Jetzt wissen wir, warum es ein Bub oder ein Mädchen wird

Dieser Artikel gehört zu den meistgelesenen Texten der vergangenen Wochen. Er erschien erstmals am 1. März 2020.

Fünf Töchter und kein Sohn: Die Bennet-Schwestern in Jane Austens «Stolz und Vorurteil» sind für ihre Eltern Glück und Bürde zugleich. In dem Ende des 18. Jahrhunderts angesiedelten Werk müssen sie ihre Töchter mühevoll verheiraten, um das damalige Lebensziel – Absicherung durch Ehe – zu erreichen. Das Ergebnis einer neuen Studie hätte die Familie Bennet vielleicht beruhigt: Ob und wie viele Buben oder Mädchen in einer Familie geboren werden, ist nicht vererblich, sondern reiner Zufall. Die Schwestern hätten also wieder eine Chance auf männlichen Nachwuchs gehabt.

Dass das Geschlechterverhältnis nicht genetisch veranlagt ist, berichten Forscher um Brendan Zietsch von der University of Queensland im Fachjournal «Proceedings of the Royal Society B». «Praktisch jedes andere menschliche Merkmal, das bisher untersucht wurde, ist bis zu einem gewissen Grad vererbbar», sagt Zietsch. Doch es bleibe «glücklicher Zufall», ob eine Frau besonders viele Knaben oder Mädchen gebiert.

Geschwister sollten ähnliche Geschlechterverhältnisse hervorbringen

Über Einflussfaktoren auf das Geschlecht der Nachkommen diskutieren Evolutionsbiologen schon seit langem. Bisher sei die Studienlage zum Einfluss der elterlichen Genetik auf die Geburtenquote unsicher gewesen. «Ich wusste, dass wir das Problem mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf treffen müssen, um es wirklich zu lösen», sagt Zietsch.

Die Lösung kam aus Schweden. Die Behörden des skandinavischen Landes stellten den Wissenschaftlern Daten der gesamten schwedischstämmigen Bevölkerung bereit, die ab 1932 zur Welt kam. Auf diese Weise umfasste ihre Studie etwa 3,5 Millionen Eltern und deren mehr als 4,7 Millionen Nachkommen. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob die Nachkommen von Geschwistern, also die Cousins und Cousinen ersten Grades, tendenziell zum gleichen Geschlecht gehörten.

Dies liess sich so nicht erhärten und war selbst dann nicht so, als das Team nur erstgeborene Kinder untersuchte. Zietsch erklärt die Schlussfolgerung so: Geschwister seien genetisch ähnlich. «Wenn das Geschlechterverhältnis der Nachkommen vererbbar ist – also durch genetische Unterschiede beeinflusst wird –, sollten Geschwister daher ähnliche Geschlechterverhältnisse hervorbringen.» Das liess sich aus den Ergebnissen jedoch nicht ableiten.

Mehr Mädchen wegen Klima

Mit seiner Studie will das Forscherteam eine Reihe von alten Theorien umgestossen haben. Eine davon ist das Fisher-Prinzip. Dieses evolutionsbiologische Modell aus dem Jahr 1930 besagt, dass das Geschlechterverhältnis in Populationen durch natürliche Auslese aufrechterhalten wird. Wenn sich das Geschlechterverhältnis in eine Richtung verzerrt, werden Kinder von Personen mit der Veranlagung, Nachkommen des selteneren Geschlechts zu haben, attraktiver. Sie gleichen das Ungleichgewicht aus, indem sie selbst mehr Kinder hervorbringen. Für Brendan Zietsch ist dieser Ansatz mit Bezug auf den Menschen so nicht mehr haltbar.

Doch wenn es nicht an den Genen liegt, warum kommen dann in vielen Ländern unterschiedlich viele Mädchen und Buben zur Welt? So waren 2019 in der Schweiz 51,22 Prozent der Neugeborenen männlich. Zietsch fordert, die vorhandenen Theorien zu überdenken, um die Veränderlichkeit der Geschlechterverhältnisse auch über Ländergrenzen hinweg besser zu verstehen. Kristen Navara von der Universität von Georgia in Athens lieferte hierfür 2009 einen Ansatz.

In einer in den «Biology Letters» veröffentlichten Studie macht sie klimatische Einflüsse dafür verantwortlich, wie sich die Geburtenverhältnisse entwickeln. Zu diesem Zweck untersuchte die Biologin die Zahlen von Lebendgeburten aus 202 Ländern von 1997 bis 2006. Dabei ergaben sich Unterschiede: In Afrika gab es unter den Neugeborenen mehr Mädchen (49,3 Prozent) als in Europa und Asien (48,6 Prozent). Mit steigendem Breitengrad nahm den Untersuchungen zufolge der Anteil der männlichen Nachkommen zu. Das hatte sogar Bestand, als Navara afrikanische und asiatische Länder herausnahm, um künstliche Einflüsse wie Geburtenkontrolle auszuschliessen.

Insgesamt überleben mehr männliche als weibliche

Embryonen die Schwangerschaft.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam Shige Song von der New Yorker City University. Er ermittelte, dass Mädchen häufiger geboren werden, wenn die Rahmenbedingungen in ihrem Umfeld schlechter sind. Hierzu gehören ungünstiges Wetter, Krisen, Kriege oder Hungersnöte. Dazu analysierte der Forscher die Geburten während der grossen Hungersnot in China von 1959 bis 1961. Wenn es der Bevölkerung nicht gut ging, kamen mehr Mädchen zur Welt.

Er ermittelte einen abrupten Rückgang des Geschlechterverhältnisses bei der Geburt zwischen April 1960, mehr als ein Jahr nach dem Beginn der Hungersnot, und Oktober 1963, etwa zwei Jahre nach dem Ende der Hungersnot. Der Anteil der männlichen Geburten ging in diesem Zeitraum von 52,7 Prozent auf 51,0 Prozent zurück. Diese Ergebnisse untermauern die These, dass Mütter in schlechter Verfassung häufiger Töchter gebären als sonst.

Auch die Anthropologin Ruth Mace berichtete 2003, dass in Äthiopien in schwierigen Zeiten weniger Knaben zur Welt kamen. Schwächere Frauen bekamen laut ihren Untersuchungen eher Töchter, körperlich robustere Frauen eher Söhne. Dass die Ernährung der Mutter wohl eine Rolle für das Geschlecht des Nachwuchses spielt, zeigte auch eine Studie im Fachjournal «Proceedings of the Royal Society B». Demnach bekommen Frauen, die sich zur Zeit der Empfängnis sehr energie- und zuckerreich ernähren, eher Buben.

Leichte Schieflage

Eine mögliche Erklärung für die leichte Schieflage im Geschlechterverhältnis von Neugeborenen beschrieben Forscher um Steven Hecht Orzack von der Universität Cambridge 2015 im Fachjournal PNAS. Sie werteten die Schwangerschaftsverläufe Tausender US-Amerikanerinnen aus. Die Untersuchungen ergaben, dass zu Beginn das Geschlechterverhältnis gleich ist. Erst im Verlauf der Schwangerschaft würde sich das Verhältnis durch Abgänge verändern. Insgesamt überlebten mehr männliche Embryonen die Schwangerschaft. Das führe dazu, dass die Geburtenrate eher zugunsten der Buben ausfalle.

Doch sogar soziale Faktoren können einen Einfluss auf das Geschlechterverhältnis haben. Einen entsprechenden Effekt entdeckten William Stansfield und Matthew Carlton 2007 in «Human Biology». Sie stellten fest, dass Familien mit nur zwei Kindern eher einen Knaben und ein Mädchen haben. Diese Aufteilung trat häufiger auf als erwartet. Hingegen hatten Familien mit mehr Kindern eher eine Schieflage gegenüber Knaben oder Mädchen. Das scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass Eltern so viele Kinder bekommen, bis sie die gewünschte Familienzusammensetzung erreicht haben.