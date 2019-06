Schweizer gehören zu den grössten Impfgegnern weltweit

Die Pocken wurden nachweislich durch Impfungen ausgerottet. Die Kinderlähmung ist weltweit zurückgedrängt worden. Seit der Jahrtausendwende ging die Zahl der Maserntoten um 84 Prozent zurück. In Südostasien gibt es keinen Tetanus mehr, und in Afrika treten so gut wie keine Hirnhautentzündungen mehr auf: Es gibt unzählige Beispiele für die Wirkung von Impfkampagnen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verhindern sie jedes Jahr bis zu drei Millionen Todesfälle.

Trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen – sei es, weil sie gesundheitliche Folgen fürchten oder weil sie die Wirkung an sich infrage stellen. Die WHO bezeichnet diese Haltung als eine der zehn grössten Bedrohungen der globalen Gesundheit. Wie weit sie verbreitet ist, zeigt eine heute veröffentlichte Studie der britischen Forschungsstiftung Wellcome Trust über Einstellungen zum Impfen.

Reiche Menschen sind skeptischer

Der Wellcome Global Monitor ist die bisher umfangreichste Erhebung dieser Art: 140’000 Personen aus 140 Ländern wurden dazu befragt. 79 Prozent von ihnen glauben, dass Impfen sicher ist. Ihnen stehen 7 Prozent gegenüber, die es für gefährlich halten. Der Rest hat keine klare Antwort auf diese Frage. Das sind grundsätzlich positive Zahlen – wären da nicht die riesigen Unterschiede zwischen den Ländern, gerade in Europa.

In Griechenland beispielsweise sind nur 3 Prozent der Meinung, dass Impfungen nicht (oder eher nicht) sicher sind. In Deutschland sind es 13 Prozent , in Österreich 21 Prozent und in der Schweiz sogar 22 Prozent . Mehr als jeder Fünfte kann hierzulande also als Impfgegner oder zumindest Impfskeptiker bezeichnet werden. Noch grösser ist die Ablehnung in Frankreich, wo ein Drittel Impfen für gefährlich hält – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Untersuchung zeigt, dass Impfungen in einkommensschwachen Regionen tendenziell eine hohe Zustimmung erhalten und in reichen Ländern umstritten sind. 95 Prozent der Menschen in Südostasien und fast gleich viele in Ostafrika halten sie für sicher. In Nordamerika (73 Prozent) und vor allem Westeuropa (59 Prozent) ist dieser Anteil deutlich geringer.

Das hängt laut den Forschern unter anderem mit dem schwindenden Vertrauen in Behörden und Institutionen zusammen, in Wissenschaftler, Ärzte oder die Pharmabranche. Weil es in reichen Gesellschaften nicht mehr viele Todesfälle durch Infektionen gibt, stellen immer mehr Leute offizielle Empfehlungen infrage. Das Nichtimpfen ist zu einem Wohlstandsphänomen geworden.

Wenn Menschen ihre Gesundheitsinformationen aus dem Internet beziehen, wo viele Falschinformationen verbreitet werden, verstärkt sich dieser Anti-Impf-Effekt. In europäischen Ländern, wo die Menschen ein vergleichsweise hohes wissenschaftliches Wissen und eine gute Bildung aufweisen, entsteht so ein Widerspruch: Eine Mehrheit ist zwar überzeugt, dass Impfungen etwas nützen, hat aber Bedenken bezüglich der Sicherheit.

Das kann auch hierzulande beobachtet werden. Zwar glauben 77 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer an die Wirkung der meisten Impfungen, aber nur 53 Prozent halten sie für sicher beziehungsweise ungefährlich. Bei den über 50-Jährigen ist es sogar weniger als ein Drittel.

Zudem finden 9 Prozent aller befragten Schweizer, dass Impfungen für Kinder nicht wichtig sind – das ist der fünfthöchste Wert aller Länder. Gemäss den Forschern reicht schon ein kleiner Teil der Gesellschaft, der nicht immun ist, damit sich eine Infektion verbreiten kann.

Die Entscheidung, sich nicht zu impfen, ist aus diesem Grund nicht nur eine persönliche Wahl. Sie birgt auch eine Gefahr für andere. Ungeimpfte Personen können Menschen anstecken, die nicht geimpft werden können, wie Babys und Schwangere. Damit auch nicht immune Personen geschützt sind, braucht es die sogenannte Herdenimmunität.

Rückkehr der Masern

Bei einer Impfrate von 95 Prozent können Infektionen eingedämmt werden. «Eine tiefere Abdeckung kann zu einem Ausbruch führen», warnte Imran Khan vom Wellcome Trust gegenüber der BBC. «Im Moment sind wir sehr besorgt wegen der Masern.»

In diesem Jahr kam es in verschiedenen Ländern zu einem starken Anstieg der Fälle. In der Schweiz infizierten sich siebenmal mehr Leute mit Masern als in der Vorjahresperiode. Das hoch ansteckende Virus ist meist der erste Erreger, der zurückkehrt, wenn der Impfschutz in der Bevölkerung nachlässt.

