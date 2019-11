So sinnvoll ist die Drei-Minuten-Regel beim Zähneputzen

1. Wie entsteht Karies?



Karies ist eine Erkrankung, bei der die harten Substanzen des Zahns abgebaut werden. Vier Faktoren müssten dafür zusammenkommen, sagt Florian Wegehaupt von der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich. «Es braucht Zähne, Bakterien, Zucker und einen gewissen Zeitraum, in dem die Bakterien den Zucker in Säure umwandeln.» Die Säure greift den Zahn an, indem sie ihm Mineralien wie Kalzium und Phosphate entzieht. Wird dieser Prozess nicht gestoppt, entsteht ein Loch im Zahn.

2. Wie stoppe ich Karies?



Um Karies vorzubeugen, rät der Zahnarzt Florian Wegehaupt:

Verwenden Sie fluoridhaltige Zahnpasta, um die Zähne unempfindlicher gegen die Säureangriffe zu machen.

Entfernen Sie regelmässig den Zahnbelag namens Plaque, in dem sich die Bakterien tummeln.

Senken Sie den Zuckerkonsum. Das betrifft nicht nur Süssigkeiten, sondern auch Kohlenhydrate, etwa aus Nudeln und Weissbrot. Ihre Stärke besteht aus Mehrfachzucker.

Versuchen Sie, die Zeiträume der Säureangriffe zu beschränken, indem Sie nicht über den Tag verteilt Süsses essen. «Einen einzigen Angriff kann der Körper noch abwehren», sagt der Zahnmediziner. «Bei vielen Angriffen am Tag ist er überfordert.»

3. Gibt es heute weniger Karies als früher?



Seit Anfang der 1960er-Jahre hat Karies bei Schweizer Jugendlichen um rund 90 Prozent abgenommen. Verschiedene Massnahmen hätten dazu beigetragen, sagt Florian Wegehaupt, der die Präventivzahnmedizin der Uni Zürich leitet: «das Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta, die Fluoridierung des Salzes sowie die Zahnprophylaxe in Schulen und Zahnarztpraxen».

4. Muss ich wirklich minutenlang putzen, um den Zahnbelag zu entfernen?



«Es kommt auf das Gebiss an», sagt Florian Wegehaupt. «Ein Kind, das erst drei Zähne hat, muss natürlich nicht gleich lang putzen wie ein Erwachsener.» Die drei Minuten seien aber eine gute Faustregel. So habe sich in Studien mit Erwachsenen gezeigt, dass es schwierig wird, in weniger als drei Minuten die ganze Plaque zu entfernen. Geputzt wird am besten zweimal täglich, morgens und abends nach den Mahlzeiten.

5. Was ist schlimmer: Das Zähneputzen abends oder morgens zu vergessen?



Beides ist nicht empfehlenswert. «Nach dem Abendessen haben die Bakterien die ganze Nacht Zeit, um Säure zu produzieren», sagt Florian Wegehaupt. Kommt hinzu, dass im Schlaf weniger Speichel hergestellt wird. Dieser neutralisiert die Säure. Morgens das Putzen wegzulassen, hat seine Tücken: «Über Nacht haben sich die Bakterien vermehrt und bekommen dann im Laufe des Tages Futter in Form von Zucker.»

6. Hilft Zahnseide, um Karies zu verhindern?



Bei Kindern und jungen Erwachsenen hat es wenig Raum zwischen den Zähnen, weil das Zahnfleisch noch gesund ist. Dort können sich kaum Kariesbakterien ansiedeln. Aber mit zunehmendem Alter werden die Zwischenräume grösser und bieten Platz für Kariesbakterien. Deshalb ist es sinnvoll, zwischen den Zähnen Zahnseide oder Interdental-Bürstchen zu benutzen, um den Belag zu entfernen. Dabei sollte das Zahnfleisch möglichst nicht verletzt werden.

In der Schweiz haben wenig Kinder viel Karies und viele Kinder kein Karies: Ein Kind putzt die Zähne. Foto: Getty Images

7. Haben Menschen, die elektrisch putzen, weniger Karies?



Nicht unbedingt. «Es gibt Patienten, die jahrzehntelang mit einer Handzahnbürste putzen und keine Karies haben», sagt der Zahnmediziner Florian Wegehaupt. «Und dann gibt es die, die elektrisch reinigen und trotzdem Löcher kriegen.» Dennoch ist es in der Wissenschaft unbestritten, dass die Reinigung mit einer elektrischen Zahnbürste etwas besser und schneller gelingt.

8. Brauchen schon Kinder Fluorid in der Zahnpasta?



In der Schweiz empfehlen Zahnärzte, ab dem ersten Zahn mit einer fluoridhaltigen Kinderzahnpasta zu putzen. Zurzeit wird unter Experten sogar darüber diskutiert, ob man den Fluoridgehalt in Zahnpasten für Kinder unter sechs Jahren erhöhen soll. Denn es hat sich in Studien gezeigt, dass niedrige Fluoridkonzentrationen in Zahnpasten weniger wirksam sind. Doch Fluorid ist nicht frei von Nebenwirkungen: Zu hohe Mengen an Fluorid können zu weissen Flecken an den Zähnen führen. Florian Wegehaupt findet den Fluoridgehalt in den gängigen Kinderzahnpasten hoch genug. «In der Schweiz haben wenig Kinder viel Karies und viele Kinder haben keine Karies», sagt er. «Ich bezweifle deshalb, dass die breite Masse einen höheren Fluoridgehalt in Zahnpasten braucht.»

9. Hilft Dentalhygiene, um Karies zu verhindern?



Indirekt. In der Dentalhygiene wird Zahnstein, also ein mineralisierter Zahnbelag, entfernt. An seinen Rändern können Bakterien gut wachsen, weil die Oberfläche dort rau ist. Damit steigt das Risiko für Zahnfleischentzündungen. «Es ist deshalb sinnvoll, Zahnstein regelmässig entfernen zu lassen», sagt Florian Wegehaupt. In der Dentalhygiene werden die Zähne zudem auf Kariesbefall kontrolliert, sodass frühzeitig gehandelt werden kann. Wie häufig eine Dentalhygiene angezeigt ist, hängt vom Zustand des Gebisses ab. «Manche kommen dreimal im Jahr, andere einmal.»

10. Sind manche Menschen anfälliger für Karies?



Es gibt teils vererbbare Faktoren, die das Risiko erhöhen, etwa Fehlstellungen der Zähne, die das Putzen erschweren, geringer Speichelfluss oder weicher Zahnschmelz. «In den meisten Fällen liegt es an der Mundhygiene, ob man Karies bekommt», sagt Florian Wegehaupt.

Im Anfangsstadium ist Karies für den Laien nicht sichtbar: Eine Frau lässt sich vom Zahnarzt untersuchen. Foto: Getty Images

11. Ist Karies ansteckend?



Kariesbakterien können übertragen werden, zum Beispiel wenn die Mutter den Schnuller des Babys ableckt. «Das ist jedoch nicht weiter schlimm», sagt Florian Wegehaupt. «Bei jedem von uns tummeln sich früher oder später Kariesbakterien im Mund.» Zum Problem werden sie erst, wenn man sich zuckerreich ernährt und/ oder die Zähne nicht gut putzt.

12. Wie merke ich frühzeitig, ob ich Karies habe?



«Im Anfangsstadium erkennt das nicht mal der Zahnarzt», sagt Florian Wegehaupt von der Universität Zürich. Erst wenn weisse Flecken auf den Zähnen entstehen, wird Karies sichtbar. «Bei der Karies werden Mineralien aus dem Zahnschmelz losgelöst, der sich an den betroffenen Stellen heller färbt.» Diese weissen Flecken sind oft nur dann zu sehen, wenn der Zahn trocken ist, also wenn der Zahnarzt bei der Kontrolle den Speichel absaugt. Erst in einem späteren Stadium kommt es zu grösseren Löchern in den Zähnen, die zu Zahnschmerzen führen. Wird Karies früh erkannt, kann die Entstehung von Löchern im Zahn verhindert werden.

13. Wie wird Karies heute behandelt?



Früher nahm man bei Karies schnell den Bohrer und machte Zahnfüllungen. Heute greifen die Zahnärzte weniger stark ein. «Im Anfangsstadium reicht es oft, hochkonzentrierte Fluoridlacke einzusetzen, die den Zahn versiegeln», sagt Florian Wegehaupt. Damit werden die betroffenen Stellen remineralisiert, und Karies lässt sich so oft stoppen. Geht Karies schon tiefer, wird heutzutage nur so viel entfernt wie unbedingt nötig – mit einem Bohrer oder manchmal auch mit Laser. Danach wird der Zahn mit einer Füllung verschlossen.

14. Welche Füllungen werden heute empfohlen?



Meistens verwenden Zahnärzte heute Kunststofffüllungen, auch Komposit genannt. Sie haben eine ähnliche Farbe wie der natürliche Zahn und sind deshalb ästhetischer als die früher eingesetzten Amalgamfüllungen. Diese werden in der Schweiz schon seit Jahrzehnten kaum mehr eingesetzt, da Amalgam wegen seines Quecksilbergehalts einen schlechten Ruf besitzt. Obschon, wie Florian Wegehaupt sagt, das Material wissenschaftlich betrachtet gut sei. «Keine Studie konnte zeigen, dass das Quecksilber im Amalgam in Zusammenhang mit Erkrankungen oder Beschwerden steht», sagt er.

15. Wie lange halten Kunststofffüllungen?



Mit der Zeit nützen sich die Kompositfüllungen ab, genauso wie gesunde Zähne auch. «Es gibt aber kein genaues Ablaufdatum», sagt Florian Wegehaupt. Es ist Aufgabe des Zahnarztes oder der Dentalhygienikerin, zu merken, ob eine Füllung ersetzt werden muss. «Der Patient realisiert dies spät», sagt der Zahnmediziner. «Meist erst dann, wenn ein Teil der Füllung abbricht.»

(Schweizer Familie)