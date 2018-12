Psychogramm eines Massenmörders

Die Sache mit der Brokkoli-Torte ist etwas, an das er sich erinnert. Diese Gemüsetorte, die eine Krankenschwester gebacken hatte, auf die Station im Krankenhaus Delmenhorst mitbrachte und die sie dann gemeinsam mit ihrem Kollegen Niels H. in einem leeren Patientenzimmer aufass. Dazu schauten die beiden fern. Nach dem Essen ging H. wieder seiner Arbeit auf der Station nach und wäre man zynisch, man könnte sagen: Er gönnte sich etwas zum Dessert.

Denn kurz danach spritzte er dem Patienten Fredo F., 69 Jahre alt, ein Medikament, das zu so schweren Herzrhythmusstörungen führte, dass der Mann wiederbelebt werden musste – was H. ganz besonders gut konnte, wofür er oft gelobt wurde und was er deswegen immer wieder mutwillig herausforderte. Viele seiner Opfer überlebten das nicht. Auch Fredo F. starb noch in der gleichen Nacht.

Der Pfleger Niels H. kann sich ausser an die Brokkoli-Torte noch an etwas anderes erinnern bei diesem Todesfall. Seine Kollegin sei in geradezu theatralischer Weise an das Bett des Patienten gelaufen. «Sie sagte: ‹Atme, atme, bleib bei mir.› Sie hat Herrn F. das OP-Hemd aufgerissen, wie in einem schlechten Film», sagt Niels H. Das kam ihm unangemessen vor, lächerlich. Und er wollte cool sein.

Der Richter fragt nach: «Wie soll ich das verstehen? Erst essen Sie Brokkoli-Torte und dann gehen Sie raus und vergiften den Patienten?» Nein, sagt Niels H., man habe schon erst fertig gegessen, die Pause beendet und erst dann.

Kein Wort von Entsetzen, Mitleid oder Reue

Vor dem Landgericht Oldenburg berichtet der Krankenpfleger Niels H. über seine Taten. Oder besser, er versucht zu berichten. 52-mal sagt er nur: «Keine Erinnerung, aber kann ich nicht ausschliessen.» Der Mann, der wegen 100 Morden an Patienten angeklagt ist, der schon zu lebenslanger Haft verurteilt ist und den nun das nächste Lebenslang erwartet, der Mann, der schon jetzt als grösster Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte gilt, kann sich längst nicht an alle seine Toten erinnern. Eigentlich nur an 43, und dann auch nicht recht an die Menschen, sondern an das, was rund um ihren Tod geschah. Die Brokkoli-Torte zum Beispiel.

Video: Ex-Krankenpfleger gesteht Patientenmorde

Über 100 Menschen auf dem Gewissen: Im Prozess um den massenhaften Mord an Patienten hat der angeklagte Niels H. die Taten gestanden. Video: Reuters

Niels H. ist ein massiger Mann mit schweren Lidern und hängenden Wangen. Der ganze Mann wie ein Pudding. Und er redet vor Gericht mit einer Beiläufigkeit von der Tötung von Menschen, als ginge es um Testreihen, was ein Reifen an Druck aushält und nicht ein menschliches Herz an Gift.

In manchen der exhumierten Leichen wurden zwei verschiedene Herzgifte nachgewiesen.

Er redet nicht von Entsetzen, von Mitleid, von Reue, sondern nur von Erstaunen und Verwunderung, was alles möglich ist. Dass er zum Beispiel erstaunt war, dass das Herz eines Patienten eine Dosis Gift einfach wegsteckte und er dann mit einem zweiten Medikament nachhelfen musste. Wie verwundert er war, dass er einem Epilepsie-Patienten auf dem Weg von der Krankenhausaufnahme in die Intensivstation die tödliche Dosis spritzte – und es im Trubel niemand wahrnahm. Dass seine Kollegen es doch hätten mitkriegen können, dass er etwas spritzte und dann gleich der Kollaps des Patienten folgte.

Es sind die Geschichten eines Lügners.

Vor dem Landgericht Oldenburg sitzt ein Mann, der sagt, er wolle sich erinnern, wie es wirklich war. Mehr könne er ja für die Angehörigen nicht mehr tun. Und die Hinterbliebenen hängen an seinen Lippen. «Wir hatten Glück, an unseren Vater hat er sich erinnert», sagt die Tochter eines Opfers vor der Tür des Saals. Der Vater war der Erste, den H. in Delmenhorst getötet hat – nur eine Woche nachdem er dort anfing. «Aber bei den anderen, an die er sich nicht erinnern kann, die hat er einfach so weggewischt.» Als wäre das nichts.

Das Gericht hat H. Akten in die Zelle geschickt, damit er anhand der Krankenakten nachvollziehen kann, was wann genau passiert ist. Er hat sich angestrengt. Doch Niels H. hat schon so viel gesagt, seit er im Jahr 2005 ertappt worden ist. Im ersten Prozess. Im zweiten Prozess, nach der erfolgreichen Revision der Staatsanwaltschaft. Im dritten Prozess wegen zweier Morde und mehrerer Mordversuche. Und nun im vierten Prozess, in dem er wegen 100 Morden angeklagt ist.

Man muss nur einmal kurz überschlagen und man erwischt ihn bei drei Lügen. Im letzten Prozess hat er auf inständiges Drängen des Richters erklärt, er habe nur in Delmenhorst getötet, nicht schon davor in Oldenburg. Mittlerweile sind 35 Mordfälle aus Oldenburg angeklagt. In dem Prozess erklärte H., er habe jedem Patienten nur einmal Gift gespritzt – wenn das Opfer überlebt habe, dann habe er es dabei belassen. Jetzt liegen Autopsieergebnisse vor, die in manchen der exhumierten Leichen zwei verschiedene Herzgifte nachweisen. Und jetzt gibt H. zu: Wenn es beim ersten Mal nicht geklappt habe, dann sei er mit einem anderen Medikament noch mal gekommen. Am Anfang der Ermittlungen hat er auch ausführlich geschildert, wie er sich beim ersten Mord gefühlt habe – so flatterig, als wenn er länger nichts zu essen bekommen hätte. Heute sagt er, er könne sich an seinen ersten Mord überhaupt nicht mehr erinnern. An seine Gefühle dabei ohnehin nicht.

Man würde gerne etwas finden, das diesen Mann und seine Morde erklärt. Aber da ist nichts.

Und es sieht so aus, als ob die Krankenakten seiner Patienten ihn auch der nächsten Lüge überführen würden: Niels H. beteuert bis heute, er habe nur Menschen getötet, die bewusstlos waren und die nichts von seinen Taten mitbekommen hätten. Doch nun werden die Krankenakten an die Wand des Gerichtssaals projiziert. Und eine nach der anderen legt den Verdacht nahe, dass die Menschen, die er getötet hat, nicht alle bewusstlos waren: Ein Mann hat kurz vor seinem Tod noch mit seiner Familie telefoniert. Einer hatte gerade noch mit seinen Angehörigen im Krankenzimmer geredet, einer hat geschrien, einer war wach und ansprechbar. H. sitzt da und schaut ratlos in die Runde. Die Realität der Krankenakten ist eine andere als die, an die er sich erinnert.

Man würde gerne etwas finden, das diesen Mann und seine Morde erklärt. Irgendwas in der Kindheit, ein schweres Trauma. Aber da ist nichts. Niels H. hatte ein liebevolles Elternhaus, Vater und Mutter stehen nach wie vor zu ihm. Er hatte eine unbeschwerte Jugend, in der früh klar war, dass er Krankenpfleger werden wollte, wie sein Vater. Auch die Prüfung ging glatt, die erste Anstellung im Krankenhaus Wilhelmshaven kam sofort. Dort fühlte er sich wohl.

Verlorene Menschlichkeit

Er erzählt ergriffen von dem Patienten Heinrich B. und dessen Frau in Wilhelmshaven, mit der er sich so gut verstanden hatte. Und dass ihn die Frau gefragt habe, ob ihr Mann sterben müsse. Er hatte ihr gesagt, ihr Mann werde wieder aufwachen. Zwei Stunden später war der Mann dann tot, ohne das Zutun von H. «Und die Frau hat mich so traurig angesehen», sagt Niels H. «Ich habe ihr falsche Hoffnungen gemacht.» Damals funktionierten die Gefühle des Niels H. noch. Es ist das einzige Mal in diesem Prozess, dass man spürt, dass ihn etwas bewegt.

Später funktionierten die Gefühle nicht mehr. Einige Jahre danach musste er sich im Krankenhaus Delmenhorst um einen Patienten kümmern, der exakt den gleichen Namen hatte wie der Mann aus seiner Ausbildung: Heinrich B., sogar gleich geschrieben. Und er war auch im gleichen Alter, so um die 75. Diesem Heinrich B. hat H. das lebensgefährliche Medikament gespritzt, den Alarm an seinem Bett abgestellt – so wie immer bei seinen Taten. Dann ist er aus dem Zimmer gegangen und erst hineingerannt, als der Alarm 30 Sekunden bis zwei Minuten später automatisch wieder ansprang. Er hat versucht, Heinrich B. zu reanimieren. Vergebens. 30 Minuten später war dieser Heinrich B. tot.

«Ich weiss auch nicht, wann ich so mutiert bin», sagt H.

«Ich will Ihre Gedankenwelt verstehen», sagt Richter Sebastian Bührmann fast inständig. «Sie erinnern sich voller Emotionalität an Ihren Patienten Heinrich B. aus Wilhelmshaven. Und Sie wählen einen Patienten gleichen Namens in Delmenhorst aus für Ihre Tat. Das ist ein diametraler Gegensatz.» Der Richter stockt. «Das könnte man zynisch nennen.»

«Ich weiss auch nicht, wann ich so mutiert bin», sagt H. Er könne nur vermuten, wie es kam. Er habe sich an den Profis auf der Intensivstation orientiert, diesen «elitären Pflegekräften», «die auch schon ihre Menschlichkeit verloren hatten», sagt er. Er habe sein wollen wie sie, so professionell. «Ich fand das nur cool.» Sogar die Beziehung mit einer Intensivschwester hat er angefangen, um damit prahlen zu können.

Der Richter ist nicht allein mit seinem Versuch, diesen Angeklagten irgendwie verstehen zu wollen. Auch die Vertreter der Nebenkläger fragen nach. «Als Sie den Namen Heinrich B. gelesen haben, gab es da bei Ihnen ein inneres Hadern, so: Mensch, den kannste nicht nehmen», fragt eine Anwältin. H. sagt: «Solche Überlegungen gab es nicht mehr.» Der Richter hakt ein: «Erinnern Sie sich an einen Fall, wo Sie schon jemanden im Blick hatten und sich dann gesagt haben: Den oder die nehme ich jetzt nicht?» H. denkt nach. Er blickt angestrengt an die Decke, wiegt den Kopf. «Ich kann Ihnen keinen Fall benennen.» Der Richter lässt nicht locker: «Wenn ihnen da was einfällt bis morgen, liefern Sie das bitte nach.» Er liefert nicht.

Morde im Wochentakt

Am nächsten Tag geht es dann um die Patientin Hertha M., 74, die den gleichen Nachnamen hatte wie eine Kollegin von H. auf der Station. Er hatte Hertha M. als Opfer im Blick, fragte aber die Kollegin, ob die Frau verwandt sei mit ihr. Nein, war die Antwort. Eine Stunde später war Hertha M. tot. Und wenn sie verwandt gewesen wäre, wird er gefragt. «Das war ein absolutes No-Go», sagt H. «Das hätte ich meiner Kollegin nicht antun können.»

Schauplatz des Prozesses: Die Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Foto: Getty Images

Was ist in diesem Menschen vorgegangen, dass aus ihm der Mann geworden ist, dem die grösste Mordserie der Nachkriegsgeschichte vorgeworfen wird? Und der nun hier sitzt, als gelte es, Rechenschaft abzulegen über die Finanzen des Briefmarkenvereins Wilhelmshaven?

Es gibt einen einzigen Bruch. Als seine Beziehung mit seiner ersten grossen Liebe nach drei Jahren zu Ende ging, fühlte er sich einsam. Da war er knapp 20. Er heuerte dann im Krankenhaus in Oldenburg an, gleich auf der kardiologischen Intensivstation, und das war eine Herausforderung, die offenbar zu gross war für ihn. Was er da erlebte, war ein Leben am offenen Herzen, im wahrsten Sinne. Einmal sollte er eine Herzdruckmassage durchführen, während einem Mann der Brustkorb geöffnet wurde. Er hielt das pochende Herz in Händen. Seinem Vater, ebenfalls Krankenpfleger, sagte er, dass er es kaum ertragen habe. Doch als der Vater ihn fragte, ob er dann richtig sei auf der Intensivstation, da sagte er: Ja. Aber schon da begann er, Schmerzmittel zu nehmen und Opiate, um sich in der Freizeit zu betäuben.

Und er begann zu töten.

Er brauchte den Kick selbst dann, wenn er eigentlich glücklich war.

Der erste nachweisbare Mord geschah am 7. Februar 2000, da war er 23 Jahre alt. Dann war eine Pause von mehreren Monaten. Danach folgten die Morde im Wochentakt, dann alle zwei Tage. Es gibt Wochen, in denen jeden Tag ein Mensch durch die Hand von Niels H. starb. Manchmal zwei am Tag.

H. sagt, er habe den Kick gebraucht, um sich gut zu fühlen. Er brauchte ihn selbst dann, wenn er eigentlich glücklich war – kurz nach seiner Hochzeit, gleich nach den Flitterwochen. Am 2. April 2004 hat er geheiratet, am 15. April geschah der nächste Mord. Er brauchte den Kick selbst nach der Geburt seiner Tochter am 16. Juli 2004. Da mordete er in seiner ersten Schicht, in der er wieder im Dienst war. Er sagt, er habe sein Glücksgefühl dadurch aufrechterhalten wollen. Es klappte nicht.

«Gab es keinen Gedanken, mal damit aufzuhören?», fragt der psychiatrische Sachverständige Konstantin Karyofilis, der ihn lange Stunden befragt hat. «Leider nicht», sagt H. Mehr kommt nicht. Man hat das Gefühl, dass sich all diese Menschen in diesem Gerichtssaal so viele Gedanken machen, was in H. vorgegangen ist, aber ihm scheinen die Synapsen dafür zu fehlen, was die eigentlich finden wollen. Aber vielleicht war da einfach nicht viel. Ein Bier mit Freunden, eine Ehe, die bald zerbrach. Eine Tochter, zu der er keinen Kontakt mehr hat. Das Einzige, was H. wollte, war: Dienst im Krankenhaus machen. Zeigen, wie gut er ist. Auf einem Podest stehen, wenn er wieder mal jemand wiederbelebt hatte. So hat er es dem Gutachter gesagt. So sagt er es vor Gericht.

«Ich dachte, ihr könnt mir doch gar nichts beweisen.»Niels H., Angeklagter

Gut sein, besser als die anderen, das hat ihn kurz glücklich gemacht. Und dafür nahm er den Tod von mehr als 100 Menschen in Kauf. Das Glück wurde immer kleiner. «Warum haben Sie dann weitergemacht?», fragt der Richter. «Es war automatisiert, es war Routine», sagt H. Ob er denn ein besseres Gefühl gehabt hätte, wenn eine Reanimation geglückt sei? Am Ende habe das kaum mehr einen Unterschied gemacht, sagt H. «Es war relativ gleichgültig. Es war Sehnsucht nach dem Ende, und ich war nicht in der Lage, dem ein Ende zu setzen.» Der Richter sagt: «Würde es hier um Drogen gehen, würde ich über Sucht sprechen.» Die Sucht zu töten.

Als er 2005 auf frischer Tat ertappt wurde, hat er nicht etwa alles sofort und erleichtert zugegeben. Er hat die Kollegin angefahren, sie wolle ihm wohl etwas unterstellen und danach hat er alles abgestritten. «Ich war nicht so weit, mich damit auseinanderzusetzen», sagt Niels H. «Ich dachte, ihr könnt mir doch gar nichts beweisen.»

Noch immer arbeitet er sich an den Kollegen von damals ab. Noch immer lebt er quasi auf Station. Er stichelt. Er deutet an. Er raunt. Wenn man Niels H. zuhört, dann gibt es keinen, der gut war – ausser ihm. Nicht seine Kollegen, die Pfleger und Schwestern, auch nicht die Ärzte. An allen hat er etwas auszusetzen.

Er sagt, er habe es darauf angelegt, erwischt zu werden.

Mal an der Kollegin mit der «Berliner Schnauze, die so herrisch» gewesen sei. Mal an der «krassen Fehldokumentation» in den Krankenakten, mal an dem Arzt, der nicht schnell genug intubieren konnte. Mal mokiert er sich über Kolleginnen, die die Musik zu laut aufgedreht haben in der Intensivstation, oder die in ein Pausenbrot bissen, bevor sie eine Blutkonserve vorbereiteten. «Abfällig und entwürdigend ist das gewesen», sagt er, «abgedrehte Menschen.» Der Richter sagt: «Das traf doch auch auf Sie zu.» Niels H. nickt: «Nicht ganz so krass, aber auch.»

Es sind kleine Nebensätze, die Niels H. da spricht. Nein, er wolle «keine Kollegin anprangern». Und tut es dann doch. Es sei immer so hektisch gewesen, die Pausenregelung «abenteuerlich», die Atmosphäre «entmenschlicht». Einmal erzählt er, wie ein Arzt bei einer Herzdruckmassage so gedrückt habe, dass sich möglicherweise deshalb eine Rippe in den Herzbeutel des Patienten gebohrt habe. Und er sagt, er habe es darauf angelegt, erwischt zu werden. Und dass man ihn doch hätte erwischen können. Vor allem diese Kollegin, mit der er noch einen Disput hatte, kurz bevor er einem Patienten direkt danach eine tödliche Spritze gesetzt habe.

Der Psychiater fragt ihn: «Wie sollten die Kollegen es mitbekommen? Waren Sie denn der Einzige, der etwas injiziert hat?» Nein, andere hätten auch etwas injiziert, Narkosemittel zum Beispiel, gibt H. zu. «Die Kollegen wussten doch nicht, was in Ihrer Spritze ist?», fragt der Psychiater. H. denkt nach. Dann besteht er darauf: «Die Kollegen hätten es merken müssen.» Auch so kann man Schuld von sich wegschieben.

Wie er sich jetzt fühlt? «Scham. Teilweise Ekel vor mir selbst.»

Ein Anwalt zeigt ihm das Foto eines Verstorbenen. Erkennt er den Mann? «Nein. Tut mir leid.» Der Anwalt fragt: «Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das Foto sehen?» Niels H.: «Ich wollte mal eine Erklärung abgeben, ob man mir glaubt oder nicht. Wenn ich Fotos sehe, dann ist da Traurigkeit, Schmerz, Leid, kommt alles zusammen.» Dann wendet er sich an den Sohn des Getöteten. «Ich entschuldige mich in aller Form. Wenn es irgendeinen Weg geben würde, mit dem ich helfen könnte, ich würde ihn gehen.»

Wie er sich jetzt fühlt? «Scham. Teilweise Ekel vor mir selbst. Und grosse Fragezeichen. Fragen: Wie kann man so werden, wer ist man?» Gleichzeitig aber scheint da wieder das Gefühl zu sein, im Mittelpunkt zu stehen. Von seiner Erinnerung hängt es ab, ob die Angehörigen Ruhe finden können. Denn fünf der angeklagten Morde weist H. von sich. Auch den Tod des 46 Jahre alten Adnan T., seine Witwe hatte Briefe an ihn geschrieben, um Klarheit zu bekommen. H. sagt, nein, an diesen Mann habe er nicht Hand angelegt. Er könne sich an den guten Zusammenhalt der Familie erinnern. Da könnten sich andere eine Scheibe davon abschneiden. Deswegen habe er nicht getötet.

Es hört sich an, als schiebe er die Schuld, dass er getötet hat, auch den Familien der Opfer zu – denen, die sich nicht genug gekümmert haben. Es ist eine letzte, vergiftete Injektion.

(Süddeutsche Zeitung)