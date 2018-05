Pfusch in Zürich – Problemarzt macht jetzt im Ausland weiter

Ralf Senner lässt sich nicht unterkriegen und operiert weiter. Nicht in der Schweiz, wo er inzwischen weder Stelle noch Berufsausübungsbewilligung als Arzt hat. Jedoch in Kiew, wo er – ein Jahr nachdem der Tagesanzeiger.ch/Newsnet die unsauberen Praktiken des Chirurgen aufgedeckt hat – für seine Praxis wirbt. Für ukrainische Patienten und für Medizintouristen ist dies keine gute Nachricht. Sie wissen nichts von der Vorgeschichte des aus Rumänien stammenden Übergewichtschirurgen. Im Gegenteil: Senner verwendet nun «Swiss» als Gütezeichen für sein «European Centre of Obesity» (Escos) und verkündet im Internet, dass er «Schweizer medizinische und chirurgische Standards» einsetze.

Auf einer anderen Website zeichnet er sein «Lebenswerk» geschönt in schillernden Farben und nennt seine Erfahrungen in Zürich-Männedorf, München, Kairo und St. Petersburg «Höhepunkte». Kein Hinweis auf die schwerwiegenden Vorkommnisse insbesondere in der Schweiz und in Deutschland. Hier hatte der Arzt seine oft psychisch angeschlagenen Patienten bewusst falsch informiert, zu Operationen gedrängt, überrissene Preise verrechnet und die bei der Übergewichtschirurgie entscheidende Nachbetreuung vernachlässigt.

«Senner hat nun einfach das Land gewechselt und macht weiter – so tat er das auch, als er vor acht Jahren aus Deutschland in die Schweiz wechselte», sagt Renward Hauser, bis vor kurzem Präsident der Adipositas-Fachgesellschaft SMOB (Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders).

Geheimes Disziplinarverfahren

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (GD) startete gleich nach den Zeitungsartikeln zu Senner ein Disziplinarverfahren, das Ende April 2018 abgeschlossen wurde. Über das Resultat des Verfahrens schweigt die Behörde, «aus Gründen des Amtsgeheimnisses», wie Mediensprecher Daniel Winter schreibt. Immerhin ist klar, dass eine Disziplinarmassnahme angeordnet und dem Bundesamt für Gesundheit gemeldet wurde. Sie wird ausschliesslich für die Gesundheitsbehörden anderer Kantone einsehbar sein. Andere Länder werden hingegen nicht informiert. Es liege in der Verantwortung der dortigen Zulassungsbehörden, entsprechende Informationen bei der GD einzuholen, schreibt Winter.

Die stärkste Sanktion, die der Kanton aussprechen kann, ist der Entzug der Berufsausübungsbewilligung. Dem kam Senner jedoch zuvor und verzichtete bereits im Juni 2017 freiwillig auf die Bewilligung. Gemäss Recherchen trat er auch aus der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich aus und verlor damit seinen FMH-Titel. Bei den beiden niedergelassenen Ärzten, mit denen Senner zusammenarbeitete, hat die GD mögliche Verletzungen der Berufspflichten geprüft. «Es ergaben sich keine genügenden Hinweise, um ein aufsichtsrechtliches Verfahren zu eröffnen», schreibt Winter. Auch das Spital Männedorf kam nach einer Prüfung ungeschoren davon.

Wie viele Patienten in den sieben Jahren, die Senner in der Schweiz aktiv war, geschädigt wurden, ist bis heute unklar. «Ich weiss von gut zehn Fällen, die strafrechtlich relevant wären, rund die Hälfte davon musste nochmals operiert werden», sagt Hauser von der Fachgesellschaft SMOB. Von den Geschädigten hat jedoch niemand Strafantrag gestellt. «Die Patienten haben meist die Kraft nicht dafür», sagt Hauser.

Manche Fälle sind eindeutig

Bei Operationen ist es schwierig, im Einzelfall zu unterscheiden, ob es sich um eine unglückliche Komplikation oder um einen schwerwiegenden Behandlungsfehler handelt. Manche Fälle sind jedoch eindeutig. So auch bei zwei Patienten, die bei Marco Bueter, Leiter Bariatrie am Universitätsspital Zürich (USZ), in Behandlung sind. Beide wurden von Senner am Spital Männedorf operiert. Der eine Patient hatte danach permanente Schluckbeschwerden, die Senner nicht ernst genommen hatte. Bei der Untersuchung am USZ stiess Bueter auf eine «ungewöhnliche Anatomie», wie er es nennt. Statt am unteren Ende des Magens sei der Darm fälschlicherweise wie ein Überlaufventil an der Seite angeschlossen gewesen. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt der Chirurg. Durch den seitlichen Abgang konnte der Mageninhalt nicht ablaufen, was zu den Schluckbeschwerden führte.

Ein zweiter Patient müsste ebenfalls nachoperiert werden, ist jedoch psychisch nicht in der Lage dazu. Senner hatte ihm den Magen zu einem sogenannten Schlauchmagen verkleinert. Das hätte er jedoch nicht tun sollen, denn der Patient litt schon vor der Operation unter starkem Reflux, und seine Speiseröhre war dadurch bereits in Mitleidenschaft gezogen. «In einer solchen Situation darf man eigentlich nur einen Magenbypass machen», sagt Bueter.

Strafverfahren eröffnet

Für den USZ-Chirurgen Marco Bueter stehen jedoch nicht Operationen, sondern das Verhalten als Arzt im Vordergrund: «Übergewichtspatienten sind spezielle Patienten, die sehr schutzbedürftig sind», sagt er. «Die Scham und Verzweiflung dieser Menschen darf man nicht gnadenlos ausnutzen.» Doch genau das tat Senner. So sieht es auch Susanne Maurer. Sie leitet das Zentrum für Adipositas- und Stoffwechselmedizin Adimed in Winterthur, wo rund 50 ehemalige Patienten von Senner nachbehandelt werden: «Die exorbitanten Preise für seine Eingriffe und die fehlende Nachsorge nach den Operationen finde ich unerträglich.» Sie fügt an: «Es ist nicht gut, wenn solche Menschen einfach das Land verlassen und woanders auf der Welt Patienten schädigen.»

Mit einem blauen Auge davongekommen ist das Spital Männedorf. Trotz wiederholter Warnungen und bedenklicher Signale wurde Senner unter Vertrag genommen und durfte dort drei Jahre lang operieren. Der Kanton sah dennoch von einem aufsichtsrechtlichen Verfahren ab. Dafür hat das Spital Männedorf Ende Oktober Strafanzeige gegen Senner eingereicht, im Zusammenhang mit Urkundendelikten, wie es heisst. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat ein Verfahren eröffnet, ob es zur Anklage kommt, ist noch offen.

Sonst hat sich einiges geändert in Männedorf. «Bei der Auswahl von Belegärzten sind wir noch kritischer geworden», schreibt Spitaldirektor Stefan Metzker. Es seien Bewerbungen von Belegärzten aufgrund von Bedenken mehrfach abgelehnt worden. Auch seien die Verträge angepasst worden. Unter anderem dürfen keine wesentlichen berufsrelevanten Vorfälle in den letzten fünf Jahren vorhanden sein. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Zusatzhonorare bei Patienten in der Grundversicherung nicht zulässig sind – bei Senner wurde diese Praxis von der Leitung explizit toleriert.

Das Spital hat zudem vom Kanton nur einen provisorischen Leistungsauftrag für die Übergewichtschirurgie bis Ende 2018 erhalten. Metzker ist jedoch zuversichtlich, dass Männedorf die Vorgaben erfüllen wird. Wohl auch dank der Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich, das kurz nach dem Abgang von Senner die Lücke gefüllt hat und nun einen Teil seiner bariatrischen Operationen in Männedorf vornimmt. Fürs Erste auf Eis gelegt ist hingegen der Plan, ein bariatrisches Referenzzentrum zu werden. Das hätte erlaubt, auch komplexe Übergewichtsoperationen in Männedorf zu tätigen.

Weiterhin Schweizer Patienten?

Ralf Senner hat sich derweil aus der Schlinge gezogen. Seine Praxis an repräsentativer Lage in Zürich hat er aufgegeben und sich nach Rumänien abgemeldet. Seine Firma Escos AG ging im September in Konkurs, wodurch allfällige Rückforderungen von Geschädigten ins Leere laufen. Einem Patienten versprach der Arzt vor einem Jahr die Rückzahlung von 15'000 Franken, die dieser zusätzlich für eine erfolglose Operation bezahlt hatte. Der Patient wartet bis heute auf das Geld.

Auf Anfragen dieser Zeitung hat Senner nicht reagiert. Doch auch wenn er jetzt für sein Übergewichtszentrum in Kiew wirbt – auf Whatsapp ist er unter seiner Schweizer Handynummer immer noch aktiv. Bis vor kurzem posierte der Arzt dort in Chirurgenmontur vor dem Operationsroboter. Möglich, dass er weiterhin auch Schweizer Patienten rekrutiert.

(Tages-Anzeiger)