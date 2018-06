Was Gesundheits-Apps wirklich taugen

Acht nützliche Apps

My Therapy

MyTherapy eignet sich für Menschen, die täglich viele Arzneimittel schlucken müssen. Die übersichtlich gestaltete App erinnert an die Medikamenten-einnahme. Zudem ist es möglich, Verwandte oder Freunde einzuladen, welche die Therapie mitüberwachen. Das ist vor allem für pflegende Angehörige praktisch. Die App ist auch ein Tagebuch, in dem Aktivitäten und Symptome dokumentiert werden können. Auf Wunsch erstellt sie einen Gesundheitsbericht für den Arzt.



Kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich, www.mytherapyapp.com



Geo-Rücken

Die schlicht gehaltene App beinhaltet verschiedene Videos zur Rückenstärkung. Sie sind in fünf Kategorien eingeteilt: Übungen für daheim, Übungen für Sportler, Übungen für das Büro, Rückenentspannung und Yoga für den Rücken. Die Anleitungen sind auch für Anfänger einfach umzusetzen. Die Inhalte der App basieren auf der Printausgabe «Der starke Rücken» des Magazins «Geo Wissen Gesundheit».



Im App Store für 2 Fr. erhältlich unter «Übungen für einen starken Rücken»



7Mind

Meditation und Achtsamkeit sind auch in der App-Welt ein Trend. 7Mind bietet Interessierten einen Einstieg. In einem 7-tägigen Grundlagenkurs lernt der Nutzer während 7 Minuten am Tag einfache Meditationstechniken kennen. Ein digitaler Assistent führt Schritt für Schritt durch die App. Wird die Funktion «7Minder» aktiviert, sendet die App fünfmal am Tag kleine Achtsamkeitsideen. Wer ein kostenpflichtiges Abo löst, findet zum Vertiefen viele weitere Meditationen, etwa zum Thema Stress, Schlaf, Angst oder Dankbarkeit. Die App besticht mit einem schlichten Design und einer intuitiven Bedienung. Die Meditationen werden alle von derselben Stimme gesprochen. Sie gehört dem Zen-Lehrer Paul Kohtes, Mitgründer der App.



Im App Store und im Google Play Store erhältlich, www.7mind.de



10% Happier

Wer nicht immer der gleichen Stimme zuhören will und über gute Englischkenntnisse verfügt, könnte an der App 10% Happier Gefallen finden. Sie punktet nebst zahlreichen Meditationen mit unterhaltsamen Videos, auf denen renommierte US-Meditationslehrer erklären, was Achtsamkeit bedeutet und wie Meditation sich positiv auf unser Gehirn auswirkt. Interviewt werden die Experten von Dan Harris, einem TV-Moderator aus den USA, der ein Buch über Meditation geschrieben hat und an der Entwicklung der App beteiligt ist. Auch hier gilt: Wer das ganze Angebot nutzen will, muss ein kostenpflichtiges Abo lösen.



Im App Store und im Google Play Store erhältlich, www.10percenthappier.com



HELP Notfall

Die App HELP Notfall bietet Laien eine nützliche Anleitung in Notfallsituationen. Sie zeigt Schritt für Schritt auf, was bei Bewusstlosigkeit, Verdacht auf Herzinfarkt und Verdacht auf Hirnschlag zu tun ist. Es werden Fragen über den Zustand des Patienten gestellt, danach folgen visuelle und akustische Anweisungen. Zudem gibt es einen Button, der die Notrufnummer 144 anwählt.



Kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich, www.swissheart.ch



M-Sense

M-Sense ist ein mobiles Kopfwehtagebuch. Die Nutzer dokumentieren, wann, wie lange und wie stark die Schmerzen auftreten und wann sie welche Medikamente einnehmen. Auch individuelle Einflüsse wie Schlaf, Stress, Alkohol, Stimmung oder Menstruation werden erfasst. Diese Daten dienen der App als Basis, um nach 60 Tagen ein persönliches Kopfschmerzmuster zu erstellen. Danach werden kostenpflichtige Handlungstipps zusammengestellt (z. B. Autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Bewegungsübungen). Die App ist übersichtlich und einfach zu bedienen. Der Therapieplan wurde von Neurologen der Charité in Berlin mitentwickelt.



Kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich, www.m-sense.de



Stop-Tabac

Die App unterstützt Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Ein Coach schickt täglich Nachrichten, in denen er z. B. über Vorteile des Rauchstopps aufklärt, wie man sich der Abhängigkeit stellt oder wie man wieder in den Schlaf findet. Auf einer Grafik werden dem Nutzer die Zahl der rauchfreien Tage, die gewonnene Lebenszeit sowie das eingesparte Geld präsentiert. Mit dem Gesparten lassen sich Belohnungen sammeln. Zudem ist es möglich, einen Paten auszuwählen, den man im Notfall anrufen kann, wenn die Lust auf eine Zigarette gefährlich gross wird. Die App wurde von Experten der Universität Genf entwickelt.



Kostenlos im App Store erhältlich, www.stop-tabak.ch



Sleepbot

Sleepbot ist Wecker und Schlaftracker in einem. Er zeichnet Schlafdauer und Bewegungen im Schlaf auf. Dazu wird das Handy – im Flugmodus – neben dem Kopfkissen platziert. Die Bewegungen werden über einen Beschleunigungssensor im Smartphone aufgezeichnet. Die App soll so registrieren, wann der Nutzer in einer Leichtschlafphase ist, und ihn im richtigen Moment wecken. Dafür muss der Nutzer ein halbstündiges Weck-Zeitfenster angeben – und bereit sein, früher aufzustehen. Eine weitere Funktion ist die Tonaufnahme während des Schlafens. Der Nutzer sieht in einem Diagramm, wann Geräusche aufgezeichnet wurden, und kann sich die Aufnahme anhören. So lässt sich herausfinden, ob man schnarcht oder im Schlaf spricht. Die gesammelten Daten lassen sich auf einer Grafik auswerten. Grundlegende Englischkenntnisse sind für die Bedienung notwendig.



Kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich, www.mysleepbot.com