Wachsen Ihnen im Alter noch neue Gehirnzellen?

Dogmen sind dazu da, ins Wanken gebracht zu werden. In der Forschung ist das praktisch die Jobbeschreibung – auch wenn es sich für die Beteiligten manchmal nicht gerade als angenehm gestaltet.

Als vor gut einem Jahr eine Studie zur Bildung frischer Hirnzellen im renommierten Fachjournal «Nature» erschien, standen jedenfalls nicht wenige Wissenschaftler aus der Neurobiologie unter Schock. Das Papier machte das zwei Jahrzehnte alte Dogma von der Selbsterneuerung des menschlichen Gehirns hinfällig. Eine solche Neurogenese gebe es jenseits der Kindheit nicht, so lautete damals das schlichte Fazit. Damit erschien plötzlich auch aussichtslos, durch Krankheiten verlorene Zellen in erwachsenen Gehirnen zu ersetzen.

Doch Forschung fährt manchmal auch Achterbahn, und danach sieht es jetzt in der Neurowissenschaft aus: Ein Neurologenteam um María Llorens-Martín von der Universidad Autónoma in Madrid erkennt zwölf Monate nach dem Rückschlag nun doch biologische Erneuerungen in alternden Gehirnen. Wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe des Fachblatts «Nature Medicine» berichten, bilden erwachsene Gehirne noch fleissig neue Nervenzellen, und das sogar bis ins hohe Alter – sofern sie denn gesund sind.

Man muss allerdings die richtigen Methoden anwenden, um die frischen Neuronen sichtbar zu machen. Das Team hatte für seine Studie knapp 60 Gehirne gesunder und an Alzheimer erkrankter Menschen untersucht und mit einer neuen, ausgefeilten Methodik nach sich entwickelnden, unfertigen Neuronen gefahndet.

Neue Nervenzellen

In gesunden Erwachsenen waren demnach pro Quadratmillimeter der dünnen Gewebequerschnitte etwa 42000 heranreifende Nervenzellen nachweisbar. Die Zahl der neuen Zellen nahm mit dem Alter der Gehirne zwar ab – bei einem Menschen Ende 80 um 30 Prozent gegenüber halb so alten Gehirnen.

Menschen, die an Alzheimer leiden, bilden wesentlich weniger neue Hirnzellen: Notiz einer Demenzkranken. Symbolbild: Keystone

Dennoch produziert auch ein Greis noch neue Hirnzellen, wie die aktuelle Arbeit belegt. Und was die Forscher ausserdem zeigen konnten: Bei Alzheimer­patienten ist die Neurogenese erheblich eingeschränkt. Noch vor dem Auftreten erster Symptome schwindet die Regenerationsfähigkeit des Gehirns im Vergleich zu Gleichaltrigen um ein Drittel. Es ist dieser Befund, welcher der zuletzt bestürzend erfolglosen Alzheimerforschung neue Impulse geben könnte.

Neue Nervenzellen entstehen jedoch nicht überall im Gehirn. Fündig wurden die Neurologen in einem Bereich, der auch in anderen Säugetieren für die Neurogenese zuständig ist. Es handelt sich um den sogenannten Gyrus dentatus, einen Abschnitt des Hippocampus. Der Hippocampus spielt eine zentrale Rolle in der Gedächtnisbildung und ist zum Beispiel bei Alzheimerpatienten stark in Mitleidenschaft gezogen.

These widerlegt

1998 hatten Wissenschaftler bei verstorbenen Krebspatienten in ebendieser Struktur eine entscheidende und zugleich glückliche Entdeckung gemacht. Den Krebskranken war während der Behandlung vor ihrem Tod ein Mittel gespritzt worden, das neue, gerade erst durch Teilung entstandene Zellen markiert. Im Rahmen der Obduktion fanden die Forscher zu ihrer eigenen Überraschung dann eindeutige, über den Hippocampus versprengte Markierungen. Es waren neue Nervenzellen. Weitere Studien bestätigten diese Ergebnisse. Zumindest sah es zwanzig Jahre lang so aus.

Bis eben im März letzten Jahres Arturo Alvarez-Buylla auf den Plan trat. Der Neurowissenschaftler von der University of California in San Francisco kritisierte die bis dahin eingesetzten Nachweisverfahren als vollkommen unzuverlässig und sammelte mit seiner Arbeitsgruppe über fünf Jahre hinweg Hirngewebe aus Operationen und von Verstorbenen.

Schliesslich setzte er anstelle der alten Methoden sogenannte fluoreszierende Antikörper ein, um in der Entwicklung befindliche Nervenzellen sichtbar zu machen. Während Alvarez-Buylla auf diese Weise bei Neugeborenen sehr wohl reges Nervenzellwachstum im Gehirn nachweisen konnte, fanden er und seine Kollegen ab dem Kindesalter keinerlei neu gebildete Zellen mehr im menschlichen Gehirn.

Dass nun wiederum eine Studie erscheint, die der Arbeit des US-Forschers widerspricht, mag verwirrend erscheinen. Doch sehr wahrscheinlich hat der Methodenkritiker Alvarez-Buylla selbst einige entscheidende Dinge in der Methodik übersehen. Vor allem die einschlägigen Konservierungsverfahren für Gewebeproben können die molekulare Struktur von Nervenzellen verändern und sie für einen Verjüngungsnachweis unzugänglich machen.

Und es gibt sie doch

Die Autoren der aktuellen Studie haben dies noch einmal genau geprüft und gezeigt, dass die üblichen Formaldehydlösungen für Gewebeschnitte bereits nach 48 Stunden negative Effekte auf die Nachweisbarkeit typischer Oberflächenmoleküle von unreifen Nervenzellen haben. Nach sechs Monaten lassen sich diese Strukturen überhaupt nicht mehr nachweisen – obwohl die Zellen immer noch da sind.

Für viele Neuroforscher dürfte die Beobachtung der Spanier grosse Erleichterung bringen. «Die Arbeit liefert den klaren und definitiven Beweis, dass die Neurogenese im Alter andauert», sagte Paul Frankland vom kanadischen Hospital for Sick Children in Toronto dem Wissenschaftsmagazin «Science». «Für mich ist die Sache damit zu den Akten gelegt.»

Die amerikanische Neurowissenschaftlerin Heather Cameron vom Nationalen Gesundheitsinstitut der USA pflichtet ihrem Kollegen bei. «Beendet es die Debatte? Ich bin mir nicht sicher. Sollte es das? Auf jeden Fall», sagt sie.

(Tages-Anzeiger)