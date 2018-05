Warum irritiert es uns, wenn Männer weinen?

Frau Wardetzki, wie fühlen Sie sich, wenn Sie geweint haben?

Ich fühle mich innerlich freier und kann wieder besser atmen.

Tut es also gut, in Tränen aufgelöst zu sein?

Dieses Schwimmen, Davonfliessen und Im-Tränenmeer-Versinken kann uns in der Trauer und im Leid festhalten. Aus meiner Erfahrung als Psychotherapeutin weiss ich, dass Weinen auch eine entlastende Wirkung hat.

Was sagt die Wissenschaft zum Phänomen Weinen?

Es gibt leider relativ wenige wissenschaftliche Untersuchungen über das Weinen.

Aber Experimente gibt es. Zum Beispiel wurden Männer, die an Tränen von Frauen geschnuppert hatten, danach ganz zahm.

Interessant, was da passiert. Sobald Männer an Frauentränen riechen, sinkt ihr Testosteronspiegel, und sie sind weniger aggressiv. Tränen haben eine starke Wirkung auf Menschen. Wenn jemand weint, ist die Möglichkeit, dass ein anderer sich schützend um diesen Menschen kümmert, gross.

Sind Tränen ein Appell an die Empathie?

Ja. Wenn ich ein Kind verzweifelt weinen sehe, dann rührt mich das zutiefst. Selbst wenn ich das Kind nicht kenne, ist es selbstverständlich, dass ich frage, was los ist und ob ich ihm helfen kann.

«Wir tun uns nichts Gutes, wenn wir das Weinen unterdrücken.»

Warum sind Menschen hingegen unangenehm berührt oder verlegen, sobald ein Erwachsener in der Öffentlichkeit weint?

Weinen ist etwas sehr Intimes. Viele Menschen getrauen sich nicht, in diese Intimsphäre einzudringen und zu fragen: Was fehlt Ihnen?

Warum?

Sie sind unsicher, wissen nicht, wie sie reagieren sollen, und schauen am Ende peinlich berührt zur Seite.

Wäre es nicht besser, auch hier Hilfe anzubieten?

Auf jeden Fall! Man muss ja die Person nicht gleich in den Arm nehmen. Aber sich um sie kümmern, notfalls einen Krankenwagen rufen, das wäre eine gute Sache.

Was geschieht, wenn ein Mensch seine Tränen unterdrückt, weil das Weinen grad nicht passt?

Dann kommt es zum berühmten Kloss im Hals. Teile der Kopf- und Augenmuskulatur wie auch jene, die sich im Halsinneren befindet, verkrampfen sich.

Das tönt nicht gut.

Es ist anstrengend. Wir tun uns nichts Gutes, wenn wir das Weinen unterdrücken, sondern machen es schlimmer: weil zur Traurigkeit noch der Schmerz dieser Verspannung hinzukommt.

«Wer nicht weinen kann, wird an Leib und Seele krank», sagt der Volksmund. Stimmt das?

Ich bin immer vorsichtig mit Aussagen, die stark verallgemeinernd sind. Doch ich bin überzeugt davon, dass das Weinen bei jeder Form der Trauer – und überhaupt – heilsam sein kann.

Können Tränen dabei helfen, einen Menschen, den man verloren hat, loszulassen?

Ich denke ja. Denn Tränen bringen etwas in Fluss. Das Loslassen fällt leichter.

Welche Gründe gibt es fürs Weinen?

Es gibt viele Gründe. Neben der Traurigkeit sicher auch die Freude. Wobei das Weinen aus einer Traurigkeit heraus intensiver erlebt wird.

«Wenn es um Sport geht, um Siege und Niederlagen, dann gehören die Tränen von Männern dazu.»

Und das Weinen aus Freude?

Dieses bringt eine Berührtheit zum Ausdruck. Ein inneres Jauchzen, das sich mit Tränen äussert. Menschen können aber auch aus Hilflosigkeit heulen oder aus Wut.

Man weint also Tränen der Ohnmacht?

Alle Gefühle, die mit starken Emotionen verbunden sind, auch die Ohnmacht, können die Tränen fliessen lassen. Gerade Kinder weinen manchmal, wenn sie wütend sind. Da sie ihre Wut oftmals nicht zeigen dürfen oder können, heulen sie stattdessen. Wo viel geheult wird, sollte man aber stets im Hinterkopf haben: Es gibt auch Tränen, die bewusst eingesetzt werden.

Was meinen Sie damit?

Ich denke vor allem an die Tränen der Manipulation. Dann, wenn jemand weint, um sein Umfeld bewusst zu beeinflussen. Was per se nicht immer schlecht sein muss.

Lassen sich echte Tränen von falschen unterscheiden?

Die Unterscheidung ist nicht immer einfach, weil es Menschen gibt, die so überzeugend weinen können, dass man es ihnen abnimmt, auch wenn es gespielt ist. Ansonsten sind Tränen immer Ausdruck eines emotionalen Zustands und ernst zu nehmen.

Warum irritiert es uns mehr, wenn Männer weinen?

In unserer Gesellschaft werden den Frauen Tränen eher erlaubt als den Männern.

Ein echter Kerl heult nicht?

In einem veralteten, aber immer noch verbreiteten männlichen Selbstbild haben Tränen nichts verloren. Es geht mehr darum, cool zu sein und Probleme wegzuschieben, als sich Schwächen einzugestehen und zu weinen. Als Heulsuse bezeichnet zu werden, ist für Männer schlimmer als für Frauen.

Wenn die italienische Fussballmannschaft ein Spiel verliert, heulen viele Männer wie Schlosshunde.

Nicht nur in Italien, sondern überall. Wenn es um Sport geht, um Siege und Niederlagen, dann gehören die Tränen von Männern dazu und sind gesellschaftlich akzeptiert.

Warum?

Weil das Kämpfen etwas Männliches ist. Da geht es nicht um Schwächen, also darum, dass ein Mann von seiner Frau verlassen wurde, sondern um den Kampfgeist. Starke Gefühle gehören zum Sport.

Nur Menschen weinen emotionale Tränen



Menge

Etwa 80 Liter weint ein Mensch im Laufe seines Lebens – eine knappe Badewanne voll.

Ingredienzien

Die Tränenflüssigkeit besteht hauptsächlich aus Wasser. Dazu kommen Proteine, Enzyme und 0,9 Prozent Salz. Emotionale Tränen enthalten bis zu einem Viertel mehr Proteine als die sogenannten Reflextränen, die beim Zwiebelschneiden fliessen. Warum, ist unbekannt.

Wimperntusche

Hält wasserfeste Mascara auch einem Tränen-Sturzbach stand? Es gibt tatsächlich Mascaras, die vom Schwimmbadbesuch bis zum ausgiebigen Tränenmeer alles überstehen.

Rätsel

Warum weint der Mensch? Der britische Naturforscher Charles Darwin (1809–1882) konnte sich darauf keinen Reim machen. Er vermutete, dass die Tränenflüssigkeit irgendwann einen Weg nach aussen suchen müsse. Vieles an den Tränen erscheint noch heute rätselhaft. Der holländische Tränenforscher Ad Vingerhoets ist indes überzeugt: Tränen signalisieren Hilflosigkeit.

Notfall

Manche Evolutionsbiologen sind der Ansicht, dass die Menschen in Urzeiten durch Weinen eine Art Hilferuf entsandten. Was für die Höhlenmenschen galt, ist nach wie vor bei Babys zu beobachten: Auch sie machen durch Weinen und Schreien auf sich aufmerksam.

Stressabbau

Kullernde Tränen wirken wie ein Feuerlöscher. Sie können helfen, das Brennen des Schmerzes zu lindern. Daher sind einige Forscher davon überzeugt, dass wir weinen, um Stress und Schmerz oder auch Trauer und Wut abzubauen. Wenn ein Mensch weint, dann bilden sich in der Tränenflüssigkeit wie auch im Blut zwei gemütsaufhellende Hormone: Prolaktin und Serotonin.

Schweden

In Schweden weinen Frauen gemäss einer Studie europaweit am meisten.

Hormone

Frauen weinen mehr als Männer. Das weibliche Hormon Prolaktin wirkt als Tränenbeschleuniger. Das männliche Hormon Testosteron hemmt den Tränenfluss. Das lässt sich bei Männern mit Prostatakrebs nachweisen: Wegen der testosteronsenkenden Medikamente weinen sie deutlich häufiger als früher.

Intensität

Laut der deutschen Zeitschrift «Psychologie heute» weinen Frauen heftiger als Männer. Bei 65 Prozent der Frauen gehen die Tränen in Schluchzen über, aber nur bei 6 Prozent der Männer ist dies der Fall.

Männer

Frauen weinen durchschnittlich zwei- bis viermal pro Monat, Männer in dieser Zeit höchstens einmal. Bis zum 13. Lebensjahr weinen Jungen und Mädchen gleich oft. Dies fanden der holländische Forscher Ad Vingerhoets sowie die Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München heraus.

Mittelalter

Ungehemmt und häufig flossen die Tränen im Mittelalter. Die Gabe, aus einer heftigen Gemütsbewegung heraus Tränen zu vergiessen, galt damals als natürliche Gefühlsäusserung. Sowohl Männer als auch Frauen schluchzten ganz selbstverständlich, wenn sie traurig waren, Reue empfanden oder Schmerzen hatten. Das von Weinen begleitete Wehklagen, das uns heute fremd erscheint, gehörte zum Leben dazu wie das Essen und Trinken.

Musik

Musik kann den Tränenfluss begünstigen. Dem US-amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein liefen beim Dirigieren oft Tränen übers Gesicht. Nicht nur bei Gustav Mahlers Werken, die dafür bekannt sind, dass sie aus einem eben noch vergnügten Menschen einen melancholisch verstimmten machen.

Abends

Abends wird am häufigsten geweint. Die meisten Tränen fliessen zwischen 18 und 22 Uhr allein im stillen Kämmerlein.

Tiere

Nur Menschen weinen emotionale Tränen, haben Forscher herausgefunden. Ob Tiere weinen, ist umstritten.

Gewicht

Eine menschliche Träne wiegt ungefähr 15 Milligramm.

Arbeitsplatz

Ist es erlaubt, im Büro zu weinen? Erlaubt ist es schon, doch Tränen, die am Arbeitsort fliessen, werden als peinlich empfunden – sowohl vom Weinenden selbst wie auch von seinen Kollegen. Wenn das Pokerface verrutscht, die Augen zu brennen beginnen und schliesslich Tränen fliessen, ist das unangenehm. Wer weint, lässt sich hinter die Fassade schauen. Doch kein Grund, sich zu schämen. Fussballer dürfen auch hemmungslos weinen, wenn in der Nachspielzeit doch noch der Traum vom Final platzt.

Gründe

Wer weint, ist nicht unbedingt traurig. Vielleicht freut er sich, ist wütend oder zu Tränen gerührt. Bei einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) unter fast 2000 Deutschen im Jahr 2014 gaben die Teilnehmenden an, was sie in den vergangenen zwölf Monate zum Weinen brachte. 37 Prozent sagten: «Ich habe im letzten Jahr nicht geheult.» 20 Prozent weinten, weil sie eine nahestehende Person verloren haben. 19 Prozent kamen die Tränen, weil sie beim Anschauen von Filmen gerührt waren. 13 Prozent gaben an: «Aus Mitgefühl, weil ich andere habe leiden sehen.» 11 Prozent sagten: «Wegen körperlicher Schmerzen.» 9 Prozent aus Stress und Erschöpfung, 8 Prozent weinten vor lauter Glück und 7 Prozent aus Liebeskummer.

Heiliger

Vom heiligen Franz von Assisi (1181–1226) erzählt die Legende, dass er im Alter fast erblindet sei von zu vielen geweinten Tränen.

Volksmeinung

«Es lüftet die Lungen, wäscht das Gesicht rein, stärkt die Augen und beruhigt das Gemüt.» Was Charles Dickens in seinem Roman «Oliver Twist» Armenhausvater Mr. Bumle in den Mund legt, würden die meisten Menschen unterschreiben: Sich einmal richtig auszuheulen, tut uns gut.

Dichter

«Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder», schrieb der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) in seinem «Faust».

Alterstränen

Bei beiden Geschlechtern schrumpfen die Tränendrüsen im Alter. Mit 80 produziert der Körper nur noch 30 Prozent Tränenflüssigkeit. Das Abnehmen der normalen Tränensekretion verursacht Reiztränen. Wässerige «Greisenaugen» sind paradoxerweise das Zeichen für die chronische Trockenheit im Auge.

(Schweizer Familie)