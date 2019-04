Was schlechte Laune bringt

Tagtäglich wirft einem das Leben Anlässe in den Weg, die einen ein bisschen verstimmen können: Das kleinere der kleinen Kinder legt schon beim Aufwecken einen zünftigen Wutanfall hin. Im folgenden Trubel bleibt der kleine Zeh am Türstock hängen, der Kaffee ist auch kalt geworden. Guten Morgen zusammen! Dann kommt die S-Bahn verspätet, und überfüllt ist der Zug ja sowieso. Da befindet sich die Laune im freien Fall, noch bevor das Büro in Sichtweite gerät. Zum völligen Stimmungskollaps fehlen dann nur Aufmunterungsversuche durch unerträgliche Gute-Laune-Menschen und die überaus schreckliche Ansage, dass all die kleinen Katastrophen gewiss für etwas gut seien.

Letzteren Part übernimmt in diesem Fall Joseph Forgas von der australischen Universität New South Wales. Der Psychologe bekleidet innerhalb seiner Zunft so etwas wie die Rolle des Strafverteidigers der schlechten Laune. Gerade hat er im Journal Current Directions in Psychological Science Ergebnisse zusammengetragen, die den Ruf mieser Stimmung in diesen hedonistisch geprägten Zeiten verbessern könnten. Kernaussage: Schlecht gelaunte Menschen denken kritischer und akzeptieren nicht jeden Unsinn, den sie lesen oder hören. Die Gutgelaunten hingegen lassen sich von pompösem Wortgeklingel oder Dampfplauderern eher blenden.

Gut gelaunte Menschen hielten in den Versuchen teils sinnfreie Sätze eher für wahr.

Zu den Werkseinstellungen von Homo sapiens gehört die grundsätzliche Neigung, erst einmal zu glauben, was er hört. «Rationalität zählt nicht zu den dominanten Merkmalen menschlichen Denkens», sagt Forgas. Skepsis koste Kraft, so der Forscher. Besonders in guter Stimmung wird dieser Aufwand aber instinktiv gerne gemieden. Wozu auch sollte man ihn leisten? Die Laune legt doch nahe, dass alles prächtig läuft. In derart beschwingtem Zustand, so argumentiert auch Nobelpreisträger Daniel Kahneman, bleibe das Denken oberflächlich. Alles ist gut, es besteht gar kein Grund zu Panik und kein Anlass, an den Dingen zu zweifeln.

Schlechte Laune wirkt hingegen wie ein mildes Alarmsignal: Hier stimmt etwas nicht, hier läuft was schief. Das versetze das Denken und Verarbeiten von Informationen in einen anderen Modus, sagt Forgas. Statt sofort zu glauben, werde erst einmal kritisch geprüft, auf Details geachtet und, jawohl, sogar nachgedacht. Das bestätigen die Ergebnisse, die der Psychologe für seine aktuelle Arbeit zusammengetragen hat. Gut gelaunte Menschen hielten in den Versuchen teils sinnfreie Sätze eher für wahr. Sie interpretierten ausserdem grosszügig Bedeutung in abstraktes Gekritzel und liessen sich leichter hinters Licht führen.

Schlecht Gelaunte lassen sich schwerer täuschen

Wer also etwas verkaufen oder erfolgreich eine Botschaft vermitteln will, sollte seine Zielgruppe zunächst in gute Laune versetzen. Missgestimmte Skeptiker wird er dagegen kaum überzeugen können: Schlecht gelaunte Teilnehmer der Versuche von Forgas prüften die Plausibilität der Botschaften, die ihnen vorgesetzt wurden, tatsächlich. Sie liessen sich schwerer täuschen und gaben auch deutlich präzisere Zeugenaussagen ab. Insofern ist es also nicht schlecht, mies in den Tag zu starten. Doch darüber sollte man sich nicht zu sehr freuen – das könnte sonst die Laune heben.

