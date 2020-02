Tod von Whistleblower-Arzt: Jetzt schaltet sich Chinas Regierung ein

Nach dem Tod des chinesischen Arztes Li Wenliang, der frühzeitig vor dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus gewarnt hatte, hat die chinesische Regierung eine offizielle Untersuchung gestartet. Mit Zustimmung des Zentralkomitees der Partei schickte die staatliche Aufsichtskommission ein Ermittlungsteam nach Wuhan, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Li hatte sich Anfang Januar unwissentlich bei einer seiner Patientinnen angesteckt. Am 6. Februar verstarb er in einem Spital in Wuhan. Sein Schicksal symbolisiert für viele Chinesen die Folgen der Untätigkeit oder langsamen Reaktion der Behörden auf den Ausbruch. Bei den Ermittlungen gehe es um Fragen des Volkes zu diesem Geschehen, hiess es.

Bereits Ende Dezember hatte Li seine ehemaligen Studienkollegen vor einem Virus gewarnt, welches in seinem Spital diagnostiziert wurde. Die örtliche Polizei in Wuhan hatte den 34-Jährigen und sieben weitere wegen dem «Verbreiten von Gerüchten» und der «schweren Störung der gesellschaftlichen Ordnung» vorgeladen und verwarnt. Sie mussten unterschreiben, dass sie nichts mehr über den Ausbruch enthüllen (zum Porträt).

Grosse Anteilnahme

Der Tod des 34-jährigen Augenarztes, der am Donnerstagabend an der Lungenkrankheit gestorben war, hatte grosse Anteilnahme im ganzen Land ausgelöst. Zahlreiche Nutzer auf den sozialen Netzwerken bedankten sich bei Li für dessen Courage. «Sie haben viele Leben gerettet, indem Sie Alarm geschlagen haben. Sie sind ein Held. Wir werden Sie nie vergessen», schreibt ein Twitter-Nutzer. «Heute leiden einige Chinesen, darunter auch ich, unter dem Zorn und der Trauer, die durch den Tod von Li Wenliang verursacht wurden», schreibt ein anderer.

Gedenkstätte vor dem Spital, wo Li Wenliang am 6. Februar verstarb. Foto: Keystone

In der Landeshauptstadt Peking drückte ein Mann seine Trauer auf eigene Art aus. Er schrieb «Leb' wohl, Li Wenliang» in grossen Lettern in den Schnee und formte liegend mit seinem Körper das abschliessende Ausrufezeichen.

Three photos that perfectly captured the national grief of Dr. Li.



A man in Beijing wrote his farewell in the snow. He then lied down, using his body to shape an exclamation mark.



“Farewell to Li Wenliang!” It reads. Even the punctuation is sad. pic.twitter.com/8nBsU7E1tF — Toni (but what’s your *real* name?) (@tony_zy) February 7, 2020

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International äusserte Kritik am Vorgehen der chinesischen Regierung. Der Tod des Whistleblower-Arztes mache die Menschenrechtsverletzungen beim Coronavirus-Ausbruch in China deutlich, schreibt die Organisation auf Twitter. «Es ist eine tragische Erinnerung daran, wie die Sorge der chinesischen Behörden um die Aufrechterhaltung der ‹Stabilität› sie dazu bringt, wichtige Informationen über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu unterdrücken.»

The death of whistleblower doctor Li Wenliang in China highlights the human rights failings in #Coronavirus outbreak. It’s a tragic reminder of how Chinese authorities’ preoccupation with maintaining ‘stability’ drives it to suppress vital info about matters of public interest. — Amnesty International (@amnesty) February 7, 2020

Auch die Regierung in Wuhan äusserte sich zum Tod von Li. «Wir sprechen unser tiefstes Beileid und unser Bedauern aus! Wir danken ihm für sein Engagement im Kampf gegen die Epidemie und sprechen seiner Familie unser aufrichtigstes Beileid aus», heisst es. Mit Beileidsbekundungen meldete sich auch die Nationale Gesundheitskommission am Freitag in einer Mitteilung zu Wort.

Aufrufe zu Meinungsfreiheit zensiert

Tausende haben ihre Trauer am Tod des 34-jährigen Arztes bekundet. Vermehrt äusserten sich einige Chinesen aber auch wütend über das Vorgehen der chinesischen Regierung im Internet. Denn offenbar wurden zahlreiche Posts im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo zensiert, welche den Hashtag «Ich will Meinungsfreiheit» beinhalteten. Wie eine CNN-Journalistin auf Twitter schreibt, habe das Anhängsel mehr als 1,8 Millionen Aufrufe gehabt, bevor es spurlos von der Seite verschwand. Auch der Hashtag «LiWenliang» soll laut diversen Twitter-Nutzern auf Weibo zensiert worden sein.

The hashtag # I want freedom of speech # on Weibo is now gone. It had drawn 1.8 million views as of 5 a.m.



Even the phrase itself has been censored.



Not allowed to speak.

Not allowed to die.

Now allowed to be angry.

Not allowed to desire.



Are we allowed to at least remember? pic.twitter.com/bSQtpBKSOU — Nectar Gan (@Nectar_Gan) February 7, 2020

Widersprüchliche Berichterstattung

Die Berichterstattung über den Tod von Li Wenliang sorgte am Donnerstag für reichlich Verwirrung. Nach Meldungen mehrerer chinesischer Medien, die den Tod von Li verkündeten, meldete sich das Spital, in welchem dieser behandelt wurde, zu Wort und dementierte die Berichte. Li befände sich in kritischem Zustand, sei aber am Leben, so das Spital in einer Mitteilung. Daraufhin löschten die betroffenen Medien ihre Meldungen wieder. Weniger Stunden später vermeldete das Spital jedoch offiziell den Tod des 34-Jährigen.

Hinter dem Mediendebakel um die Todesmeldung von Li wird ein Vertuschungsversuch der chinesischen Regierung vermutet. Dieser Versuch der chinesischen Zensoren, das Narrativ zu kontrollieren, sei jedoch schrecklich nach hinten losgegangen, kommentiert CNN. (sho/sda)