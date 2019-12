Was kommt nach der Pille?

Saundra Pelletier ist es nicht peinlich, die Dinge beim Namen zu nennen. «Wenn man weiss, wie sie heissen, muss man ihnen keine niedlichen kleinen Namen geben», sagt sie. «Dann kann man über die Vulva sprechen, über die Vagina und die Klitoris. Ich finde das wichtig.» Pelletier, 50 Jahre alt, arbeitet seit 25 Jahren in der Pharmaindustrie, einen grossen Teil davon speziell an Produkten für Frauen. Scham hält sie für falsch, sogar für gefährlich, weil es wichtig ist, dass Frauen über ihre Körper sprechen können und Frauenkörper ernst genommen werden.

Seit 2015 ist Pelletier Chefin von Evofem, einem Biotech-Start-up aus San Diego in Kalifornien. Evofem hat ein Art Gleitcreme entwickelt, die Frauen circa eine Stunde vor dem Sex auftragen können. Sie soll verhindern, dass die Frau schwanger wird, und sie gleichzeitig vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen, der Chlamydiose und der Gonorrhoe. Die Creme namens Amphora funktioniert nicht über Hormone, sondern bildet eine mechanische Barriere und hält den pH-Wert in der Scheide niedrig, sodass Spermien und Krankheitserreger sich nicht wohlfühlen.

«Wir nutzen die gleiche Verhütung wie unsere Grosseltern»

Falls sie auf den Markt kommt, wäre die Creme das erste Präparat, das Frauen die gleiche Freiheit gibt, die Männer mit Kondomen schon lange haben: sich spontan für sicheren Sex entscheiden zu können, ohne den Körper mit Hormonen zu belasten. In den Studien wurden nur 1,3 Prozent der Frauen, die das Präparat richtig anwendeten, binnen eines guten halben Jahres schwanger. Die strenge US-Aufsichtsbehörde FDA prüft die Genehmigung. Es wäre das erste wirklich neue Verhütungspräparat auf dem Markt seit Jahrzehnten.

Es ist jetzt fast 60 Jahre her, dass die Antibabypille aufkam, Frauen mehr Freiheit gab und die Gesellschaft radikal veränderte. Doch seither hat es in Sachen Verhütung nicht mehr viel Fortschritt gegeben. Forschung ist teuer, niemand will investieren. Normalerweise geben Pharmakonzerne im Durchschnitt rund 20 Prozent ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus.

74 Millionen Frauen werden

jedes Jahr laut Weltgesundheitsorganisation ungewollt schwanger.

Von den Verhütungsmittel-Umsätzen gehen aber nur zwei Prozent zurück in die Forschung, hat die Bill & Melinda-Gates- Stiftung errechnet, die in den vergangenen fünf Jahren 190 Millionen Dollar in Verhütungs-Forschung gesteckt hat, weil sie daran glaubt, dass mit besserer Verhütung die Lebensqualität von Millionen Frauen steigen wird - in Industrieländern ebenso wie in Entwicklungsländern. «Wir benutzen die gleiche Verhütung wie unsere Grosseltern», sagt Nomi Fuchs-Montgomery von der Stiftung. «Das Ziel ist, dass zumindest unsere Kinder neue Optionen haben.»

Verhütung ist ein Thema, das die Menschheit wohl seit Anbeginn beschäftigt, genauer: die halbe Menschheit, die Frauen. Für sie waren und sind ungeplante Schwangerschaften stets das grössere Problem. Wohl auch deshalb wird kaum an neuen Verhütungsmethoden geforscht: Es sind fast ausschliesslich Männer, die in den Konzernen die Entscheidungen treffen. Die Pille für den Mann? Diese Idee ist nie auch nur in die Nähe der praktischen Anwendung gelangt. Dabei ist der Markt riesig. 74 Millionen Frauen werden jedes Jahr laut Weltgesundheitsorganisation ungewollt schwanger. Innovationen sind dringend gewünscht.

Lange Liste von Nebenwirkungen

Die klassische Antibabypille mit ihrem Gemisch aus Östrogenen und Gestagenen, den weiblichen Sexualhormonen, ist zwar nach der Hormonspirale das verlässlichste Verhütungsmittel schlechthin. So hat die Antibabypille den Pearl-Index 0,3. Das heisst, nur drei von 1000 Frauen werden schwanger, wenn sie mit der Pille ein Jahr lang regelkonform verhüten. Eine Wirkung, die kaum zu schlagen ist. Das Kondom ist 10- bis 40-mal so unsicher, die Kalendermethode 30-mal.

Trotzdem ist die Pille bei Weitem nicht perfekt. Übelkeit, Erbrechen, Gewichtszunahme, Stimmungsveränderungen, Spannungen in den Brüsten und vor allem die gefährlichen, mitunter lebensbedrohlichen Thrombosen gehören zu ihren Nebenwirkungen.

Eins der Probleme der Forschung ist, dass die Hürden für die Zulassung besonders hoch sind, wenn die Präparate für gesunde Menschen gedacht sind. Ein Krebsmittel mag heftige Nebenwirkungen haben, falls es aber die Lebenserwartung verlängert, wird es zugelassen. Ausserdem müssen innovative Alternativen zur Pille preisgünstig sein, um sich auf dem Markt zu etablieren. Noch dazu haben die Konzerne mit den jüngsten Innovationen nicht unbedingt positive Erfahrungen gemacht: Absurderweise hat es hier keinen Fort-, sondern eher einen Rückschritt gegeben: Moderne Antibabypillen mit veränderten Hormonwirkstoffen sind problematischer als ihre Vorgängerinnen, das Thromboserisiko ist höher.

In den USA hat die Firma Bayer, die mit ihrer Tochterfirma Jenapharm zu den Marktführern auf dem Verhütungssektor zählt, daher bereits mehr als zwei Milliarden Dollar Entschädigungen an Frauen gezahlt, die wegen Antibabypillen wie Yasminelle Thrombosen erlitten haben. Manche erlitten einen Herzstillstand, andere sassen monatelang im Rollstuhl, bevor sie sich zurück ins normale Leben kämpften. In Deutschland gingen Frauen bislang leer aus. Bayer berief sich stets darauf, aktuelle Erkenntnisse zum Thromboserisiko «in Abstimmung mit Behörden in die Produktinformationen aufgenommen» zu haben.

Ortsbesuch bei Bayer in Weimar

Im «Supply Center Weimar» werden aus den Wirkstoffen, die Bayer im Werk in Bergkamen herstellt, Pillen. «Die Herstellung von Wirkstoffen kann sehr komplex sein. Ein Molekül wie Drospirenon, ein Gestagen, hat 17 Vorstufen», sagt Thomas Schubert, der Geschäftsführer in Weimar. Das Werk ist zuständig für die «hormonhaltigen festen Arzneiformen». Mehr als die Hälfte der Produktion entfällt auf Antibabypillen. Sie tragen Namen wie Freundinnen: Jaydess, Kyleena, Mirena, Yasminelle, Yasmin oder Yaz und stecken in Packungen mit sanften Farben und freundlichen Motiven: Blumen, rosa Herzen, eine stilisierte Gebärmutter und Eierstöcke.

«Wir tun alles dafür, in der richtigen Qualität zu produzieren», sagt Schubert. Das erwarte Bayer: «Qualität und Zuverlässigkeit». Alles, was im Werk in Weimar ankommt, wird zunächst geprüft: die Wirkstoffe, die Hilfsstoffe, die Verpackungen. Dann werden die Tabletten in Form gepresst. Zuerst werden Wirkstoffe mit Hilfsstoffen wie Maisstärke, Laktose oder Zucker zu Granulaten verarbeitet. In einer Tonne Fertigprodukt steckt etwa ein Kilo Wirkstoff. «Die Kunst ist, dass in jeder Tablette, die man presst, die gleiche Menge Wirkstoff steckt», sagt Schubert.

Ungewollte Schwangerschaften

Für keinen Wirkstoff der Pillen, die Bayer produziert, besteht noch Patentschutz. Neue Produkte mit neuen Wirkstoffen gibt es nicht. «Die Forschung von Antibabypillen ist ausgereizt», sagt Schubert. Aber Bayer investiere in das Werk. «Es ist ein lohnendes Geschäft, wenn auch umkämpft. Und eins mit Zukunft.» Der Markt ist riesig, die Weltbevölkerung wächst. «Wir haben so viele verschiedene Wirkstoffkombinationen, Dosierungen, Darreichungsformen und Einnahmeschemata durcherforscht wie kein anderes Unternehmen», sagt eine Sprecherin. «Wir glauben, dass es sehr schwer sein wird, ein besseres Produkt bei der Pille zu schaffen.» Bayer sehe aber einen wachsenden Bedarf an der lang wirksamen, sehr sicheren und noch dazu reversiblen Verhütung mit der Hormonspirale.

Natürliche Verhütung setzt ein sehr geregeltes Leben voraus - und an vielen Tagen des Monats Verzicht auf Sex.

Neben den grossen Pharmakonzernen ist kaum Platz für Start-ups und kleineren Pharmafirmen. Was fehlt ist vor allem Geld. Fast alle der ohnehin wenigen neuen Konkurrenten arbeiten entweder an alternativen Hormonpräparaten oder an «natürlicher Verhütung». Medincell aus Frankreich, 130 Mitarbeiter, entwickelt ein Hormonpräparat, das man sich spritzen kann und das dann sechs Monate lang Schwangerschaften verhindert. Es soll auch in Entwicklungsländern zum Einsatz kommen.

Das US-Unternehmen Lyndra Therapeutics hat eine Pille in Kapselform entwickelt, die man nur einmal im Monat einnehmen muss und die nach und nach die Wirkstoffe abgibt. Trackle aus Bonn hat ein Thermometer im Tampon-Format entwickelt, das mit dem Smartphone seiner Trägerin kommuniziert und es so leichter macht, zu erfahren, an welchen Tagen man fruchtbar ist. Das schwedische Start-up Natural Cycles setzt ebenfalls auf Temperaturmessung und App. Allerdings geriet es 2018 in die Kritik, nachdem Dutzende Frauen schwanger geworden waren, obwohl sie sich an die Bedienungsanleitung gehalten hatten. Natürliche Verhütung setzt ein sehr geregeltes Leben voraus - und an vielen Tagen des Monats Verzicht auf Sex.

«Die Creme wird verändern, wie sich Frauen fühlen»

Ausserhalb von Unternehmen, die davon ausgehen, mit ihren Ideen möglichst bald Geld zu verdienen, gibt es Forschung an Universitäten und Instituten zu medizinischen Verhütungsmitteln, teils auf hormoneller und teils auf alternativer Basis. Die Cardiff University in Wales forscht zum Beispiel an einem Pflaster, das mit winzigen Nadeln über sechs Monate hinweg Hormone abgibt.

Noch ganz am Anfang steht die Forschung am Woodruff Lab der amerikanischen Northwestern University, die einen Durchbruch bringen könnte: Statt die Hormone zu verändern, arbeiten die Wissenschaftler daran, den Eisprung von vornherein zu kontrollieren, per Gentherapie. Dazu machen sie aber erst einmal Grundlagenforschung, um überhaupt zu verstehen, wie die genetischen Mechanismen hinter dem Eisprung funktionieren. Die Gates-Stiftung unterstützt das Projekt, geht aber davon aus, dass es noch mindestens 15 Jahre dauert, bis entsprechende Produkte auf den Markt kommen.

Wenn mit den Genehmigungen alles klappt, will Saundra Pelletier von Evofem ihre Creme Amphora schon 2020 auf den Markt bringen. Die Unternehmenschefin hat bereits mehr als 245 Millionen Dollar Kapital eingesammelt. «Amphora wird verändern, wie Frauen sich fühlen», sagt sie. Bei der Pille wüssten sie nie genau, welche Wirkungen diese auf den Körper hat. Bei Amphora fielen diese Sorgen weg. «Die Creme wird verändern, wie Frauen über ihre Macht beim Sex denken.»