Was Sie tun können, wenn der Rücken schmerzt

Die einen empfinden den Schmerz als dumpf, als ein immerwährendes Ziehen, das sie nachts nicht schlafen und tagsüber an nichts anderes denken lässt. Für die anderen gleicht er Messerstichen oder Elektroschocks, sogar Ohnmachtsanfälle werden beschrieben. Besonders gefürchtet ist auch die Pein, die bis ins Bein ausstrahlt und es schlimmstenfalls lähmt. Die Rede ist von Rückenschmerzen, die heute beileibe keine Alterserscheinung mehr sind.

Beinahe jeder dritte Erwachsene leidet oft oder ständig unter Rückenbeschwerden, die Patienten werden immer jünger: Betroffen ist auch jeder fünfte Lehrling, wie eine Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK in Deutschland ergab. Nach Zahlen der deutschen Krankenkasse DAK erfolgte im ersten Halbjahr 2019 jede fünfte Krankschreibung wegen Rückenleiden und anderen Muskel-Skelett-Erkrankungen, sie stehen damit an erster Stelle der Fehltage-Statistik.

Wen das Kreuz plagt, ist nicht nur tage-, sondern oft wochenlang arbeitsunfähig. Verantwortlich für das Kreuz mit dem Kreuz ist zu einem erheblichen Teil die Digitalisierung der Arbeit, sagt Martin Braun, Experte für menschengerechte Arbeitsgestaltung am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart: «Dadurch haben sich die Arbeitsweisen und das Bewegungsverhalten der Beschäftigten in den letzten Jahren stark verändert: Sie können relativ viel vom Schreibtisch aus machen, das kann man durchaus kritisch sehen.»

Inzwischen gilt Sitzen als das neue Rauchen: Die Bandscheiben vertrocknen, die Rückenmuskeln, die die Wirbelsäule stabilisieren sollen, verkümmern, verspannen und verkürzen sich. Hinzu kommen Haltungsschäden wie die unbewegliche iPad-Schulter durch die stundenlange Fixierung der Bizepssehne beim Halten eines Tablets oder der Smartphone-Nacken durch das ständige Schauen aufs Handy mit vorgeneigtem Kopf.

Doch wie schaffen es Unternehmen, mehr Bewegung in den Arbeitsalltag zu bringen? Christoph Engel, Inhaber einer Patentanwaltskanzlei im deutschen Thüringen, macht es vor. Mit Rückenschmerzen kennt er sich aus – mit den eigenen und denen seiner zehn Mitarbeiter, denn auch die Arbeit in einer Kanzlei besteht vor allem aus einem: Sitzen. «Wenn man so einen Job über 20 Jahre macht, spürt man irgendwann den Rücken», sagt der Anwalt.

Man sollte nie lange in einer Position verharren.

Als eine seiner Mitarbeiterinnen wegen eines Bandscheibenvorfalls wochenlang ausfiel, wurde Engel aktiv. Er konsultierte den Betriebsarzt und liess einen Experten von der Krankenkasse kommen, der feststellte, dass die allgemeinen Vorschriften zum Thema Arbeitsplatzgestaltung bereits erfüllt wurden. «Da sind wir nicht wirklich weitergekommen», erinnert er sich. Es half nur eines: sich selbst zu informieren.

Patentanwalt Engel las ein Fachbuch zum Thema «Active Office» und begann, das Büro in einen Bewegungsraum umzuwandeln. «Das schafft man mit vielen kleinen Einzelmassnahmen», sagt er. So stehen Locher, Tacker und Drucker eben nicht mehr auf dem Tisch, sondern auf einem Sideboard, an das die Mitarbeiter nur drankommen, wenn sie aufstehen.

Auch stundenlanges Geradesitzen tut dem Rücken nicht gut.

Im Flur ist zwischen zwei Balken nun eine Klimmzugstange befestigt. «Da kann man sich immer dranhängen, wenn man durch den Flur läuft, einen Klimmzug machen oder einfach mal das Kreuz aushängen», sagt Engel. «Sich selbst darf man nicht von diesen Massnahmen ausnehmen, man muss Vorbild sein.» So wurde anfangs zwar geschmunzelt, wenn der Chef mal wieder an der Klimmzugstange hing, aber das habe sich schnell gelegt. Mittlerweile machen alle mit.

Ausserdem schaffte Engel für die Kanzlei höhenverstellbare Tische an, was alleine wenig bringe: «Man muss die Menschen auch motivieren, dass sie diese Funktion nutzen.» Die Kanzleimitarbeiter fahren ihre Tische gezielt rauf oder runter, wenn sie einen Arbeitsvorgang beendet haben, und wechseln zu festgelegten Zeiten auch die Sitzgelegenheit. Der ergonomische Bürostuhl wird dann gegen einen Swopper eingetauscht – einen auf einem Federbein stehenden Hocker, der einen zwingt, sich während des Sitzens zu bewegen.

Das entspricht dem Ideal des dynamischen Sitzens, das Ärzte und Gesundheitswissenschaftler propagieren. Man sollte nie lange in einer Position verharren – auch stundenlanges Geradesitzen tut dem Rücken nicht gut. Erlaubt ist daher alles, was Schulkindern gerne verboten wird: ab und zu bequem auf dem Stuhl lümmeln, sich strecken, drehen, wippen oder auf der Stuhlfläche hin und her rutschen. Wichtig ist vor allem, die Körperhaltung immer wieder mal zu verändern.

«Rückenschmerzen haben fast immer auch eine psychische Komponente.»Natalie Lotzmann, Ärztin

Die Büromöbelindustrie nimmt sich des Themas an, entwirft rückenfreundliche Stuhl- und Tischkombinationen und integriert Apps, welche die Sitzstunden messen und den «Besitzer» des Bürostuhls gezielt auffordern, seine Haltung zu wechseln oder eine Stehpause einzulegen. Es gibt «Desk Bikes» – Stühle, die wie Barhocker aussehen, aber dort, wo normalerweise die Füsse abgestützt werden, Pedale haben. «Walkdesks», bei denen der Büroarbeiter auf einem Laufband läuft, während er am Computer arbeitet.

Mancherorts wird mittags im firmeneigenen Fitnessstudio geschwitzt, die Besprechung während einer Jogging-Runde abgehalten. In manchen grossen Unternehmen stehen Ärzte, Psycho- und Physiotherapeuten oder Fitnesscoaches den Mitarbeitern zur Verfügung. So auch beim Softwarekonzern SAP. Doch für die Ärztin Natalie Lotzmann, die das globale Gesundheitsmanagement des Unternehmens verantwortet, gehört mehr zur Rückenvorsorge als höhenverstellbare Möbel, Ergonomieberatung oder die rund 80 Gesundheitskurse, unter denen die SAP-Mitarbeiter wählen können.

«Eine gestörte Beziehung am Arbeitsplatz ist sofort ein Belastungsfaktor.»Natalie Lotzmann, Ärztin

«Rückenschmerzen haben fast immer auch eine psychische Komponente», sagt Lotzmann. «In unserer zunehmend unübersichtlichen und komplexen Welt, die von Veränderungsdruck geprägt ist, stehen wir unter Belastung und Anspannung.» Dies alles sei im Körper in Form von erhöhter Muskelspannung abgebildet, erklärt die Ärztin. «Deshalb haben Beschwerden des Bewegungsapparates nicht nur mit der richtigen Körperhaltung zu tun, sondern auch mit der richtigen Haltung im Leben und in der Arbeit.»

SAP setzt deshalb auch auf «Mindfulness Trainings», also Achtsamkeitsübungen, die den Betriebsangehörigen zeigen sollen, wie man in sich hineinhört, Signale deutet und aus gesunder Distanz auf eine Situation, das Arbeitsumfeld, aber auch auf das Private schaut. Besonders Führungskräfte seien gefordert, achtsam zu sein, ihren Mitarbeitern Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen Entscheidungsfreiraum zu geben.

«Wir haben sehr feine Antennen für die Haltung, mit der uns begegnet wird, ob wir wertgeschätzt und respektiert werden. Eine gestörte Beziehung am Arbeitsplatz ist sofort ein Belastungsfaktor. Die Frage, wie wertgeschätzt sich der Einzelne fühlt und wie viel Sinn und Freude ihm die Arbeit gibt, ist ein direktes Mass für die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken», sagt Lotzmann. Sie geht gar davon aus, dass jede Erkrankungsrate von mehr als drei Prozent auf eine ungesunde Unternehmenskultur zurückzuführen ist.

Dass die Gesundheitsangebote bei SAP so gut angenommen werden, liegt ihrer Meinung nach auch daran, dass es im Hoheitsbereich der Mitarbeiter liegt, was sie für ihre Gesundheit tun wollen und wann – gerne auch während der Vertrauensarbeits-zeit. Denn bei SAP gehe es nicht um Anwesenheit, sondern darum, vereinbarte Ergebnisse zu liefern. «Natürlich hat jeder eine Verantwortung für sich selbst, aber als Arbeitgeber sollte man immer versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es attraktiv machen, Gesundheitsangebote in den Arbeitsalltag zu integrieren.»

Ergonomie-Experte Martin Braun vom Fraunhofer-Institut sieht immer wieder, wie schwer es ist, das Gesundheitsverhalten der Beschäftigten zu beeinflussen: «Betriebliche Fitness- oder Präventionsangebote werden oft nicht in dem Masse genutzt, wie es sich die Firmen erhoffen.» Das hänge mit der vorherrschenden Arbeitskultur zusammen, die zur Effizienzorientierung dränge und in der Regeneration keine angemessene Aufmerksamkeit fände: «Wenn jemand kommt und sagt, du musst gerade gegen diese Kultur einen Ausgleich schaffen, ist das nicht immer einfach.» Vielen sei es wichtiger, ihre Arbeit fertig zu kriegen und pünktlich heimzukommen, als noch etwas für den Rücken zu tun.

«Dass die Mitarbeiter in Bewegung sind und sich wohlfühlen, ist auch ein ökonomisches Gebot.»Natalie Lotzmann, Ärztin

Unternehmen müssen sich also etwas einfallen lassen, um Fitnessprogramme oder Präventivmassnahmen in die Unternehmenskultur oder den Arbeitsalltag einzubinden – wie es Christoph Engel in seiner Kanzlei gelungen ist. Und wie es auch der Lübecker Marzipanhersteller Niederegger demonstriert: Dort wird die Produktion während jeder Schicht eine Viertelstunde angehalten, damit sich die Mitarbeiter dehnen können. «Marzipan-Ballett» wird die Betriebsgymnastik intern liebevoll genannt. Sie soll mitverantwortlich dafür sein, dass der Krankenstand bei Niederegger innerhalb von zwei Jahren um einen Prozentpunkt gesunken ist.

Bei SAP wird die gesunde Unternehmenskultur im sogenannten «Business Health Culture Index» gemessen. Jeder Prozentpunkt, um den sich der Index verbessert, bringt dem Konzern 90 Millionen Euro mehr Profit, sagt die Medizinerin Natalie Lotzmann: «Sich darum zu kümmern, dass die Mitarbeiter im positiven Sinne in Bewegung sind, sich wohlfühlen und sich gut abgrenzen können, ist eben nicht nur eine Frage von sozialer Verantwortung, sondern auch ein ökonomisches Gebot.»