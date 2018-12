Mit zunehmender Bildung verschlechtern sich die Augen

Einen Menschen mit den sprichwörtlichen Adleraugen kann es streng genommen nicht geben. Adler können eine Maus aus 300 Metern erspähen, für die allermeisten Menschen ist das selbst mit Fernglas unmöglich. Was aber stimmt: Es gibt Menschen, die besser in die Ferne sehen als andere. Der griechische Philosoph Aristoteles bemerkte das schon vor über 2000 Jahren. Er teilte die Menschheit deshalb in zwei Lager: die Gutseher und die Schlechtseher. Nur ahnte er da noch nicht, dass die Menschen mit den guten Augen womöglich bald aussterben.

Auf der ganzen Welt nimmt die Kurzsichtigkeit stark zu. Am schlimmsten ist es in Fernost. In China sind inzwischen 90 Prozent aller Teenager und jungen Erwachsenen davon betroffen; verglichen mit den rund 10 Prozent nach dem Zweiten Weltkrieg ist das eine enorme Steigerung. Nicht viel besser ist die Lage in Taiwan, Hongkong oder Singapur. Aber auch in Europa brauchen immer mehr Kinder eine Brille, um in der Ferne noch etwas zu erkennen.

In den allermeisten Fällen entwickelt sich die Kurzsichtigkeit bis zum 25. Lebensjahr, danach ist das Auge ausgewachsen. Wie viele Menschen in einer Generation darunter leiden, lässt sich deshalb leicht feststellen. In Europa waren nach Angaben des European Eye Epidemiology Consortium im Jahr 2015 fast die Hälfte der 25- bis 29-Jährigen kurzsichtig – dreimal so viele wie in den 1970ern. Wie konnte es so weit kommen?

Schon immer haben die Menschen ihre Umwelt gestaltet. Umgekehrt beeinflusst die Umwelt aber auch den Menschen. Das gilt umso mehr, seitdem immer mehr Leute immer mehr Zeit vor dem Computer verbringen. Wer das verstehen will, muss wissen, wie die Augen funktionieren: Im Grunde ist die Linse im Augapfel nämlich nichts anderes als ein Vermittler zwischen der Innen- und der Aussenwelt. Sie versucht, einfallende Lichtstrahlen so zu brechen, dass sie sich genau auf der Netzhaut kreuzen. Dort sitzen die Sehzellen, die dafür sorgen, dass Menschen scharf sehen können. Der Fachbegriff für den Vorgang lautet Akkomodation. Die Linse passt sich an die Umgebung an: Sie kann sich krümmen oder glätten, um das Licht stärker oder schwächer zu brechen. Je nachdem, ob man in die Ferne oder auf etwas Nahes schaut.

Die meisten Kinder werden allerdings leicht weitsichtig geboren. Das Auge wächst dann so lange, bis auf der Netzhaut ein scharfes Bild liegt. Gerät der Augapfel zu lang, kann das die Linse nicht mehr so leicht ausgleichen. Die Folge ist eine Sehschwäche: Lichtstrahlen kreuzen sich vor der Netzhaut, und der Blick in die Ferne verschwimmt. Forscher sind dabei vor allem auf zwei Dinge gestossen: Erstens spielen Gene bei der Kurzsichtigkeit nur eine untergeordnete Rolle, dafür sind die Umwelt und das Verhalten umso entscheidender. Zweitens entdeckte man einen besonders schädlichen Umwelteinfluss: Bildschirme.

«Schaut man auf einen Bildschirm, blendet man die Aussenwelt besonders effektiv aus», sagt Norbert Pfeiffer, Direktor der Augenklinik der Universität Mainz. «Es ist fast, wie wenn man durch ein Fernglas schaut.» Das Auge stelle sich dann besonders stark auf die Nähe ein, die Linse krümmt sich, das kostet Muskelkraft. «Nahsehen ist mit viel Anstrengung verbunden», sagt Pfeiffer. Die Muskeln im Auge würden stärker, und damit wachse auch der Augapfel, damit sich das Auge nicht mehr so anstrengen müsse. Eine Entwicklung, die sich ziemlich schnell abspielen kann. Pfeiffer kennt Menschen, die während besonders intensiver Lernphasen kurzsichtig geworden sind. Augenärzte haben mittlerweile einen eigenen Begriff für eine durch Bildschirmapparate entstandene Kurzsichtigkeit: Apparatemyopie.

Plötzlich kurzsichtig

Der Mechanismus, dass Naharbeit zu Kurzsichtigkeit führt, ist schon länger bekannt. Bereits im 19. Jahrhundert stellte man fest, dass Fabrikarbeiter und Mechaniker besonders oft mit Sehproblemen zu kämpfen hatten. Bei im Norden Alaskas lebenden Inuits beobachtete man Ende der 1960er-Jahre, dass nur zwei von 131 traditionell aufgewachsenen Eltern kurzsichtig waren. In der nächsten Generation war aber bereits die Hälfte betroffen. Mit dem Bildungsaufstieg verschlechterten sich die Augen, eine Entwicklung, auf die der deutsche Mathematiker und Astronom Johannes Kepler schon vor 400 Jahren hinwies. Als Erster beschrieb er damals, wie die Linse im Auge Lichtstrahlen bricht. Seine eigene Kurzsichtigkeit führte Kepler auf die ganze Studiererei zurück. Seitdem gelten Bücher als die Hauptverantwortlichen an der Sehmisere.

Wer die ganze Zeit in dieselbe kurze Entfernung schaut, wird auf Dauer kurzsichtig.

Wie stark sich Viellesen auf das Sehvermögen auswirkt, zeigt die Gutenberg-Gesundheitsstudie der Mainzer Unimedizin, an der auch Norbert Pfeiffer mitgearbeitet hat. Seit über zehn Jahren untersuchen Wissenschaftler dafür bei 15'000 Menschen alle fünf Jahre Kreislauf, Stoffwechsel, Immunsystem, Haut, Gehör, Psyche – und auch die Augen. Die Ergebnisse lassen keinen Zweifel: «Kurzsichtigkeit korreliert sehr stark mit der Zeit, die jemand in die Schule geht», sagt Pfeiffer. «Ein Abiturient hat ein doppelt so hohes Risiko wie ein Hauptschulabsolvent.»

Noch schlimmer als Bücher seien Bildschirme. Einfach weil man viel länger darauf schaut und das Auge lange Zeit aufs Nahe fokussiert ist. «Früher stand man am Schreibtisch immer mal auf, um einen Ordner aus dem Regal zu holen», sagt Pfeiffer, aber heute befinden sich die Ordner wie alles andere auf der Computer-Festplatte. Pfeiffer weiss: Wenn jemand den ganzen Tag in derselben Stellung auf dem Stuhl sitzt, verkrümmt das Rückgrat. Mit den Augen ist das ganz ähnlich. Wer die ganze Zeit in dieselbe kurze Entfernung schaut, wird auf Dauer kurzsichtig.

Neben der vielen Naharbeit ist heute noch ein weiterer Grund für Kurzsichtigkeit bekannt: das Stubenhocken. Um den Effekt nachzuweisen, führten chinesische Forscher ein aufschlussreiches Experiment mit fast 2000 Grundschülern durch. Die eine Hälfte von ihnen musste drei Jahre lang jeden Tag wenigstens 40 Minuten im Freien spielen und Sport machen – von ihnen wurden 30 Prozent kurzsichtig. In der anderen Hälfte konnten die Kinder dort bleiben, wo sie sich ohnehin am liebsten aufhielten: im Haus. Nach Ablauf der Zeit litten 40 Prozent aus dieser Gruppe unter Kurzsichtigkeit, die noch dazu stärker ausgeprägt war als bei der körperlich aktiven Gruppe.

1,3 Milliarden

1,3 Milliarden Menschen weltweit leiden unter einer Form von Sehschwäche, die meisten sind über 50 Jahre alt. Mit 826 Millionen Betroffenen ist die Kurzsichtigkeit die mit Abstand am weitesten verbreitete Einschränkung. Demgegenüber haben 36 Millionen Menschen ihr Augenlicht ganz verloren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass insgesamt 80 Prozent der Sehschwächen vermeidbar wären - vorausgesetzt, man würde die Augenkrankheiten rechtzeitig angemessen behandeln.

Andere Studien stellten ebenfalls fest, dass Spielen im Freien das Kurzsichtigkeitsrisiko deutlich senken kann. «Der eigentliche Auslöser ist aber nicht sicher», sagt Pfeiffer, «es könnte die Bewegung sein, aber auch das viele Licht.» Die Beleuchtungsstärke ist draussen fast immer höher als drinnen, selbst an einem wolkigen Tag sind es etwa 10'000 Lux. In einem normal beleuchteten Wohn-, Kinder- oder Klassenzimmer kommt man meist auf nicht mehr als 500 Lux. Das strengt das Auge an. Es könnte aber auch sein, sagt Pfeiffer, «dass man draussen viel in die Ferne schaut und das Sehsystem damit seinem eigentlichen Sinn nachgeht.» Ab einer Entfernung von fünf Metern muss sich die Linse jedenfalls nicht mehr anpassen.

Wer zu viel vor dem Bildschirm sitzt, riskiert noch eine weitere Augenkrankheit: ein trockenes Auge. «Patienten mit einem trockenen Auge sehen schlechter. Es ist, als würde man ständig durch eine verschmierte Windschutzscheibe schauen», sagt Claus Cursiefen, Direktor der Augenklinik an der Kölner Universität. Er beobachtet gerade eine starke Zunahme der Erkrankung. Mittlerweile ist sie sogar der häufigste Grund, warum Menschen zum Augenarzt gehen. «Das ist klar auf Umweltfaktoren zurückzuführen», sagt Cursiefen.

Einige Studien zeigten, wie blaues Licht im Auge Sauerstoffradikale freisetzt.

Normalerweise blinzelt der Mensch alle fünf bis zehn Sekunden und verteilt damit Tränenflüssigkeit über das Auge. So bleiben Horn- und Bindehaut feucht, die äussere Hornhautschicht bekommt Sauerstoff und kleine Fremdkörper werden weggewischt. Vor Bildschirmen blinzelt der Mensch aber immer seltener, und der Tränenfilm trocknet. Zusätzlich gibt es noch andere moderne Umwelteinflüsse, die den Film schneller verdunsten lassen: Ozon, Feinstaub, Heizungsluft, Klimaanlagen, Autogebläse, Flugzeugkabinen oder Zigarettenrauch.

Besonders intensiv wird derzeit darüber diskutiert, ob Bildschirme auch wegen ihres blauen Lichts schaden. Neuere LEDs haben zwar wieder einen geringeren Blaulichtanteil, lange Zeit war er in den Geräten aber recht hoch, weil das die Bildschirme so schön weiss machte. Einige Studien zeigten, wie blaues Licht im Auge Sauerstoffradikale freisetzt, die unter Umständen toxisch auf Sehzellen wirken und sie schädigen könnten.

Den Einfluss der Ernährung

Vor allem älteren Menschen, die naturbedingt weniger schützendes Vitamin C im Auge haben, könnte das bläuliche Licht schaden und die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) beschleunigen. Umgangssprachlich wird die Makula «gelber Fleck genannt». Gemeint ist jener Bereich auf der Netzhaut, auf der besonders viele Sehzellen liegen und auf dem man am schärfsten sieht. Es kann passieren, dass sich dort Ablagerungen bilden. Dann verschwimmt das Sehen – bis irgendwann ein dunkler Fleck mitten im Sichtfeld auftaucht. Eine unangenehme Erfahrung.

Anfang des letzten Jahrhunderts, sei die Krankheit noch eine absolute Rarität gewesen.

Ob blaues Bildschirmlicht den Prozess tatsächlich beschleunigt, ist nicht eindeutig erwiesen. Bisher untersuchten Wissenschaftler nur einzelne Zellen in Petrischalen. «In dieser Form haben die Studien bisher keine klinische Relevanz», sagt Cursiefen. Ob das Bildschirmflimmern ausreicht, um einen nachteiligen Effekt zu haben, vermag keiner zu sagen. Genauso schwierig ist es, andere Einflüsse auszuschliessen. Wer am Bildschirm sitzt, blinzelt ebenfalls besonders wenig. Ein Umstand, der die Sehschwäche ebenso begünstigen könnte.

Unumstritten ist dagegen ein anderer Faktor, der die Zahl der AMD-Erkrankten in die Höhe treibt. «Die Menschen werden immer älter», sagt Cursiefen. Anfang des letzten Jahrhunderts, als die AMD zuerst beschrieben wurde, sei die Krankheit noch eine absolute Rarität gewesen. Prozentual ist die Zahl der Erkrankungen in den letzten Jahren zurückgegangen – dank einer besseren medizinischen Versorgung und Aufklärung. Doch weil die Menschen länger leben, nehmen die absoluten Patientenzahlen zu. Inzwischen leiden in Europa über 16,7 Millionen Menschen an AMD. In Zukunft dürften es noch mehr werden.

Erhöhte Zuckerwerte im Blut schädigen die Gefässwände im Auge.

Generell trägt die steigende Lebenserwartung in vielen Teilen der Welt viel zu den immer schlechter werdenden Augen bei. Wenn die Menschen älter werden, trübt sich immer öfter ihre Linse ein – sie bekommen Grauen Star. Ein Phänomen, das schon jetzt zwei von drei über 70-Jährigen betrifft. Unbehandelt kann man am Grauen Star zwar erblinden, doch für Chirurgen ist es heute Routine, die trübe Linse durch eine künstliche zu ersetzen. Nur kann sich das in Entwicklungsländern nicht jeder leisten. Schon jetzt ist Grauer Star deshalb die häufigste Ursache dafür, dass ein Mensch erblindet.

Genauso wenig sollte man den Einfluss der Ernährung vergessen. Was Menschen essen, wirkt sich unmittelbar auf das Sehen aus – und zwar zunehmend negativ. Auch in Deutschland wächst die Gruppe der stark Übergewichtigen und damit auch die Gruppe der Diabetes-Patienten. Oft leidet dann auch die Netzhaut unter der Zuckerkrankheit – in Form einer diabetischen Retinopathie. Aus einem einfachen Grund: Erhöhte Zuckerwerte im Blut schädigen die Gefässwände im Auge, Äderchen platzen, und es kommt nicht mehr genug Sauerstoff an. So bilden sich neue Blutgefässe, die teilweise in den Glaskörper des Auges einwachsen. Wenn sie platzen, verschwimmt das Sehen, und es kann zur Erblindung kommen.

Das schicke Accessoire

In den USA stieg die Zahl der an diabetischer Retinopathie Erkrankten nach Angaben des National Eye Institutes zwischen 2000 und 2010 von vier auf 7,7 Millionen Fälle. Bis 2050 rechnet man mit beinahe 15 Millionen Patienten. In Europa sieht es nicht viel besser auch. Diabetische Retinopathie ist auch hier die häufigste Ursache, dass Menschen zwischen 20 und 65 Jahren erblinden.

Über hundert Millionen Jahre hat sich das Auge perfekt an die Umgebung angepasst. Für das digitale Zeitalter gilt das zum ersten Mal nicht mehr ohne Weiteres. Die Welt dreht sich heute schneller, als die Evolution mithalten kann. Die Menschen müssen nach neuen Wegen suchen, um mit der Herausforderung umzugehen. Heilmittel von früher helfen da nur bedingt weiter. In der Antike hatte der Philosoph Aristoteles zum Beispiel noch einen ganz praktischen Rat für alle Kurzsichtigen übrig. Er meinte, sie könnten ja einfach durch eine Röhre gucken, um in der Ferne wieder scharf zu sehen. Ganz unrecht hatte der Philosoph zwar nicht. Man weiss inzwischen, dass in der Röhre weniger Randstrahlen ins Auge fallen – einem Kurzsichtigen kann das nur helfen. Aber bei Sehstörungen wie etwa der AMD funktioniert der Trick nicht.

Sogar eine künstliche Linse kann inzwischen mit mehreren Sehstärken ausgestattet werden.

Bereits im 13. Jahrhundert fanden italienische Mönche einen anderen Ausweg: Sie entwarfen halbkugelförmige Linsen aus Quarz oder Beryll – die Vorläufer und Namensgeber der Brille (der Plural von Beryll lautet Berylle). Durch diese Lesesteine liess sich die Schrift dann hervorragend vergrössern. Wer sich hingegen kurz darauf als Erstes eine Brille auf die Nase setzte, ist umstritten. Sicher ist nur, dass sie bereits ein knappes Jahrhundert später als gängiges Accessoire auf Gemälden auftauchte. Hauptsächlich bei älteren Gelehrten, die sich die Linsen gerne vors Gesicht hielten. Zumindest bis zum Jahr 1727, als der englische Optiker Edward Scarlett zum ersten Mal Bügel an die Seiten schraubte.

Heute gibt es Spezialbrillen für nahezu jeden Anlass, für das Büro, fürs Autofahren oder nur zum Lesen. Oder gleich für alles zusammen, wie die sogenannten Gleitsichtbrillen mit zwei, manchmal auch drei verschiedenen Sehstärken für nahe, mittlere und weite Distanzen. Sogar eine künstliche Linse kann inzwischen mit mehreren Sehstärken ausgestattet werden. Vor allem für Patienten mit Grauem Star ist sie auf diese Weise zu einem perfekten Ersatz geworden. Die sogenannten quadrifokalen Linsen verfügen zum Beispiel über vier Sehstärken, die auf 40, 60 und 80 Zentimeter sowie auf vier Meter scharfes Sehen ermöglichen.

Eine Erfindung aus Amerika

Die aktuellen Pläne der Wissenschaftler gehen noch viel weiter. Schon bald soll es Sehhilfen geben, die sich automatisch an jede Entfernung anpassen. Der erste Prototyp ist längst gebaut: eine Linse, die nicht nur zwei oder drei verschiedene Sehstärken bietet, sondern den Brennpunkt im Auge so verlängert, dass man in jeder Entfernung scharf sieht.

Passend dazu präsentierten Forscher der University of Utah kürzlich ein neues Modell, das in dieselbe Richtung weist. Die Gläser bestehen aus flüssigem Glycerin und sind in gummiartige Membranen eingeschlossen. Zwischen ihnen, auf den Nasensteg, haben die Entwickler einen kleinen Sensor verbaut, der per Infrarotstrahlen die Entfernung zum anvisierten Objekt misst. Die hintere Membran, so gesehen die Rückseite des Brillenglases, wird dann automatisch vor- und zurückgeschoben. Dadurch lässt sich die Brechkraft der Linse automatisch anpassen – bis sie exakt zur Sehdistanz passt.

Blinde Menschen können dann plötzlich wieder Kontraste oder auch Bewegungen im Alltag erkennen.

Die vielleicht fortschrittlichste Brille stammt vom kalifornischen Unternehmen Second Sight. Sie verspricht nicht weniger, als Blinde wieder sehen zu lassen. Dafür filmt die Brille, was vor ihr liegt. Nur um die Signale anschliessend an ein winziges, auf die Netzhaut implantiertes Plättchen zu schicken. Darauf befinden sich 60 Elektroden, welche die Informationen mittels elektrischer Signale an den Sehnerv weitergeben. Auf diese Weise können Elektroden die Sehzellen auf der Netzhaut ersetzen, die bei einigen Augenkrankheiten absterben – genetisch oder umweltbedingt. Blinde Menschen können dann plötzlich wieder Kontraste oder auch Bewegungen im Alltag erkennen. Es klingt wie ein Wunder.

Im Kampf gegen die Kurzsichtigkeit könnte aber auch eine Brille helfen, die Forscher von der Universität Passau entwickelt haben. Auch sie verfügt über einen Nasensteg-Sensor. Nur misst der keine Entfernungen, sondern erkennt, wenn der Träger zu lange auf einen Bildschirm starrt. Spätestens dann wird Alarm geschlagen.

(Süddeutsche Zeitung)