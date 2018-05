Warum Penicillin & Co. auch dem Zufall zu verdanken sind

Krankheit und Schmerz gehören zum Leben. Die Menschen suchen deshalb von jeher nach Mitteln, um das Leiden zu lindern. Bis in die Neuzeit nutzten sie einzig die Natur als Apotheke. Pflanzen, Mineralien und tierische Stoffe wurden als Arzneimittel eingesetzt. Diejenigen Mittel und Rezepte, die sich bewährten, wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Schon die alten Ägypter hielten auf Papyrus fest, was am besten gegen Darmerkrankungen, Verletzungen oder Zahnschmerzen half.

Die Ära der modernen Pharmazie begann erst im 19. Jahrhundert, als es den Menschen erstmals gelang, einzelne Stoffe aus Pflanzen zu isolieren und deren chemischen Aufbau zu entschlüsseln. So schaffte es der deutsche Apotheker Friedrich Sertürner 1806, Morphium aus dem Saft des Schlafmohns zu extrahieren. Wenig später gewann der französische Apotheker Pierre Pelletier erstmals Strychnin aus der Brechnuss und Chinin aus der Chinarinde. Die isolierten Wirkstoffe hatten den Vorteil, dass sie eine gleichbleibende Qualität lieferten und exakt zu dosieren waren. «Damit wurde es möglich, Medikamente zu standardisieren», sagt François Ledermann vom Institut für Medizingeschichte der Universität Bern.

Die Standardisierung legte die Grundlage dafür, die Wirksamkeit von Arzneimitteln in Studien systematisch zu überprüfen. Ende des 19. Jahrhunderts gelang den Forschern ein weiterer Durchbruch – nämlich Stoffe aus der Natur synthetisch herzustellen. Denn wenn bekannt ist, wie ein Stoff aufgebaut ist, kann man ihn meist im Labor künstlich nachbauen und modifizieren. Mit der Industrialisierung wurden Medikamente zudem nicht mehr in Apotheken, sondern in Fabriken produziert.

Verschärfte Gesetze

Eines der ersten synthetischen Arzneimittel war die Acetylsalicylsäure, besser bekannt als Aspirin. Sie kam 1899 auf den Markt und beruht auf einem schmerzlindernden Stoff aus der Weidenrinde. Dieser wurde im Labor so abgewandelt, dass er weniger Nebenwirkungen verursacht. In den folgenden Jahrzehnten gelang es Wissenschaftlern auch, körpereigene Hormone zu isolieren und als Medikamente einzusetzen, zum Beispiel Insulin bei Diabetes (1922) und Cortison bei entzündlichen Erkrankungen (1936). Seit 1946 wird Cortison synthetisch hergestellt, bei Insulin gelang das erst 1982.

Von 10 000 untersuchten Substanzen schafft nur gerade eine alle Tests und kommt später als Medikament in den Handel.

Die Entwicklung neuer Medikamente war jedoch auch immer wieder mit Rückschlägen verbunden. In den 1960er-Jahren etwa wurde das Vertrauen in die Pharmaindustrie tief erschüttert, als in Deutschland der Contergan-Skandal publik wurde: Es zeigte sich, dass das Schlafmittel, von Schwangeren eingenommen, bei Neugeborenen schwere Missbildungen verursachte. Als Folge wurden die Arzneimittelgesetze massiv verschärft. Heute ist es viel schwieriger geworden, neue Arzneimittel auf den Markt zu bringen. «Jedes Medikament muss aufwendige Prüfprozeduren durchlaufen, bevor es auf den Markt kommt», sagt der Pharmaziehistoriker François Ledermann. «Es muss sichergestellt werden, dass es wirksam und verträglich ist.»

Gemäss Interpharma, dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, besteht von 10'000 Substanzen, die in den Forschungslabors untersucht werden, nur gerade eine Substanz alle klinischen Tests und kommt später als Medikament in den Handel. Bis zur Marktreife dauert es laut Interpharma im Schnitt 13 Jahre.

Auch wenn es vor 100 Jahren einfacher war, ein neues Mittel auf den Markt zu bringen, hat sich eines nicht geändert: «Es braucht oft nicht nur Fleiss, sondern auch eine Portion Glück, um ein innovatives Mittel zu entwickeln», sagt François Ledermann. «Erfindungen wie Penicillin oder Viagra zum Beispiel haben wir einem glücklichen Zufall zu verdanken.» Die folgenden acht Arzneimittel haben Pharmaziegeschichte geschrieben.

Morphium (Morphin)



Lindert Schmerzen seit 1806: Morphin, das aus dem Saft des Schlafmohns gewonnen wird. Foto: Getty Images

Der deutsche Apotheker Friedrich Sertürner vollbrachte 1806 eine bahnbrechende Leistung: Ihm gelang es, aus Opium denjenigen Stoff zu gewinnen, der für die betäubende Wirkung verantwortlich ist. Sertürner nannte die Substanz Morphium – nach Morpheus, dem griechischen Gott des Traumes. Nie zuvor hatte es jemand geschafft, einen solchen Naturstoff (Alkaloid) zu isolieren. Die Arbeit von Sertürner ebnete den Weg für die Massenproduktion von Morphium. Das Schmerzmittel machte nicht nur als Medikament, sondern auch als Rauschdroge Karriere. Erst spät erkannten die Fachleute die Suchtgefahr, die von Morphium ausgeht.

Acetylsalicylsäure



Das Mittel «gegen alle Pein» wird bis heute mit grossem Erfolg verkauft: Aspirin-Werbefahrzeug in den Niederlanden um 1929. Foto: Bayer AG

Die Volksmedizin kannte die Weidenrinde schon lange als Heilmittel gegen Schmerzen und Fieber. 1828 entdeckten Forscher einen der Hauptwirkstoffe und nannten ihn Salicin. Er wurde von den Chemikern leicht abgewandelt und als Salicylsäure verkauft. Doch das Mittel schmeckte abscheulich und führte zu Nebenwirkungen wie Brechreiz und Magenblutungen. Der Pharmafirma Bayer zufolge fand der Chemiker Felix Hoffmann von den Bayer-Forschungslaboratorien 1897 heraus, wie man das Medikament verträglicher machen konnte – sein Vater, der an Arthritis litt, hatte sich bei ihm über dessen Nebenwirkungen beklagt. Felix Hoffmann veränderte es im Labor zu Acetylsalicylsäure. Es zeigte sich, dass die neue Substanz ebenso wirksam wie Salicylsäure war, jedoch besser vertragen wurde. Das Mittel wird bis heute weltweit mit grossem Erfolg unter dem Markennamen Aspirin verkauft.

Insulin



Bis 1982 wurde der Stoff aus der Bauchpeicheldrüse von Schweinen und Rindern gewonnen: Ein Mann spritzt sich Insulin. Foto: Getty Images

Die Diagnose Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) war lange Zeit ein Todesurteil. Niemand wusste, wo der Ursprung der Krankheit liegt. 1889 fanden Forscher heraus, dass das Entfernen der Bauchspeicheldrüse bei Hunden Diabetes-Symptome verursacht. Die Mediziner vermuteten daraufhin, dass dieses Organ einen Stoff produziert, der für den Zuckerstoffwechsel entscheidend ist. Doch erst im Jahr 1921 wurde dieser Stoff, der später Insulin genannt wurde, erstmals isoliert: Der kanadische Chirurg Frederick Grant Banting wollte ein Medikament gegen Diabetes entwickeln, weil ein Freund an der Krankheit gestorben war. Zusammen mit seinem Assistenten Charles Herbert Best gelang es ihm, einen Stoff aus der Bauchspeicheldrüse eines Hundes zu gewinnen und einen anderen, diabetischen, Hund damit zu behandeln. Mit Hilfe des Chemikers James Collip verfeinerten die beiden Forscher die Extraktionsmethode. 1922 behandeln sie den ersten Menschen mit Insulin, einen 13-jährigen Jungen namens Leonard Thompson. Noch jahrzehntelang wurde Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen und Rindern gewonnen, bis 1982 das erste gentechnologisch hergestellte Insulin entwickelt wurde.

Penicililin



Das erste Antibiotikum verdankt seine Entstehung einem Zufall. Der britische Wissenschaftler Alexander Fleming kam 1928 aus dem Urlaub in sein Londoner Labor zurück. Dort entdeckte er, dass sich während seiner Abwesenheit in einer seiner gezüchteten Bakterienkulturen ein Schimmelpilz gebildet hatte. Erstaunlicherweise waren in der näheren Umgebung des Pilzes die Bakterien verschwunden. Fleming fand heraus, dass ein Wirkstoff im Pilz einen für Bakterien tödlichen Stoff produziert, und nannte diesen Penicillin. Die britischen Forscher Ernst Boris Chain und Howard Florey schafften es 1939 erstmals, Penicillin in reiner Form und grösserer Menge herzustellen. Endlich hatten Mediziner eine wirksame Waffe im Kampf gegen bakteriell bedingte Krankheiten. Dank Penicillin und seinen chemischen Nachfolgern wurden Seuchen wie Pest, Cholera und Tuberkulose weltweit zurückgedrängt. Auch die Gefahr, an Lungenentzündungen, Scharlach, Harnwegs- oder Wundinfektionen zu sterben, hat markant abgenommen.

Iproniazid und Imipramin



Das erste Antidepressivum entstand durch eine zufällige Beobachtung. Ursprünglich wurde Iproniazid als Tuberkulosemittel entwickelt und an Patienten mit dieser Krankheit getestet. 1952 stellten US-Forscher fest, dass Tuberkulosepatienten dank diesem ungewöhnlich heiter wurden. Sie fingen sogar an, in den Korridoren des Sanatoriums zu tanzen. 1958 wurde das Medikament als Antidepressivum zugelassen. Seine Karriere fand jedoch ein rasches Ende: 1961 wurde es vom Markt genommen, nachdem herausgekommen war, dass es die Leber schädigt. Historisch gesehen war die Entdeckung von Iproniazid trotzdem bedeutsam: Sie trug dazu bei zu verstehen, was bei einer Depression im Gehirn geschieht. Der Wirkstoff Iproniazid hemmt den Abbau der Hirnbotenstoffe Noradrenalin, Serotonin und Dopamin. Und so gelangten die Forscher zum Schluss, dass ein zu niedriger Spiegel dieser Botenstoffe für die Depression mitverantwortlich sein könnte. Bedeutsam für die Behandlung von Depressionen war 1957 auch der therapeutische Einsatz von Imipramin durch den Schweizer Psychiater Roland Kuhn. Dieser Wirkstoff bildete eine Vorstufe der heutigen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wie Prozac.

Antibabypille



Veränderte die Gesellschaft für immer: Die Pille gab der Frau 1960 die Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit. Foto: Getty Images

Der deutsche Physiologe Ludwig Haberlandt hatte Anfang des 20. Jahrhunderts eine Idee, wie ungewollte Schwangerschaften verhindert werden könnten: Dem Körper wird vorgegaukelt, dass er bereits schwanger sei – durch die Gabe von Schwangerschaftshormonen. In den 1920er-Jahren gelang es Haberlandt, mit einem Hormonpräparat den Eisprung bei einem Kaninchen zu unterdrücken. Das Mittel wurde aus Eierstöcken von trächtigen Kühen gewonnen. Das Experiment liess sich jedoch nicht auf den Menschen übertragen. In den 1950er-Jahren verfolgten die US-Pharmakologen Gregory Pincus und John Rock den Ansatz Haberlandts weiter. Zu dieser Zeit war es bereits möglich geworden, Schwangerschafts- und Geschlechtshormone aus Schlachtvieh zu isolieren und teilweise künstlich herzustellen. Unterstützt und finanziert wurden die Forscher von zwei Frauenrechtlerinnen, die Millionen von Dollar für die Forschung sammelten. Die beiden Wissenschaftler entwickelten ein Hormonpräparat namens Enovid, das den Eisprung unterdrückt. 1957 kam das Mittel auf den Markt – zuerst nur zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden, da Empfängnisverhütung eine moralisch höchst umstrittene Angelegenheit war. Erst 1960 wurde das Medikament in den USA offiziell als Pille zur Empfängnisverhütung zugelassen. Damit begann eine gesellschaftliche Revolution. Die Pille gab der Frau Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit, sexuelle Freiheit und die Möglichkeit, beruflich voranzukommen.

Proteasehemmer



Identifizierte 1983 das HI-Virus und ebnete so den Weg zur Behandlung von Aids: Virologe Luc Montagnier. Foto: Keystone

Bis Mitte der 1990er-Jahre war Aids eine tödliche Seuche. 1981 berichteten Medien erstmals über die rätselhafte Krankheit, die sich unter jungen Homosexuellen verbreitete und das Immunsystem ausser Kraft setzte. 1983 identifizierte der französische Forscher Luc Montagnier das dafür verantwortliche Virus, das später HIV genannt wurde. Die Suche nach Therapien begann. 1987 kam das erste Aids-Medikament auf den Markt. Der Durchbruch gelang jedoch erst 1995, als der erste sogenannte Proteasehemmer auf den Markt kam. Diese Medikamentengruppe blockiert die Virusvermehrung im Körper und ermöglichte zusammen mit bereits vorhandenen Medikamenten eine wirksame Behandlung. Mit der Einführung der Kombinationstherapie stieg die Lebenserwartung von HIV-Patienten drastisch an. Aus einer tödlichen Seuche wurde eine chronische Krankheit. Betrug die verbleibende Lebenserwartung von 20-jährigen HIV-Infizierten 1995 nur etwa acht Jahre, werden sie heute dank Medikamenten fast so alt wie die Durchschnittsbevölkerung.

Sildenafil (Viagra)



Kleine Pille, grosse Wirkung: Das Potenzmittel Viagra. Sein Wirkstoff wurde ursprünglich zur Behandlung von Durchblutungsstörungen des Herzens entwickelt. Foto: Getty Images

Auch Viagra gehört zu den Medikamenten, die ihre Entstehung dem Zufall zu verdanken haben. Entwickelt wurde der Wirkstoff Sildenafil gegen Angina Pectoris, eine Durchblutungsstörung des Herzens. Doch die Studien dazu verliefen enttäuschend. Viele der männlichen Probanden waren vom Mittel dennoch begeistert, weil es ihnen zu Erektionen verholfen hatte. Die Pharmafirma Pfizer testete das Mittel daraufhin für eine neue Anwendung: Potenzstörungen. Im Jahr 1998 wurde Sildenafil unter dem Namen Viagra in den USA und Europa zugelassen – und löste wie einst die Antibabypille einen Sturm der Begeisterung aus. Zum ersten Mal stand ein Mittel zur Verfügung, um Impotenz zu beheben. Schnell entwickelte sich die Arznei zum Lifestyle- Medikament, und dem Pharmakonzern Pfizer bescherte es Milliardenumsätze.

(Schweizer Familie)