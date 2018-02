Sind Sie A, B oder eine Null?

Welche Blutgruppe habt ihr? Diese Frage fiel kürzlich beim Mittagessen unter Freunden. Beantworten konnten sie nur wenige. Die meisten waren unsicher: «Ich bin, glaub, A oder AB irgendwas.» Wirklich ratlos wurden die Gesichter, als jemand wissen wollte: Weshalb gibt es überhaupt verschiedene Blutgruppen?

Eine berechtigte Frage, zumal sich das Blut aller Menschen aus den gleichen Bestandteilen zusammensetzt – zur Hälfte aus Wasser, ausserdem aus Eiweissen, Fett, Zucker und Kochsalz. Der wichtigste Bestandteil aber sind die Blutzellen. Das sind die Blutplättchen sowie die roten und die weissen Blutkörperchen.

Auch die Aufgaben, welche das Blut im menschlichen Körper erfüllt, sind bei allen Menschen dieselben: Es transportiert den lebenswichtigen Sauerstoff sowie Nährstoffe, Mineralsalze und Vitamine in die Körperzellen und führt Abfallstoffe den Ausscheidungsorganen Darm, Lunge, Nieren und Haut zu. Zudem wehrt es Krankheitserreger ab und sorgt für die richtige Wärmeverteilung im Körper.

Trotzdem ist Blut nicht gleich Blut. «Gewisse erbliche Merkmale auf den Oberflächen der roten Blutkörperchen, sogenannte Antigene, unterscheiden sich von Mensch zu Mensch», sagt Rudolf Schwabe, Chemiker und seit 20 Jahren Direktor beim Blutspendedienst des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). «Dank diesen Antigenen kann unser Immunsystem schädliche Eindringlinge bekämpfen», erklärt der 60-Jährige.

In der Schweiz und in Mitteleuropa ist die Blutgruppe A am häufigsten.

Diese Antigene sind es auch, nach denen wir die Blutgruppen im sogenannten AB0-System bestimmen. Befinden sich auf meinen roten Blutkörperchen Antigene A, habe ich die Blutgruppe A. Bei der Blutgruppe B finden sich Antigene B. Sind beide Antigene vorhanden, heisst die Blutgruppe AB. Bei der Blutgruppe 0 (Null) sind auf den Blutkörperchen gar keine Antigene vorhanden.

Jeder Mensch gehört einer dieser vier Blutgruppen A, B, AB oder 0 an. Allerdings sind sie weltweit nicht gleich verteilt. In der Schweiz und in Mitteleuropa ist die Blutgruppe A am häufigsten, in Zentralasien findet man vorwiegend die Blutgruppe B, in Südamerika fast ausschliesslich die Blutgruppe 0.

Der Zufall spielte mit

Der Grund dafür liegt, wie so oft, in der Evolution. «Vermutlich sind die Blutgruppen vor rund 20 Millionen Jahren aufgrund von zufälligen Mutationen im Erbgut der gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Menschenaffen entstanden», sagt Rudolf Schwabe.

Manchmal erwies sich eine solche Mutation auf den Oberflächenmerkmalen der roten Blutkörperchen als Vorteil für das Überleben des Individuums. Sie setzte sich deshalb bei der Fortpflanzung durch und breitete sich im betreffenden Gebiet stärker aus. So sind etwa Träger der Blutgruppe 0 resistenter gegen Malaria. Das trug dazu bei, dass im feucht-tropischen Afrika die Blutgruppe 0 häufiger vorkommt als in malariafreien Gebieten.

Warum die Blutgruppen trotz Globalisierung bis heute so ungleich über die Kontinente verteilt sind, ist ein Rätsel. Aus medizinischer Sicht kann zum Beispiel ein Südamerikaner problemlos Blut für eine Skandinavierin spenden. Vorausgesetzt – und das ist wichtig! –, dass die Blutgruppen der beiden kompatibel sind. Doch was heisst kompatibel?

Während der ersten Lebensmonate bilden sich im flüssigen Anteil unseres Blutes, dem Plasma, Antikörper. Das sind Stoffe zur Abwehr von Krankheitserregern. Bei Menschen mit der Blutgruppe A heissen diese Antikörper Anti-B – und umgekehrt. Die Blutgruppe 0 hat sowohl Anti-A als auch Anti-B, die Blutgruppe AB hat keine Antikörper.

Welche Blutgruppen miteinander verträglich sind Grafik vergrössern

Unser Abwehrsystem erkennt seine eigenen Antigene – und bekämpft sie nicht. Kommen unsere Antikörper hingegen mit den Antigenen einer unverträglichen Blutgruppe in Kontakt, docken sie aneinander an und lassen das Blut verklumpen. «Dadurch kann es zu heftigen, lebensbedrohlichen Abstossungsreaktionen kommen», sagt Rudolf Schwabe von Blutspende SRK Schweiz.

Bereits im Altertum hat man aus medizinischen Gründen versucht, das Blut von gesunden Menschen auf Kranke zu übertragen. Weshalb dabei manche Patienten genasen, viele jedoch starben, verstand man damals nicht, weil man das System der Blutgruppen noch nicht kannte.

Diese Entdeckung gelang erst vor etwas über 100 Jahren, und zwar dem Österreicher Karl Landsteiner, der später den Nobelpreis für Medizin erhielt. Heute wissen Ärzte sehr genau, wer wem bei einer Krankheit oder bei einem Unfall mit akutem Blutverlust Blut spenden darf. Zum Beispiel können Menschen mit Blutgruppe A für solche mit A oder AB spenden, empfangen können sie Blut der Gruppen 0 oder A (siehe Grafik oben).

Entdeckte 1901 die ersten Blutgruppen: Mediziner Karl Landsteiner. Foto: Getty Images

Bei Bluttransfusionen muss zusätzlich zur AB0-Blutgruppe auch auf den sogenannten Rhesusfaktor geachtet werden. Der Name stammt vom Rhesusaffen, an welchem das Merkmal 1940 erstmals untersucht wurde. Es handelt sich um ein weiteres wichtiges Antigen auf den roten Blutkörperchen, das manche Menschen besitzen und andere nicht.

Jede der vier AB0-Blutgruppen ist entweder Rhesuspositiv oder Rhesus-negativ – was die Zahl der Blutgruppen auf acht erhöht. Rhesuspositives Blut darf nur einem ebenfalls Rhesus-positiven Patienten übertragen werden, ansonsten vernichten sich die Blutzellen gegenseitig. Rhesus-negatives Blut hingegen ist für Rhesus-negative und Rhesus-positive Empfänger gleichermassen verträglich.

Für nahezu alle Empfänger verträglich ist die sogenannte Universalblutgruppe 0 negativ. Fehlt bei einem Notfall die Zeit, um die Blutgruppe des Verunfallten im Labor zu überprüfen, wird ihm sicherheitshalber eine Konserve mit diesem Blut verabreicht. «Es ist darum hierzulande immer das null-negative Blut, das zuerst knapp wird, wenn während einer heftigen Grippewelle oder der Sommerferien die Blutspendezentren halb leer bleiben», weiss Rudolf Schwabe.

An einem durchschnittlichen Tag braucht es in der Schweiz rund tausend Blutspenden, um den Bedarf der Spitäler abzudecken. Vier von fünf Menschen brauchen in ihrem Leben einmal Blut. Es gibt aber auch kranke Menschen, die nur dank Blutpräparaten überhaupt leben können.

Vier von fünf Menschen sind einmal in ihrem Leben froh darum: Eine Frau spendet Blut. Foto: Keystone

Um sparsamer mit Spenderblut umzugehen, erhält ein Patient heute nur noch jene Blutbestandteile, die er effektiv benötigt: rote Blutkörperchen, Blutplättchen oder Plasma der entsprechenden Blutgruppe. Spenderblut wird deshalb im Labor in seine Bestandteile getrennt. Eine einzige Spende kann somit gleich mehreren Patienten helfen.

Noch kann man den roten Lebenssaft trotz intensiver Forschung nicht künstlich herstellen. «Blut ist zu komplex, als dass wir es vollumfänglich verstehen könnten», sagt Rudolf Schwabe. Experten setzten grosse Hoffnung auf das sogenannte Blood-Farming, bei dem natürliche Blutzellen im Labor in grossen Mengen vermehrt werden. «Besonders wünschenswert wäre es, dereinst rote Blutkörperchen der Universalblutgruppe 0 negativ künstlich heranzuzüchten. Damit würden Spendeengpässe der Vergangenheit angehören.» Wann die Methode zum Durchbruch kommt, ist nicht abzusehen.

Gefährliche Nebenwirkungen

Vermutlich wird es aber immer Menschen geben, die ein solches Universalblut nicht vertragen würden. Nämlich jene Menschen mit seltenen Blutgruppen. Neben den acht Blutgruppen des AB0- und Rhesus-Systems gibt es noch rund 300 weitere Blutgruppen, von denen kaum jemand spricht. Und jährlich werden neue entdeckt!

Diese Blutgruppen sind in bisher 33 Systemen klassifiziert, die etwa Lewis, Kell, Duffy oder Kidd heissen – oftmals benannt nach dem Patienten, an dem die raren Antigene erstmals nachgewiesen wurden. Menschen, die nie Blut gespendet oder eine Transfusion benötigt haben, besitzen möglicherweise eine seltene Blutgruppe, ohne es zu wissen. Dies ist nicht weiter schlimm, da die meisten dieser Blutgruppenmerkmale nicht klinisch relevant sind.

Das heisst, sie würden bei einer Transfusion ohne weitere Abklärungen keine Komplikationen verursachen. Bei manchen Menschen würde es jedoch zu lebensbedrohlichen Nebenwirkungen kommen. Sie sind im Notfall entweder auf Eigenblut oder die Spende eines anderen Trägers mit der gleichen seltenen Besonderheit angewiesen. Problematisch ist das vor allem dann, wenn jemand an einer chronischen Blutkrankheit wie Leukämie leidet, die zu einer verminderten Blutbildung führt und deshalb regelmässige Bluttransfusionen erfordert.

In Japan boomt Blutgruppen-Dating.

Jährlich benötigen in der Schweiz bis zu tausend Menschen mit sehr seltenen Blutgruppen ein geeignetes Blutprodukt. Daher werden potenzielle Spender wie der Berner Energiefachmann Thomas Egger, der Kell-negativ ist, in einer Datenbank erfasst und bei einem Notfall um eine Blutspende gebeten (siehe Text unten). Auf diesem Weg können diese besonders «wertvollen» Spender sogar international rasch aufgeboten werden.

So bedeutungsvoll sie in medizinischer Hinsicht auch ist: Macht uns die Blutgruppen-Zugehörigkeit automatisch zu einem speziellen Typ Mensch? Das in Japan boomende Blutgruppen-Dating geht davon aus, dass der AB0-Typus auch unsere Wesenszüge beeinflusst. Viele Japaner glauben, dass gewisse Paar-Kombinationen von Blutgruppen in Liebesdingen erfolgversprechender sind als andere. Ganz so, wie manche Schweizer bei der Partnersuche auf das Sternzeichen achten.

Sollte man den potenziellen Partner also erst ins Labor schicken, um die Blutgruppe zu bestimmen, bevor man sich verliebt? Experte Rudolf Schwabe lacht und winkt ab: «Es gibt keinerlei wissenschaftliche Beweise dafür, dass sich die Blutgruppe eines Menschen auf dessen Charakter auswirkt.»

(Schweizer Familie)