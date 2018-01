Weniger Testosteron wegen Ibuprofen

Hohe Dosierungen vermeiden

Alle frei verkäuflichen Schmerzmittel haben gewisse Nebenwirkungen:



Paracetamol: (in der Schweiz z. B. als Dafalgan oder Panadol verkauft): Paracetamol kann in hohen Dosierungen und bei regelmässiger Einnahme die Leber schädigen. Als einziges Schmerzmittel darf man es auch in der Schwangerschaft einnehmen, allerdings kam in letzter Zeit der Verdacht auf, dass es das ADHS-Risiko für das ungeborene Kind steigern kann. Paracetamol wirkt gut bei Fieber, weniger gut bei Kopfweh.



Acetylsalicylsäure: (z. B. Aspirin, Alcacyl, Alka Seltzer): Acetylsalicylsäure kann die Magenschleimhäute angreifen und zu Blutungen führen. Es wirkt sowieso leicht blutverdünnend, was generell das Risiko für Blutungen erhöht. In hohen Dosierungen schädigt es die Nieren.



Ibuprofen(z. B. Algifor) und andere NSAR, nicht steroidale Antirheumatika (z. B. Voltaren, Tonopan): Die NSAR wirken, anders als Paracetamol, auch entzündungshemmend. Sie belasten den Magen und schädigen in hohen Dosierungen die Nieren. Ibuprofen bremst ausserdem die Testosteronproduktion im Hoden und erhöht eventuell das Risiko, an einem plötzlichen Herztod zu sterben.