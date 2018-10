Warten auf ein Zeichen aus Stockholm

Während in der Wirtschaftwelt diskutiert wird, ob eine angepeilte Frauenquote von 30 Prozent in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten nicht noch zu gering sei, betreiben Naturwissenschaftler diese Debatte auf noch deutlich niedrigerem Niveau: Dort wird endlich hinterfragt, ob eine Frauenquote von drei Prozent noch zeitgemäss ist.

Drei Prozent. So absurd niedrig liegt die Rate der Nobelpreisträgerinnen der Disziplinen Physik, Chemie und Medizin. Zuletzt ist vor mehr als 50 Jahren eine Physikerin ausgezeichnet worden, davor gab es seit der Preisstiftung genau eine weitere. In Chemie sind es insgesamt vier Preisträgerinnen. In der Sparte Physiologie oder Medizin, wo meist Biochemie-Themen gewürdigt werden, gab es zwölf Laureatinnen, immerhin vier in den vergangenen zehn Jahren. Ein Trend zur Besserung ist, anders als gelegentlich behauptet wird, in keinem der Fächer in Sicht.

Derlei Frauenanteile wirken noch weniger zeitgemäss als das enorme Durchschnittsalter der Preisträger und die geografische Massierung in den Industrienationen, vor allem den USA. Alle diese Ungleichgewichte wollen die Nobelpreisgremien, die Schwedische Akademie der Wissenschaften (Physik, Chemie) und die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts (Medizin) nach eigenem Bekunden ändern.

Nobels Testament wird längst nicht mehr geachtet

Das ist zweifellos eine zu begrüssende Absichtserklärung, die sich im Moment darauf beschränkt, im Nominierungsprozess einige Nuancen zu ändern. Doch prompt wirken die aus anderen Genderdebatten bekannten Beharrungskräfte: Um Gottes willen, sollen fortan nicht mehr wissenschaftliche Verdienste zählen, sondern Geschlecht, Alter und Herkunft?

Der Vorschlag, beispielsweise im kommenden Jahr als Signal an junge Naturwissenschaftlerinnen ausnahmsweise ausschliesslich Frauen zu prämieren, gilt vielen als Frevel an einer fast schon sakralen Institution. Das sei eine Missachtung von Alfred Nobels Testament, heisst es in den Empörungstiraden der sozialen Netzwerke und hohen wissenschaftlichen Kreisen.

Doch solche Argumente gehen ins Leere, denn der letzte Wille des Preisstifters wird schon seit langer Zeit nicht mehr befolgt. Er verfügte, den Preis an jene zu vergeben, die im vorangegangenen Jahr den wichtigsten Beitrag zu ihrem Fach geleistet haben. In der Realität sind die prämierten Forschungsarbeiten meist Jahrzehnte alt. Der Grund hierfür ist klar: Hauptanliegen der Nobelstiftung ist es, das Renommee des altehrwürdigen Preises bloss nicht zu beschädigen, etwa indem sich ein Preisträger im Nachhinein als unwürdig erweist.

