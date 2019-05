Plötzlich war der Computer der Forscherin gesperrt

Die älteste Universität Deutschlands, die in Heidelberg, steckt in einer tiefen Krise. Seit Wochen ermittelt die Staatsanwaltschaft, offenbar wegen des Verdachts auf Insiderhandel. Fragwürdige Investoren sowie die seltsame Verwicklung eines früheren «Bild»-Chefredaktors und eines österreichischen Ex-Ministers gefährden mittlerweile sogar den ­guten Ruf der Universität.

Dabei hätte die Erfindung eines Schnelltests zur Früherkennung von Brustkrebs den Ruf der Forschungsanstalt doch mehren sollen. Es war der 21. Februar 2019, der Gynäkologenkongress in Düsseldorf hatte kaum begonnen, als das Gerücht von einer Sensation die Runde machte. Die Universität Heidelberg hatte zu einer Pressekonferenz in ein ­Hotel am Kongresszentrum geladen. Der Heidelberger Chefarzt Christof Sohn verkündete, dass sich Brustkrebs nun mittels eines einfachen Bluttests aufspüren lasse. Für Millionen von Frauen könnte dies den Unterschied machen zwischen Leben und Tod. «Welt-Sensation» titelte die «Bild»-Zeitung.

Die Sensation hat zwei Haken: Weder hat Sohn den Test massgeblich selbst entwickelt, noch kann das Verfahren zur Krebserkennung bislang die Erwartungen erfüllen. Bisher ist es eher eine Hypo­these, die erst durch Studien unterfüttert werden muss. Schon wenige Tage, nachdem sich der Heidelberger Chefarzt Sohn in Düsseldorf hat ­feiern lassen, kritisieren mehrere medizinische Fachgesellschaften die Schlussfolgerungen als «verfrüht».

Als wäre das nicht peinlich genug, äussert die Lokalpresse den Verdacht, jemand könnte vertrauliche Informationen über den vermeintlichen Wundertest genutzt haben, um Kasse zu machen.

Tatsächlich wurden schon ab dem Tag, als in einer internen Sitzung an der Uni Heidelberg beschlossen worden war, mit dem Krebs-Bluttest an die Öffentlichkeit zu gehen, Aktien der chinesischen Firma, die das neue Verfahren in Asien mitvermarkten sollte, stark nachgefragt. Solches Insiderwissen für Aktienspekulationen zu nutzen, wird in Deutschland mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft. Schon allein der Verdacht ist für die renommierte Uni Heidelberg ein Desaster: Die Leitung der Hochschule trat die Flucht nach vorn an und erstattete selbst Anzeige «aufgrund der Anzeichen eines unlauteren Vorgehens».

Zwei Forscherinnen haben die Methode entwickelt

Wer die ganze Geschichte verstehen will, muss weit zurückblättern zu zwei Frauen, die in der «Bild»-Zeitung ebenso wenig erwähnt wurden wie in der Mitteilung, die das Uniklinikum über die vermeintliche Sensation verschickte. Rongxi Yang und Barbara Burwinkel heissen die Wissenschaftlerinnen, welche die Bluttest-Forschung vorangetrieben hatten.

Die 49-jährige Burwinkel ist seit Mitte Januar fast durchgehend krankgeschrieben. Nach allem, was passiert ist, konnte sie nicht mehr. «Ich wurde leider aus dem Forschungsprojekt hinausgedrängt», sagt die Humanbiologin. Seit Jahren arbeitet sie an dem Liquid Biopsy genannten Verfahren zum Nachweis von Brustkrebs in Blutproben. In Fachkreisen ist sie anerkannt, die Liste ihrer Publikationen ist lang. Burwinkel kam 2003 von der Universität Kiel nach Heidelberg, wo sie fünf Jahre später einen von Dietmar Hopp gestifteten Lehrstuhl für ihr Spezialgebiet erhielt, die Molekularbiologie von Brustkrebs. Der Milliardär Hopp, Gründer des Software-Riesen SAP, spielt als Mäzen eine bedeutende Rolle für den Wissenschaftsstandort Heidelberg. Barbara Burwinkel war Professorin und gehörte zum Team von Christof Sohn, dem Leiter der Heidelberger Frauenklinik.

An Burwinkels Seite forschte seit 2012 die Chinesin Rongxi Yang. Unter Burwinkels Anleitung erzielte Yang mit Blutproben von Krebspatientinnen ­erste sehr gute Ergebnisse. Die ­beiden Frauen und ihr Team meldeten Patente an, und Rongxi Yang bewarb sich bei einem Programm des Bundeswirtschaftsministeriums erfolgreich um eine Förderung. Bis dahin ist es eine Bilderbuchgeschichte aus der Spitzenforschung, hochkomplex und doch nah am Leben von ­Millionen Frauen.

Ex-«Bild»-Chef Kai Diekmann (l.) und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Fotos: Keystone, Reuters

Kaum ist klar, dass sich mit dem Bluttest womöglich sehr viel Geld verdienen lässt, geschehen seltsame Dinge am Uniklinikum Heidelberg. Das erfolgreiche Forscherteam wird ausgetauscht, Yang und Burwinkel verlieren ihr Projekt und ihre Förderung. Nur Christof Sohn bleibt als Chefarzt in verantwortlicher Position. Unter ihm soll nun plötzlich die Gynäkologin Sarah S. das Projekt führen, obwohl sie zu Brustkrebsmarkern bis dahin noch nicht geforscht hat. Angeblich, so begründen der Redaktion vorliegende Dokumente die ruppige Personalentscheidung, seien Unstimmigkeiten zwischen Yang und Burwinkel «eskaliert».

Tatsächlich habe es Diskussionen zwischen den beiden Forscherinnen gegeben, von einer Eskalation könne aber keine Rede sein, beteuern heute beide. «Es war eine fachliche Kontroverse», sagt Burwinkel. «Sie war meine Mentorin», sagt Rongxi Yang. Streit, so erzählt die Forscherin, habe es vor allem mit den Leitern einer Tochterfirma der Uniklinik gegeben. Die hätten die Forscher eigentlich dabei unterstützen sollen, den Bluttest auf den Markt zu bringen. Gespräche mit Investoren liefen angeblich gut, bis es darum ging, wer wie viele Anteile an einer künftigen Firma besitzen solle.

Wegen dieser Frage kommt es im Frühjahr 2017 schliesslich zum Eklat, Türen schlagen, Menschen brüllen. Kurz darauf kann Yang nach eigenen Angaben ihr Büro nicht mehr aufschliessen, ihre Daten auf dem Computer sind gesperrt. Heute, sagt sie, «denke ich, es war Teil eines grösseren Plans». Damals aber habe sie nichts verstanden: «Das wirkte alles so ­irrational.»

Yang bekommt eine Abfindung, sie muss gehen. Vom ursprünglichen Team bleibt kein führender Mitarbeiter. Die hoch verschuldete Uniklinik verliert durch diese Personalrochade angeblich eine Menge Forschungsförderung – doch es interessiert sich bereits ein neuer Investor für den innovativen Bluttest. Der Heidelberger Unternehmer Jürgen Harder gründet im Sommer 2017 eine Beteiligungsgesellschaft für Medizinprodukte. Der Multimillionär, Lebensgefährte der früheren Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick, baut eigentlich Industriehallen – und ist mit dem Heidelberger Chefarzt Sohn befreundet.

Obwohl eine chinesische Firma, ein Kontakt von Yang, nach wie vor investieren will, bringt Sohn nun seinen Freund Harder als Geldgeber ins Spiel. Die Klinikleitung ist einverstanden. Dass Harder, wegen Korruption vorbestraft, 2017 noch unter Bewährungsauflagen steht, stört offenbar niemanden. «Eine Vorstrafe ist eine Vorstrafe, und die ist abgegolten», sagt die kaufmännische Direktorin des Uniklinikums, Irmtraut Gürkan, heute: «Wir sind keine Richter.»

Zur Feier des Deals mit dem Privatjet nach Berlin

Als Lösung werden schliesslich einfach zwei Firmen gegründet. Eine soll den Bluttest in Asien – zusammen mit einer chinesischen Aktiengesellschaft – vertreiben, die andere im Rest der Welt. Der Chefarzt Sohn und die Gynäkologin Sarah S. erhalten an beiden Firmen Anteile, Rongxi Yang und Barbara Burwinkel ­gehen leer aus. Uniprofessoren dürften wegen eines Antikorruptionsgesetzes keine Anteile besitzen, hiess es schon früher in einem internen Protokoll. Dass Chefarzt Sohn, der auch Professor ist, trotzdem Anteile erhält? Geschenkt.

Zur Feier des Deals lässt Investor Harder seine neuen Geschäftspartner per Privatjet von Heidelberg nach Berlin fliegen. Im exklusiven Berliner China Club im Adlon stösst er laut Augenzeugen mit Chefarzt Christof Sohn und der Gynäkologin ­Sarah S. an. Mit dabei sind der frühere österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser und der ehemalige «Bild»-Chefredaktor Kai Diekmann.

Auch die beiden prominenten Gäste gehören damit zum Kreis der Personen, die schon lange vor der Öffentlichkeit von dem vermeintlichen Wunderbluttest erfahren hatten. Für alle potenziellen Insider dürfte sich die Staatsanwaltschaft interessieren. Wer zum richtigen Zeitpunkt Aktien der neuen Firma gekauft hatte, hätte nach dem Pressewirbel vom Februar 2019 einen Gewinn von mehr als 80 Prozent einstreichen können.

Diekmann, Grasser und Harder weisen sämtliche Vorwürfe in diese Richtung zurück. Grasser berät laut Investor Harder die Beteiligungsgesellschaft, mit der Harder in den Bluttest investiert hat. Diekmann, der auch für einen Investmentfonds tätig ist, sei lediglich als Freund von Harder dabei gewesen.

Aus internen Schreiben, die der Redaktion vorliegen, geht jedoch hervor, dass Diekmann mit der Vorbereitung jener Pressekonferenz betraut worden sein soll, in der die Krebserkennung mittels Bluttest im Februar der Öffentlichkeit präsentiert ­wurde. Der Kommunikationsprofi habe etwa den Ort mit festgelegt, «nach PR-fachlichen und pragmatischen Gesichtspunkten».

In Heidelberg soll nun eine unabhängige Expertenkommission die Vorgänge rund um den Brustkrebs-Test aufklären. Darüber, dass es zu früh war, mit dem Test an die Öffentlichkeit zu gehen, sind sich fast alle Beteiligten einig. Eine Trennung von Investor Harder wird angeblich intern diskutiert. Für ein Gespräch stand Chefarzt Sohn bis Dienstagnachmittag nicht zur Verfügung.

