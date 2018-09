Was die farbigen Bänder wirklich taugen

Im Sommer, wenn die Menschen viel nackte Haut zeigen, sieht man sie besonders oft: die bunten, pflasterartigen Streifen auf Schulterblättern und Knien, entlang von Wirbelsäulen oder quer über sonnengebräunte Bäuche. Als an der Olympiade 2004 die ersten Exemplare auf den Körpern von Leistungssportlern auftauchten, wurden sie noch als modisches Accessoire belächelt. Unterdessen haben sich die Physio-Tapes auch in der Normalbevölkerung als ernst zu nehmendes und von Krankenkassen anerkanntes Medizinprodukt etabliert. Eines, das unter anderem Muskeln stärkt, die Beweglichkeit verbessert und Verletzungen kuriert. Und dies nicht nur in der warmen Jahreszeit.

Wie der Physiotherapeut Stephan Mogel mit Praxis in Wettingen AG bezeugt, fragen Patienten immer öfter von sich aus nach den therapeutischen Klebebändern, weil sie etwa bei einem Kollegen mit den gleichen Beschwerden genützt hätten. Tapes werden aber auch von Hausärzten verordnet, etwa in Ergänzung zu einer Physiotherapie. Als Gründer der Firma Kinesio Schweiz bildet Stephan Mogel jedes Jahr an die 1000 Mediziner, Masseure, Osteopathen, Ergotherapeuten und Sportwissenschaftler in der Taping-Technik aus. Der 42-Jährige sagt: «Die Anwendungsgebiete sind sehr zahlreich – dazu gehören etwa die Sporttraumatologie, die Orthopädie, die innere Medizin, die Rheumatologie und sogar die Gynäkologie.» Original heissen die Streifen Kinesio-Tapes – von «Kinesiologie», was so viel wie Bewegungswissenschaft bedeutet.

Kinesio-Tapes von guter Qualität bestehen aus Baumwollgewebe, Elastanfäden und Acrylklebstoff. Acryl deswegen, weil dieses im Gegensatz zu Latex kaum allergische Reaktionen auslöst. Die Dehnbarkeit der Bänder ist derjenigen der äusseren Hautschicht nachempfunden, damit sie dem Träger wie eine zweite Haut vorkommen. Weil man sie kaum wahrnimmt, ist es nicht leicht nachzuvollziehen, über welchen Mechanismus die Strips ihre Wirkung entfalten.

«Ein Tape gehört nicht zwingend auf die Stelle, wo der Schmerz sitzt.»Stephan Mogel, Physiotherapeut

Der Grundgedanke beim Taping ist, dass bei vielen Heilungsprozessen moderate Bewegung förderlich ist. Im Gegensatz zu einem normalen Stützverband wird der Bewegungsspielraum des Patienten durch das hochelastische Tape nicht eingeschränkt. Verletzte oder überbeanspruchte Muskeln werden geschont, jedoch weiterhin leicht beansprucht. Stephan Mogel erklärt: «Die Rezeptoren in der äussersten Hautschicht erhalten von dem Band einen kontinuierlichen mechanischen Reiz und melden ans Gehirn: Hier, diesen Muskel musst du aktivieren!» Gleichzeitig werden Gelenke über den Zug des Tapes in eine bessere Position gebracht, was die Beweglichkeit verbessert und den Schmerz lindert. Zudem wird die Haut durch das Band minim angehoben und beim Bewegen gegen das darunterliegende Gewebe verschoben.

«Das fördert die Durchblutung und damit die Verteilung von entzündungshemmenden Stoffen über die kleinsten Blutgefässe», so Stephan Mogel. Nicht zuletzt wirken Physio-Tapes – wie die Bänder auch heissen – abschwellend, denn sie regen die Pumpfunktion in den Venen und Lymphbahnen an.

Autosuggestion spielt eine Rolle

Sind die Tapes nicht auch einfach deshalb effektvoll, weil der Träger an ihre Wirkung glaubt? «Klar», sagt Stephan Mogel, «Autosuggestion ist mit im Spiel, wieso auch nicht?» Denn wenn ein Tape den Patienten 50-mal am Tag daran erinnere, sich aufzurichten, dann verbessere sich die Haltung tatsächlich, und die Schmerzen würden nachlassen. «Das Tape aktiviert ein körpereigenes Selbstheilungssystem, indem es uns einen Schubs in die richtige Richtung gibt.»

Erfunden hat das Taping der japanische Chiropraktiker Kenzo Kase. Er machte in den 1970er-Jahren in seiner Praxis immer wieder die gleiche Beobachtung: Zog er einem Patienten etwa eine zu weit nach vorne hängende Schulter ganz sanft nach hinten, sagte dieser: «Wow, das fühlt sich gut an. Können Sie mir nicht Ihre Hand mit nach Hause geben?» Die selbstklebenden Tapes, die Kenzo Kase darauf zu entwickeln begann, waren ein Versuch, den Therapieeffekt über die Behandlung hinaus zu verlängern – den Input seiner Hand quasi dauerhaft zu machen. Ein Tape kann bis zu einer Woche durchgehend getragen werden, bis es beginnt, sich abzulösen.

Die Wirksamkeit ist nachgewiesen: Eine Frau erhält Physio-Tapes gegen Kopfschmerzen. Foto: Getty Images

Die Wirksamkeit von Kinesio-Tapes wurde in unterschiedlichsten Studien nachgewiesen. Darunter auch eine, die Stephan Mogel selbst durchgeführt hat: Für seine Abschlussarbeit an der Uni Salzburg liess er 110 Probanden verschiedene Kraft- und Dehnungsübungen ausführen – einmal mit und einmal ohne Tape auf der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Seine Kraft- und Beweglichkeitsmessungen ergaben, dass fast alle Teilnehmer (sowohl Sportler als auch Nicht-Sportler) mit Klebestreifen besser abschnitten als ohne diese. Ohne die «Mitarbeit» des Patienten wird ein therapeutisches Tape allerdings keine Heilung erzielen.

«Es ist immer eine Teilmassnahme innerhalb einer Behandlung, etwa einer klassischen Physiotherapie», sagt Stephan Mogel. Die Liste der Probleme, bei denen sich Taping anbietet, ist lang. Besonders Erfolg versprechend ist es etwa bei den folgenden: Muskelzerrungen und Verspannungen, Rückenschmerzen, ausgekugelte Schulter (Luxation), Tennisellbogen, Sehnenscheidenentzündungen, Hexenschuss, Kreuzbandverletzungen, Überlastung der Achillessehne, Hüft-Impingement (Engpass im Gelenk), Wachstumsstörungen im Fuss und die Schrägzehe (Hallux).

Aktivieren statt ruhig stellen

Taping kommt aber auch bei Arthrose zum Zug: Die chronische Gelenkerkrankung entsteht zum Beispiel in der Hüfte, wenn die Gesässmuskulatur nicht richtig arbeitet. Die Bänder und Sehnen müssen das Gelenk dann alleine halten. Um Stabilität zu vermitteln, raffen sie sich zusammen, was Druck auf die Gelenkknorpel ausübt. Diese beginnen sich abzubauen. Weil das Gelenk jetzt noch instabiler wird, verengen sich Sehnen und Bänder umso mehr. «Ein Tape kann diesen Teufelskreis unterbrechen, indem es die Muskulatur anregt, wieder ihren Job zu machen», erklärt Stephan Mogel. «Der Druck im Gelenk lässt nach, der Knorpel kann wieder wachsen, die Beschwerden nehmen ab.»

«Anstelle von Stützstrümpfen kann man einer Thrombose mit einem Tape entgegenwirken.»Stephan Mogel, Physiotherapeut

Helfen kann ein Tape auch beim Schleudertrauma. Durch die Überdehnung bei einem Unfall wird ein Muskel geschwächt, was er zu kompensieren versucht, indem er sich verspannt. Oft empfehlen Ärzte dann, den verkrampften Muskel möglichst ruhig zu stellen. Ein Fehler, wie Stephan Mogel findet: «Mit einem Tape an der richtigen Stelle kann man den betroffenen Muskel wieder aktivieren und kräftigen.» Auch ein migräneartiger Verspannungskopfschmerz inklusive Sehstörungen könne weggetaped werden, sagt der Experte, sofern er durch eine Fehlhaltung ausgelöst wurde. Wenn wir zusammengesunken im Bürostuhl sitzen und das Kinn Richtung Bildschirm schieben, entsteht Druck im Nacken. «Diesen nehme ich weg, indem ich der Wirbelsäule mit einem Tape den Impuls zur Aufrichtung gebe.»

Auf den Unterleib aufgebracht, könne ein Klebeband sogar Menstruationsbeschwerden zu Leibe rücken, sagt Stephan Mogel. «Wenn sich die Gebärmutter zusammenkrampft, verursacht dies Zug auf die Bänder, welche sie halten. Das schmerzt.» Mit dem Tape versucht der Physiotherapeut das zu imitieren, was Frauen intuitiv gegen den Schmerz tun: das Bauchgewebe mit der Hand nach oben hin zu stützen. Auf ähnliche Weise kann auch ein Baby mit Dreimonatskoliken von seinen Bauchschmerzen erlöst werden. «Es geht darum, das Bauchfell zu entspannen, damit der Darm mehr Platz kriegt und die Verdauungsgase entweichen können», sagt Stephan Mogel.

Fachkenntnisse sind gefragt

Physio-Tapes kommen auch zum Einsatz, bevor sich Schmerzen bemerkbar machen. Etwa dann, wenn sich jemand immer wieder in einer buckligen Haltung ertappt, beim Jäten im Garten schnell einen müden Rücken bekommt oder auf Flugreisen. «Anstelle von Stützstrümpfen kann man einer Thrombose mit einem Tape entgegenwirken, wenn man es vor dem Flug anbringt», sagt Stephan Mogel. Und bei Sportlern lasse sich die Funktion bestimmter Muskeln im Hinblick auf ein neues Trainingsziel gezielt stimulieren.

Sturzprophylaxe ist ein weiteres Stichwort für den Taping-Spezialisten. Das betrifft nicht nur immobile ältere Menschen, sondern auch junge, die eine Operation hinter sich haben oder ausgeprägte Couchpotatoes sind. Denn die schnell zuckenden Muskelfasern, die uns dank rascher Kontraktionen vor Stürzen bewahren können, bilden sich immer zuerst zurück. «Sie verschwinden aber nicht, sie gehen vielmehr vergessen», sagt Stephan Mogel. «Mit Tapes auf dem Oberschenkel, Gesäss oder Rumpf kann ich ihnen für ein paar Wochen einen Reiz setzen, damit sie wieder aktiv werden und schneller reagieren», erklärt Mogel. «Kombiniert mit passenden Gymnastikübungen.»

Wird ein Streifen mehrfach eingeschnitten, regt er das venöse System an: Fächertape an Bein und Fuss. Foto: Getty Images

Das korrekte Platzieren eines Tapes erfordert spezifische Fachkenntnisse und gehört deshalb in die Hände einer ausgebildeten Person. Mit einer speziellen Untersuchungstechnik muss diese für jeden Patienten individuell herausfinden, wo das Tape aufgeklebt werden muss. «Denn es gehört nicht zwingend auf die Stelle, wo der Schmerz sitzt», sagt Stephan Mogel. Ein Schleudertrauma etwa könne seinen Ursprung in der Nacken-, aber ebenso gut in der Bauchmuskulatur haben. Je nach gewünschter Wirkung gibt der Experte Zug auf das Band oder nicht. Ausserdem kommen verschiedene Schnitttechniken zur Anwendung. Ein sogenanntes I-Tape (gerader Streifen) eignet sich für die Muskelaktivierung, ein Y-Tape (einmal eingeschnitten) bei Schwellungen oder Narben, und ein Fächertape (mehrfach eingeschnitten) regt das venöse System an der Oberfläche an. Nach genauer Instruktion durch den Profi kann der Patient das nächste Tape zu Hause selber ankleben oder sich von einem Familienmitglied helfen lassen.

Mittlerweile sind in Apotheken oder übers Internet Tapes von über 40 Anbietern erhältlich, die je nach Qualität zwischen 9 und 25 Franken kosten. Kaputt machen kann man durch ein falsch positioniertes Tape nichts. Schlimmstenfalls zeigt es nicht die gewollte Wirkung. «So, wie ein Tape Bewegung und Kraft unterstützen kann, kann es sie auch hemmen», sagt Stephan Mogel.

(Schweizer Familie)