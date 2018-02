Weniger Geburtsschmerz

Der Klinikkoffer ist gepackt. Das Bébébett montiert. Ein Nuggi bereitgelegt. Es kann losgehen. Wenn dann die ersten Wehen einsetzen, strotzen viele Frauen vor Zuversicht. Sie haben sich bestens vorbereitet – auch auf die bevorstehenden Schmerzen. Sie haben Fachliteratur über Hypno-Birthing gelesen und im Geburtsvorbereitungskurs das «Veratmen» einer Wehe geübt. Doch wenn sich die Schmerzen über Stunden hinziehen und immer intensiver werden, dann sind viele froh, gibt es Möglichkeiten, diese zu unterdrücken. Meist geschieht dies mit einer sogenannten Periduralanästhesie, kurz PDA. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) bezeichnet sie als «die wirksamste Form der geburtshilflichen Schmerztherapie».

Bei der PDA handelt es sich um eine regionale Betäubung des Unterleibs mit einem Schmerzmittel, das nahe dem Rückenmark gespritzt wird. Diese Anästhesie wirkt nach rund 20 bis 30 Minuten und bringt vielen Gebärenden riesige ­Erleichterung. Dennoch wird die Betäubung in der Deutschschweiznur bei rund 25 Prozent aller werdenden Mütter angewendet. Ein Grund dafür ist, dass sie gemäss medizinischer Lehre die Geburt leicht verlängert und deshalb häufiger zu Komplikationen führt. Vor allem der zweite Teil der Geburt, die Austreibungsphase, soll länger dauern, weil die Frauen weniger gut pressen können. Deshalb wird das Schmerzmittel teilweise abgestellt, sobald diese Phase beginnt. Eine Studie, die unlängst im Fachblatt «Obstetrics & Gynecology» erschienen ist, zeigt nun, dass dies gar nicht nötig wäre.

Unterschiede nicht signifikant

Die Untersuchung durchgeführt haben Mediziner des Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, zusammen mit chinesischen Ärzten. 400 Erstgebärende nahmen teil, die ihr Kind in der Universitätsklinik in Nanjing zur Welt brachten. Die Forscher teilten sie in zwei randomisierte Gruppen auf. Bei der einen wurde die Periduralanästhesie bis zum Abschluss der Geburt fortgesetzt. Die zweite Gruppe erhielt ab Beginn der Austreibungsphase nur noch Kochsalz. Weder die Ärzte und Hebammen noch die Patientinnen wussten, welche Flüssigkeit bei ihnen durch den Katheter floss. Das Resultat: Mit PDA dauerte die Austreibungsphase im Schnitt 52 Minuten, ohne 51 Minuten. Der Unterschied war statistisch nicht signifikant. Dasselbe gilt für auftretende Schwierigkeiten: 96,5 Prozent der Frauen mit regionaler Anästhesie konnten ihr Kind auf natürliche Weise gebären, das heisst, ohne Kaiserschnitt oder Hilfsmittel wie Saugglocke oder Zange. Bei der Placebogruppe waren es 99 Prozent. Die Häufigkeit von Dammschnitten war ebenfalls praktisch identisch. Auch den Babys ging es gleich gut.

Erstaunlicherweise spürten die Frauen, die lediglich eine Kochsalzlösung erhielten, nicht mehr Schmerzen. Dafür zeigten sie sich aber deutlich weniger glücklich über den Verlauf der Geburt: 30,5 Prozent äusserten sich unzufrieden, bei den Müttern mit fortgesetzter PDA waren es nur 16 Prozent. Die Autoren geben in der Publikation an, dass sie keinen potenziellen Interessenkonflikten unterliegen würden.

Der Einfluss der Hebammen

Daniel Surbek, Chefarzt Geburtshilfe am Berner Inselspital, meint: «Das ist eine wichtige Studie. Sie zeigt, dass man die PDA in der schmerzhaftesten Phase der Geburt nicht abstellen sollte.» Allerdings dürfe das Medikament nicht zu hoch dosiert sein, damit die Frau die Wehen noch spüre und im entscheidenden Moment Kraft zum Pressen habe. «Im Inselspital stoppen wir die PDA generell nicht», sagt Surbek. Wenn der Arzt später einen Dammschnitt oder -riss nähen müsse, sei es für die Patientin auch angenehmer, wenn die Betäubung weiterhin wirke. «Es gibt aber durchaus Schweizer Spitäler, welche die Periduralanästhesie abstellen, sobald der Muttermund vollständig offen ist und die Austreibungsphase beginnt.»

Das Zürcher Universitätsspital zumindest handhabt es ähnlich wie die Berner: «Wir suchen immer eine individuelle Lösung», sagt Roland Zimmermann, Direktor Klinik für Geburtshilfe. Bei ihnen könnten die Gebärenden über einen Taster selber bestimmen, wie viel Schmerzstillung sie benötigten.

Laut Daniel Surbek sind die Resultate der Bostoner Studie auf die Schweiz übertragbar. Dennoch geht der Gynäkologe nicht davon aus, dass die PDA nun von deutlich mehr werdenden Müttern gewünscht wird. «Oft ist die Grundhaltung entscheidender als medizinische Überlegungen. Viele Frauen finden, es sei normal, dass eine Geburt mit Schmerzen verbunden ist. Sie wollen sie bewusst durchleben.» Je natürlicher und je weniger ärztliche Hilfe, desto besser – diese Vorstellung ist weit verbreitet, wenn es ums Gebären geht. Hinzu kommt das in der deutschsprachigen Kultur vorherrschende Bild von der guten Mutter, die gewillt ist, für ihr Kind zu leiden.

Eine Rolle spiele auch, wie die Hebamme zu Schmerzmitteln stehe, sagt Surbek. Denn während der stundenlangen Eröffnungsphase begleitet in der Regel sie die Frau, der Arzt oder die Ärztin kommt erst bei Komplikationen oder ganz am Schluss hinzu. Die Haltung der Geburtshelferin kann in diesen sensiblen Stunden die Entscheidung für oder gegen eine PDA beeinflussen. Andrea Weber-Käser, Geschäftsführerin des Schweizerischen Hebammenverbands, betont allerdings: «Es gibt von unserem Berufsverband aus keine allgemeine Empfehlungen für Hebammen, eine Geburt mit PDA möglichst zu vermeiden.» Dem scheint ein Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) zu widersprechen. «Die von Hebammen Betreuten benötigen weniger Interventionen wie etwa epidurale Anästhesien als ärztlich Betreute», heisst es dort. Für Andrea Weber-Käser liegt dies aber nicht daran, dass Geburtshelferinnen den Frauen eine regionale Betäubung ausreden, sondern an der ­intensiven Betreuung: «Wenn die Hebamme einen guten Draht zur Schwangeren gefunden hat, ihr permanent Mut zuspricht und für sie bei den emotionalen Hoch- und Tiefflügen den Blitzableiter spielt, dann wird die werdende Mutter in der Regel auch besser mit den Schmerzen fertig.»Dass die Diskussionen um die Periduralanästhesie stark kulturell geprägt sind, zeigen die grossen Unterschiede zwischen der Deutsch- und der Westschweiz. In der Romandie lassen laut Daniel Surbek bis zu 80 Prozent aller Frauen eine regionale Betäubung durchführen. Das sind über dreimal mehr als in der Deutschschweiz. Woher kommt dieser Röstigraben?

Anderes Mutterbild

Ein Grund dafür ist sicherlich das mehrheitlich französisch geprägte Mutterbild der Romands, das von den Frauen weniger Aufopferung verlangt. Wie man gebärt, ob man stillt oder nicht, wer die Kinder betreut: All diesen Fragen begegnet man in Frankreich generell entspannter. Frank Rühli, Evolutionsmediziner an der Universität Zürich, sieht noch eine andere Erklärung: «In der Romandie ist man tendenziell weniger kritisch gegenüber medizinischen Interventionen. Das Vertrauen in das Gesundheitssystem und in die Ärzte ist grösser.» Generell glaubten die Westschweizerinnen und -schweizer mehr an den Staat und dessen Angebote. Das belegen regelmässig die unterschiedlichen Abstimmungsresultate. Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern – neue Studie hin oder her.

(Tages-Anzeiger)