwer nachvollziehen, wie es sich anfühlt», sagt die Leiterin der Experimente, Giulia Poerio. Sie selbst zählt zu den ASMR-Empfänglichen. Das Kribbeln habe sie erstmals als Kind beim Binden ihrer Schnürsenkel gespürt und lange gedacht, sie sei damit alleine. Viele Probanden sagten jedoch ebenfalls, dass sie der Sinneseindruck seit der Kindheit begleite. Daher müsse man zwischen den Videos und dem Gefühl selbst unterscheiden, betont Poerio. «Die Videos sind nur eine Plattform, um Zugang zu dem Gefühl zu erlangen. Doch das Gefühl war vorher schon da.» Die Forscherin hat auch noch niemanden getroffen, der erstmals als Erwachsener ASMR erlebte. Das Kribbeln scheint sich also nicht erlernen zu lassen.

Bei manchen löst Beethovens Fünfte Symphonie eine Gänsehaut aus, während sie andere kalt lässt.

Im Online-Experiment gaben drei Viertel der ASMR-affinen Teilnehmer an, die Videos mindestens einmal in der Woche anzusehen. Jeder Dritte schaute die Clips sogar täglich. Doch warum spüren manche nichts, während andere scheinbar fast süchtig nach dem ASMR-Kribbeln werden? Bislang ist völlig unklar, wie sich beide Gruppen unterscheiden. Poerio vermutet, dass es ähnlich ist wie beim Erleben von Musik. Bei manchen löst Beethovens Fünfte Symphonie eine Gänsehaut aus, während sie andere kalt lässt. Der Psychologe Thomas Hostler von der Manchester Metropolitan University vergleicht ASMR in einem Blogbeitrag mit Synästhesie, dem Vermengen verschiedener Sinneseindrücke, etwa wenn man Töne gleichzeitig als Geruch oder Farbe wahrnimmt. Auch dafür sind nur wenige empfänglich.

Weil nur manche darauf anspringen, sei ASMR nicht als universelle Therapie einsetzbar, sagt Poerio. Wer dafür zugänglich sei, könne aber durchaus davon profitieren. Die Videos könnten etwa Stress abbauen und bei Schlafstörungen helfen. Sie betont, dass die Forschung dazu noch ganz am Anfang stehe. Doch es scheint auch ein zu viel an Kribbeln zu geben. In Foren berichten Nutzer davon, dass sie plötzlich aufgehört hätten, das ASMR-Gefühl zu erleben. Nachdem sie viele Videos am Stück betrachtet hatten, waren sie offenbar immun geworden.

(Süddeutsche Zeitung)