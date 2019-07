Rekorde, Schweiss und Tipps – alles was Sie zur Hitze wissen müssen

Wo es besonders heiss ist

Staut sich in Ihrem Quartier an Sommertagen heisse Luft? Die ETH hat eine Wärmekarte mit den Zürcher Sommer-Hotspots entwickelt. Weiterlesen

Hitzetelefon, Nachbarschaftshilfe, Wasser – was die Stadt Zürich gegen die Hitzewelle unternimmt. Weiterlesen

Warmer Zürichsee, kalter Zürichsee. Eine animierte Karte zeigt, wie sich die Wassertemperaturen mit der Hitze verändern. (ABO+) Weiterlesen

Foto: Reto Oeschger

Umgeben von Häusern und kein Schatten: Auf dem Münsterhof kann es im Sommer richtig heiss werden. Wie könnten die Temperaturen gesenkt werden? (ABO+) Weiterlesen

Foto: Andrea Zahler

Der Hitzestau beim Zürcher Hauptbahnhof: Beim Betreten des Europaplatzes ist die Hitze gnadenlos. Und es gibt kein Entrinnen. Weiterlesen

Wie wir Menschen mit der Hitze umgehen

Im Sommer braucht der Körper genügend Energie, um seine Temperatur zu regeln: Tipps für den Festschmaus bei Hitze. (ABO+) Weiterlesen

Von Nicola Spirig bis Dominique Aegerter: Sechs Athleten verraten, wie sie mit der Hitze umgehen. Weiterlesen

Musik zum Abkühlen: Wohltemperierte Balladen und andere coole Tracks. Weiterlesen

Foto: Thomas Egli

Die neun Hitze-Typen: Aufgeregte Jammeris, brutzelnde Instant-Südländer oder heimliche Klima-Opportunisten. Weiterlesen

Illustration: Kornel Stadler

Hohe Temperaturen fördern aggressives Verhalten – schuld daran ist unter anderem ein spezielles Hormon. (ABO+) Weiterlesen

Die Hitze und der ÖV

Foto: Keystone

Verbogene Schienen haben an mehreren Orten in der Schweiz zu Störungen geführt. Die SBB hat reagiert Weiterlesen

Auf der Strecke zwischen Stäfa und Uetikon hat sich das Gleis abgesenkt. Mit einem Löschzug wurden die Schienen gekühlt. Weiterlesen

Foto: Sabina Bobst

Unter dem Glasdach der Limmatschiffe wurde es unerträglich heiss, weshalb drei Motorboote vorübergehend nicht mehr fahren konnten. Weiterlesen

Wie zukünftige Sommer aussehen könnten

Akuter Hitzestress in den Städten: Wir werfen einen Blick in die Klimazukunft von Zürich und zeigen einen wohl typischen Sommer in den Jahren 2060 und 2085. Weiterlesen