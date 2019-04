«Kohlenhydrate werden schlecht geredet, Proteine gehypt»

Herr Müller, die Fastenzeit hat begonnen: Fasten heute die Menschen, mit denen Sie als Psychologe zu tun haben, aus religiösen Gründen?

Nein, viele Menschen fasten heute nicht mehr primär aus religiösen Gründen. Wer freiwillig fastet, will ein Stück weit Kontrolle zurückgewinnen und zwischenzeitlich das Gegenteil von Überfluss oder Überreizung im Alltag erleben.

Wieso verzichten denn so viele Leute heutzutage auf Fleischkonsum, auf Zucker oder entscheiden sich gar für eine vegane Ernährung?

Der Entscheid kann aus ethischen und moralischen Gründen erfolgen oder aber auch gesundheitliche Aspekte beinhalten. Ernährung ist mittlerweile aber auch ein Lifestyle-Thema. Man nehme als Beispiel die Muskel- und Fitnesssucht, bei der Ernährungsregeln ein zentrale Rolle spielen. Kohlenhydrate und Zucker werden verteufelt. Der Schwerpunkt liegt im Zugehörigkeitsgefühl. Man gehört einem als positiv bewerteten Lifestyle oder einer Gruppe an. Das gibt ein gutes Gefühl.

Auf welches Nahrungsmittel wird momentan am meisten verzichtet?

Es gibt ganz unterschiedliche Strömungen und Bewegungen: In den letzten Jahren werden in den Lifestyle-Trends generell Kohlenhydrate schlecht geredet, Proteine dagegen sehr gehypt, und das nicht nur im Fitnessbereich. Wir sind aber heute mehr denn je im Alltag mit sehr unterschiedlichen Ernährungspraktiken, Regeln und Lebenseinstellungen konfrontiert. Als aktuelle Beispiele seien vegetarische, vegane, ketogene oder glutenfreie Ernährungsformen genannt.

Welche Personengruppen fasten am meisten?

Das lässt sich gar nicht so klar beantworten. Wir beobachten fastenähnliche Ernährung vor allem bei adipösen Menschen, Personen mit Essverhaltensschwierigkeiten oder Menschen, welche sich sehr auf Fitness ausgerichtet haben.

Welcher psychologische Aspekt steckt hinter dem Fasten?

Neurobiologisch betrachtet ist Fasten sehr spannend. Schon nach wenigen Stunden kann man Veränderungen im Gehirn nachweisen. Essen ist im Hirn mit Belohnungsreizen verbunden. Wenn wir essen, schüttet das Hirn Serotonin aus. Wir haben Zellen im Gehirn, die auf den Botenstoff Serotonin ansprechen, indem sie ihn aufnehmen, und so wird ein Glücksreiz weitergeleitet. Wenn man beim Fasten auf Essen verzichtet, werden schon in ein paar Stunden diese Zellen abgebaut. Dadurch hat man mehr Serotonin im Gehirn. Dies lässt uns glücklicher fühlen. Allerdings reagiert nicht jedes Gehirn genau so. Bei Anorektikerinnen zum Beispiel scheint es so zu sein, dass im Belohnungszentrum durch Verzicht mehr Belohnungsreize ausgelöst werden.

«Wer freiwillig fastet, will ein Stück weit Kontrolle zurückgewinnen»: Roland Müller, Fachpsychologe beim Adipositaszentrum Adimed in Winterthur.

Und beim «individuellen Fasten», bei dem man zum Beispiel auf Handy, Laptop oder Fern­seher verzichtet?

Hier wirkt der Verzicht möglicherweise eher als eine Art Schutz- oder Entspannungsmechanismus und ist ein Zeichen dafür, dass wir einfach überreizt sind.

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen dem Verzicht auf Essen und dem Verzicht auf materielle Dinge?

Ich würde sagen, dass das Belohnungszentrum ähnlich reagiert. Auf Nahrungsmittel bezogenes Fasten hat natürlich in seinem Ursprung einen religiösen Hintergrund und kann gesundheitsfördernd sein. Bei den elektronischen Geräten zum Beispiel hilft der Verzicht eher, im Kopf herunterzufahren.

Gibt es Gefahren, welche man beachten muss?

Personen mit einer Vorbelastung für eine Essstörung, also zum Beispiel ein «umgekehrt funktionierendes» Belohnungssystem, laufen Gefahr, eine Essverhaltensstörung zu entwickeln. Ebenfalls sollten Personen mit bereits bekannten gesundheitlichen Problemen nicht ohne weiteres eine Fastenkur beginnen. (Der Landbote)