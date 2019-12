Musik ist eine universelle Sprache

Wenn einem Menschen aus der Schweiz ein Musikstück der Mentawai, einer indonesischen Volksgruppe, vorgespielt wird, kann er dann sagen, ob es sich um ein Liebeslied handelt oder um ein Lied, zu dem man ausgelassen feiert und tanzt? Und umgekehrt, wenn eine Mentawai-Frau «Der Mond ist aufgegangen» von Johann Abraham Peter Schulz hört, erkennt sie dann, dass es sich bei dem Stück um ein Wiegenlied handelt?

Meistens offenbar schon, wie ein interdisziplinäres Forscherteam um den Musikpsychologen Samuel Mehr von der Harvard University in der Fachzeitschrift «Science» berichtet. Demnach können Menschen den inhaltlichen Kontext von Liedern oft heraushören, selbst wenn diese aus ganz anderen Kulturen stammen. Vor allem dann, wenn es sich um Tanz- oder Schlaflieder handelt.

Samuel Mehr und seine Kollegen hatten Onlineprobanden 14 Sekunden lange Ausschnitte von Liebes-, Wiegen-, Heilungs- und Tanzliedern aus 30 Kulturregionen der Welt vorgespielt. Durchschnittlich 42 Prozent der Hörer ordneten die Klänge der richtigen von den vier Kategorien zu. Am häufigsten wurden Tanz- und Wiegenlieder mit 54 und 45 Prozent korrekt identifiziert, hingegen wurde nur knapp jedes vierte Liebeslied als solches erkannt. Das könnte unter anderem daran liegen, dass Liebeslieder sich stark unterscheiden, schreiben die Forscher, selbst beim selben Sänger. Man vergleiche nur das mitreissende «Burning Love» von Elvis Presley mit seinem säuselnden «Love Me Tender».

Musikvergleiche waren oft rassistisch

Insgesamt überprüften die Wissenschaftler den Kulturschatz von 315 Völkern aus Europa, Afrika, Asien, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika. In allen untersuchten Gesellschaften existieren Lieder, um Kinder zu beruhigen, kranke Menschen zu umsorgen oder um zu feiern. Doch haben diese Musikstücke aus aller Welt auch einen gemeinsamen Nenner? Bislang gaben sich Wissenschaftler eher skeptisch, Musikethnologen meiden Fragestellungen zur Universalität von ­Musik. Auch weil in der Vergangenheit solche Vergleiche häufig unter rassistischen Prämissen durchgeführt wurden: Angenommen wurde, dass die ­Musik indigener Völker eher eine primitive Vorform der westlich-klassischen Musik war, an deren Spitze Werke wie Mozarts «Zauberflöte», Beethovens neunte Symphonie oder Haydns Streichquartette standen.

Deshalb verlagerte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Schwerpunkt der Disziplin: Anstatt Musik verschiedener Kulturen zu vergleichen, ­interessierten sich die Wissenschaftler zunehmend für soziokulturelle Zusammenhänge und die Menschen, die diese Musik machten. Fragen nach dem Ursprung und der Entwicklung von Musik rückten immer mehr in den Hintergrund.

Über 118 Aufnahmen von überall

1971 veröffentlichte der US-Amerikaner George List einen Artikel im Fachblatt «Ethnomusicology» namens «On the Non-Universality of Music». Darin schrieb er: «Der einzig universelle Aspekt von Musik scheint zu sein, dass die meisten Menschen sie machen.» Damit brachte er den Standpunkt vieler Musikethnologen auf den Punkt: Musik ist zu divers und kontextabhängig, um gemeinsame Merkmale zu haben.

Anders denken Musikpsychologen. Sie interessieren sich wie in der aktuellen «Science»-Studie für kulturübergreifende Vergleiche. Samuel Mehr und Kollegen haben zusätzlich zu ihrer Befragung eine riesige Datenmenge analysiert: 5000 ethnografische Beschreibungen von Liedern aus 60 verschiedenen Kulturkreisen, hinzu kommen 118 Aufnahmen aus allen Teilen der Welt.

Tanzlieder haben mehr Struktur

Dafür kontaktierten die Forscher auch Anthropologen und Musikethnologen, die ­ihnen Aufzeichnungen zur Verfügung stellten. Dann machten sie sich auf die Suche nach einer Art universeller Grammatik, die alle Lieder der Welt durchzieht. «Ich will verstehen, ob es eine tiefer liegende Logik, sozusagen ein Echo des Menschseins gibt, das zu strukturellen Ähnlichkeiten in allen Liedern führt», erklärt der an der Studie beteiligte Evolutionsbiologe Manvir Singh.

Tatsächlich wurden Singh und seine Kollegen fündig. Unter Einbeziehung von Musikethnologen und Laien erstellten sie eine universelle Grammatik der Musik. Sie umfasst musikalische Merkmale wie Tempo, Akzentsetzung und Tonhöhe, Intervallgrösse und durchschnittliche Notenlänge und vergleicht diese zwischen den vier Liedtypen Liebeslied, Wiegenlied, Heilungslied und Tanzlied. Besonders wichtig seien drei Variablen, die in jedem Lied zu einem unterschiedlichen Grad vorkämen: Erregung, Formalität und Religiosität. Lieder etwa, die man Kranken vorsingt, ­haben eine grössere religiöse Komponente. Wiegenlieder sind eher wenig emotional, Tanzlieder dafür eher formell, haben also strukturierende Elemente, nach denen man sich bewegen kann – und mehr Tempo.

«Nur wegen der Weissen gemacht»

Die Analyse in «Science» stösst allerdings auf Kritik. Die traditionelle Musik, mit der die Autoren die Datenbanken gefüllt haben, beruhe überwiegend auf Aufnahmen des 20. Jahrhunderts, kommentiert die Musikethnologin Christiane Dettmann von der Hochschule für Musik und Theater in München. «Nahezu unhinterfragt wird davon ausgegangen, dass diese zeitlos als repräsentativ für die vorherigen Jahrhunderte gelten.»

Sie kritisiert auch, dass die Autoren ausschliesslich nach musikalischen Merkmalen gesucht haben, die zugleich evolutionäre Aussagekraft haben können. «Kreativer Erfindergeist, Migration, Kulturkontakt mit anderen werden jedoch immer auch die musikalische Komponente verändert haben.»

Dettmann weist darauf hin, dass in anderen Weltregionen ein anderes Verständnis von Musik herrsche. Zur Verdeutlichung zeigt die Musikethnologin ihren Studierenden gern einen Film über eine Zeremonie der Suyá, eines indigenen Volksstamms aus Brasilien. Dabei spielen Männer mehrere Tage lang die Geschichte einer Maus nach, die den Menschen den Mais brachte – und singen dabei ununterbrochen murmelnd-brummend vor sich hin. Der Film dauert nur 20 Minuten. Trotzdem halten manche Zuhörer nur unter Zwang bis zum Ende durch, weil sie den Gesang also so ungewohnt und anstrengend empfinden.

Ganz anders reagierten die Suyás, als sie sich den Film über ihre Zeremonie ansahen. Sie beschwerten sich über die Kürze des Films: «Das habt ihr nur wegen der Weissen gemacht.»