Volksdroge Nasenspray

Das Laster von Thomas*, 37, aus Zürich heisst: Xylometazolin. Das ist keine Designerdroge, sondern macht die Nase frei. Tönt harmlos, ist es aber nicht. Hat Thomas das Spray vergessen, reagiert er mit Herzrasen und Erstickungsängsten. «Ich kann daher weder einschlafen noch aus dem Haus gehen, ehe ich zwei Sprühstösse abgesetzt habe», sagt er.

Wie Thomas sind hierzulande Tausende von Schnupfenspray mit abschwellender Wirkung abhängig. Wie viele täglich zum Sprühfläschchen greifen, weiss niemand so genau. Fest steht: Sie sind Bestseller und befinden sich auf Platz drei der meistverkauften rezeptfreien Medikamente. Beinahe drei Millionen Packungen sind 2016 hierzulande über die Apothekertresen gegangen – fast eine Million Präparate mehr als vor zehn Jahren. Das zeigt eine Auswertung des Apothekerverbandes Pharmasuisse für diese Zeitung.

Präsident Fabian Vaucher begründet die Zunahme mit der gestiegenen Bereitschaft, Erkältungen medikamentös zu behandeln. «Blieb man früher eher mit einem Hausmittelchen daheim und kurierte sich aus, will man heute eine möglichst rasche Linderung der Symptome», sagt er. Aber auch: «Schleimhautabschwellende Nasensprays sind nicht ohne Risiko. Es besteht die Gefahr einer Abhängigkeit.» Daher sei es wichtig, zwischen den Anwendungszyklen zu pausieren und die Präparate nicht länger als sieben Tage am Stück zu nehmen.

Ärztliches «Entzugsprogramm» hilft, sich vom Stoff lösen

Daran halten sich längst nicht alle. Die Bundesapothekerkammer in Deutschland geht davon aus, dass zwischen 6 und 9 Prozent der Bürger abhängig sind. Jacques Diezi, Professor für Pharmakologie und Toxikologie an der Universität Lausanne sowie Stiftungsrat von Antidoping Schweiz, sagt: «Die Konsumgewohnheiten der Schweizer sind mit Deutschland vergleichbar.» Es wäre daher sinnvoll, die Problematik zu untersuchen. «Insbesondere, da die gefässverengenden Substanzen in den Sprays auf der Dopingliste stehen.» Xylometazolin oder auch Oxymetazolin, die in den meisten Präparaten enthalten sind, wirken aufputschend. Und haben somit Suchtpotenzial. Schon nach zehn Tagen regelmässiger Anwendung schwillt die Schleimhaut dauerhaft an und verschliesst die Nase. Also wird weiter gesprüht – immer und immer wieder. Die Folge: Die Nasenschleimhaut wird trocken und rissig, das Riechvermögen leidet, und im schlimmsten Fall entsteht ein Loch in der Nasenscheidewand.

Fraglich daher, warum die Fläschchen oft 15 Milliliter des Wirkstoffs enthalten und so auch nach einer Woche reger Nutzung fast voll sind. Das mache durchaus Sinn, sagt Rudolf Andres von der Dr.-Andres-Apotheke Stadelhofen in Zürich. «Erwachsene leiden dreibis viermal pro Jahr an einer Erkältung», sagt er. Somit reiche ein Spray für mehrere Schnupfenepisoden. Und eine Alternative zu den Sprays gebe es nicht. «Wer die Nase frei bekommen will, weil er beispielsweise auf den Flieger muss, kommt nicht darum herum.»

Die meistverkauften Produkte in der Dr.-Andres-Apotheke sind Triofan sowie Otrivin. «Die Verkaufszahlen sind seit Jahren auf hohem Niveau stabil.» Handlungsbedarf sieht Andres nicht. «Wir sprechen Kunden mit einer problematischen Nutzung direkt an.» Für das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic reicht das. Insbesondere, da Warnhinweise auch auf der Packungsbeilage stehen. Das Institut appelliert an die Eigenverantwortung.

Wie schwierig es aber sein kann, aus eigener Kraft Nasenspray abzuschwören, weiss Antje Welge-Lüssen. Sie ist Leitende Ärztin an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Universitätsspitals Basel. Zu ihr kommen immer wieder Patienten, die Hilfe benötigen. Mit ihnen zusammen erarbeitet Welge-Lüssen ein «Entzugsprogramm». «Gut funktioniert, den Nasenspray mit Kochsalz kontinuierlich zu verdünnen und gleichzeitig ein kortisonhaltiges Nasenspray zu verwenden», sagt sie. Allerdings verschlechtere sich die Atmung anfänglich, und erst nach zwei, drei Wochen werde es besser. «Wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, durchhält und nicht gleich wieder zum Spray greift.»

* Name der Redaktion bekannt

