Wenn der Arzt bei Schmerzen sagt: «Jetzt tun sie nicht so»

Eine Studentin zeigt ihren verkümmerten kleinen Zehennagel einem Hautarzt. Seine Reaktion: «Das kommt sicher von Ihren hohen Absatzschuhen. Sie müssen halt nicht so sexy sein wollen.»

Eine 33-jährige Frau berichtet ihrer neuen Gynäkologin leicht besorgt, dass ihre Periode unter dem Einfluss der Antibabypille über Monate ausgeblieben ist. «Und?», erwidert diese schnippisch. «Haben Sie ein Problem damit?»

Beide Szenen sind nicht erfunden. Fragt man im Bekanntenkreis nach unangenehmen Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten, können fast alle eine Geschichte erzählen. Diese handeln von «Göttern in Weiss», die nicht zuhören, ihre Diagnosen unverständlich mitteilen, den Patienten schroff behandeln, seine Sorgen nicht ernst nehmen.

«Sexuell gefärbte Kommentare haben in einer Arztpraxis nichts zu suchen.»Wolf Langewitz, Arzt

Bei der Schweizerischen Stiftung SPO Patientenschutz gehen nahezu täglich solche Meldungen ein. «Bei jedem zweiten Anruf, den wir bekommen, geht es um ein Kommunikationsproblem zwischen Arzt und Patient», sagt Geschäftsführungsmitglied und beratender Arzt Daniel Tapernoux. Die Stiftung hilft Patienten, wenn ein Arzt zum Beispiel eine ernsthafte Erkrankung übersehen und damit deren Gesundheit gefährdet hat. Daniel Tapernoux ist überzeugt, dass sich viele dieser Fälle mit einer verbesserten Kommunikation vermeiden liessen. Er sagt: «Leider hat die Kommunikationsfähigkeit der Ärzte nicht mit der technischen Entwicklung in der Medizin Schritt gehalten.»

Heisst dies, dass bei der Ausbildung medizinischer Fachkräfte zu wenig Gewicht auf die Vermittlung der Soft Skills, also der «weichen», zwischenmenschlichen Fähigkeiten, gelegt wird? «Das glaube ich nicht», sagt Wolf Langewitz vom Universitätsspital Basel, der seit vielen Jahren in der Kommunikationsausbildung von Studenten tätig ist. Seit 2011 ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patient im Medizinstudium an allen Schweizer Universitäten offiziell Teil des Curriculums. Beim medizinischen Staatsexamen trägt das Fach 20 Prozent zur mündlichen Note bei.

Angehende Ärzte werden geschult

Der emeritierte Professor und ausgebildete Internist mit Schwerpunkt Psychosomatische Medizin sagt: «Teilweise wird das Gesprächsverhalten mit Hilfe von Schauspielern, die Patienten spielen, trainiert, teilweise müssen sich die Studierenden selbst in die Rolle des Patienten begeben, um ihre Einfühlsamkeit zu schulen.» Seine Erfahrung zeigt, dass nur ein sehr kleiner Teil der angehenden Mediziner durch eine geringe Empathiefähigkeit auffällt: «Die grosse Mehrheit der Studierenden hat das Studienfach Humanmedizin schliesslich gewählt, weil sie den Menschen helfen wollen.»

Das Gelernte im hektischen Berufsalltag tatsächlich umzusetzen, sei für Ärzte allerdings eine grosse Herausforderung, sagt Wolf Langewitz. «Lassen wir uns voller Empathie auf die Erzählungen eines Patienten ein, riskieren wir, den technischen Teil unseres Jobs zu vernachlässigen: Wir übersehen hier ein Symptom oder vergessen dort einen wichtigen Hinweis zur Medikamenteneinnahme.» Wolle man sich hingegen fachlich nichts vorwerfen müssen, komme schnell einmal der menschliche Aspekt zu kurz und man brüskiere den Patienten. «Die Kunst ist es», so der Experte, «sich im Laufe einer Konsultation zwei verschiedene Hüte aufzusetzen: mal jenen des verständnisvollen Zuhörers, mal jenen des kompetenten Entscheidungsträgers und medizinischen Beraters.»

Die drei unterhalten sich über den Haarausfall der Patientin, als wäre sie gar nicht anwesend.

Offensichtlich nicht geglückt ist dies bei einem Spruch wie «Sie müssen halt nicht so sexy sein wollen». «Sexuell gefärbte Kommentare haben, auch wenn sie als Kompliment daherkommen, in einer Arztpraxis nichts zu suchen», kommentiert Wolf Langewitz. Auch wenn es menschlich ist, die körperliche Attraktivität einer Patientin oder eines Patienten wahrzunehmen, hat bei der Untersuchung einzig die Funktion des Körpers zu interessieren. Im Beispiel mit der Antibabypille hat die Ärztin zwar recht: Das Ausbleiben der Periode ist kein gesundheitliches Risiko. «Der sarkastische Tonfall gegenüber der Patientin, die das nicht wissen kann, ist hingegen ein absolutes No-Go.»

Auch im folgenden Beispiel kommt das ärztliche Feingefühl zu kurz. Eine 45-jährige Frau begibt sich wegen plötzlichen Haarausfalls in eine Spezialsprechstunde. Nachdem die Patientin ihr Problem geschildert hat, wird sie angewiesen, sich für einen Routinecheck der Haut bis auf die Unterhose auszuziehen. Als der Arzt mit dem Check fertig ist, kommen zwei weitere Ärzte hinzu. Die drei unterhalten sich lang und breit auf Fachchinesisch über den Haarausfall auf dem Kopf der Patientin, als wäre sie gar nicht anwesend. Während der ganzen Zeit fordert niemand sie auf, ihre Kleider wieder anzuziehen.

Überlastung führt zu Unvermögen

«Das ist ungeschickt und dürfte eigentlich nicht passieren», sagt Wolf Langewitz, der seinen Studenten beibringt, klare und stets vollständige Anweisungen zu geben. In diesem Fall heisst das, der Patientin zu signalisieren, wann sie die Kleider wieder anziehen darf. Doch schlechte Absichten will er den betroffenen Ärzten nicht unterstellen: «Die drei waren vermutlich so beschäftigt mit der Diagnosestellung oder zeitlich unter Druck, dass sie die Nacktheit der Patientin gar nicht mehr registrierten.»

Apropos Zeitdruck: Daniel Tapernoux von der Stiftung SPO sieht darin einen der Hauptgründe für den unsensiblen Umgang mit Patienten. «Chronische Überlastung und Schlafentzug sind für die Sozialkompetenz alles andere als förderlich.» In manchen Arztpraxen sei Zeitmangel zudem mit einem finanziellen Druck gekoppelt. «Das Gespräch mit dem Patienten wird heute im Vergleich zu technischen Leistungen, etwa dem Anfertigen eines Röntgenbildes, leider schlechter abgegolten», weiss Daniel Tapernoux. «Dieses Verhältnis sollte sich ändern, ohne dass Mehrkosten entstehen.»

«Wenn mir ein Patient so leidtut, dass mir die Tränen kommen, zeigt das nur meine Menschlichkeit.»Wolf Langewitz, Arzt

Auch bei folgender Szene könnte Zeitmangel mitgespielt haben: Ein betagter Patient liegt nach einer Hirnblutung auf der Intensivstation. Zwei Ärzte betreten den Raum und beginnen unverblümt darüber zu reden, ob die lebenserhaltenden Massnahmen besser eingestellt würden, «damit er sterben kann». Die Angehörigen, die am Bett des Kranken sitzen, sind schockiert, denn sie wissen: Der Grossvater kann zwar nicht mehr reden, hat aber alles mitgehört.

Der Basler Professor Wolf Langewitz hält dies für einen bedauernswerten Einzelfall, denn jeder Medizinstudent lerne, auch reaktionsunfähige Patienten stets so zu behandeln, als könnten sie alles registrieren.

Wolf Langewitz weiss aber auch, dass Ärzte manchmal aus Angst, den Terminplan nicht einhalten zu können, die eigene Emotionalität wegdrücken. Dabei sind Gefühle bei Medizinern kein Tabu. «Wenn mir ein Patient so leidtut, dass mir die Tränen kommen, zeigt das nur meine Menschlichkeit», sagt Wolf Langewitz. Haltlos schluchzend aus dem Raum zu stürmen, sei hingegen ein Zeichen von Unprofessionalität. Der Kommunikationsprofi empfiehlt seinen Berufskollegen, dem Patienten immer zu zeigen, dass man seine Bedürfnisse wahrgenommen hat, auch wenn man gerade nicht vertieft darauf eingehen kann. Man könne beispielsweise sagen: «Ich würde jetzt gerne noch etwas bei Ihnen bleiben, muss mich aber noch um andere Patienten kümmern.» Damit stosse man fast immer auf Verständnis.

«Wenn die Patientin Schmerzen äussert, gilt es, darauf einzugehen. Punkt.»Wolf Langewitz, Arzt

Der Aufwand für erfahrene Ärzte, sich fachlich auf dem neusten Stand zu halten, ist gross. Wolf Langewitz und Daniel Tapernoux sind trotzdem dafür, dass jeder Mediziner von Zeit zu Zeit eine Weiterbildung in Kommunikation absolvieren sollte. Denn in Fachkreisen ist hinlänglich bekannt: Der Behandlungserfolg hängt nicht alleine von der gewählten Therapiemethode ab, sondern zu einem beträchtlichen Teil auch von der Qualität der Arzt-Patient-Beziehung. «Fühlt sich der Patient ernst genommen und versteht er die nötigen Behandlungsschritte, hält er sich besser an das, was ihm verordnet wird», so Daniel Tapernoux.

Die Placebo-Forschung zeigt, dass allein die positiven Erwartungen, die man an eine Behandlung hat, messbare körperliche Verbesserungen hervorrufen. Eine Studie aus Grossbritannien kam zum Schluss, dass eine Pseudo-Akupunktur-Behandlung bei Reizdarm-Patienten besonders dann Wunder wirkte, wenn sie von einer Ärztin ausgeführt wurde, die stets liebevoll auf die Patienten einging. Punkto Schmerzen und Lebensqualität ging es ihnen viel besser als jenen Kranken, die emotionsloser betreut worden waren. «Mit seinem Gesprächsverhalten kann ein Arzt auf zwei Weisen Einfluss auf die Genesung seines Patienten nehmen», sagt Wolf Langewitz: «indem er seine Angst vermindert oder seine Zuversicht verstärkt.»

Diese Chancen hat die Gynäkologin aus dem folgenden Beispiel verpasst: Sie hat einer 30-jährigen Frau gerade das Spekulum zur Untersuchung der Scheide eingeführt. Die Patientin hat dabei sichtlich Schmerzen, doch die Ärztin lässt das Untersuchungsgerät los, dreht sich zu ihrem Pult, um etwas aufzuschreiben. Die Patientin, mit zusammengebissenen Zähnen: «Können Sie bitte das Ding wieder entfernen, es tut extrem weh.» Darauf die Ärztin, ohne von ihren Notizen aufzublicken: «Tun Sie mal nicht so hysterisch.» Kommunikationsprofi Wolf Langewitz hält dieses Verhalten für eine äusserst respektlose Machtdemonstration. «Wenn die Patientin Schmerzen äussert, egal ob ich diese als Arzt nachvollziehen kann, gilt es, darauf einzugehen. Punkt.»

Wenn der Arzt keine Einsicht zeigt, nützt nur eines: sich einen neuen Arzt zu suchen.

Wie reagiert man als Patient auf Fehltritte eines Arztes? Weil immer ein Abhängigkeitsverhältnis besteht und der Arzt eine gewisse Machtposition innehat, trauen sich viele nicht, sich zu wehren. Wolf Langewitz rät deshalb: «Stellen Sie Ihren Arzt nicht auf ein Podest, er ist auch nur ein Mensch. Sagen Sie, was Ihnen nicht passt. Höflich und am besten sofort.»

Wenn der Arzt keine Einsicht zeigt, nützt nur eines: sich einen neuen Arzt zu suchen. Arztpraxen und Spitäler sind dazu verpflichtet, einem eine Kopie des eigenen Patientendossiers auf Wunsch nach Hause zu schicken. «Es gehört per Gesetz der Patientin oder dem Patienten», so Wolf Langewitz.

Auch wenn man den alten Arzt nie mehr sieht, kann es sinnvoll sein, ihm nachträglich ein Feedback im Sinne von «Das hat mich gestört» zu geben. Dies kann per E-Mail, mit einem Anruf oder über die Ombudsstelle eines Spitals geschehen. «Halten Sie sich nicht für kompliziert, wenn Sie es tun», rät Daniel Tapernoux. «Haben Sie sich bei einem Arzt unwohl gefühlt, ist es anderen Leuten sicher ähnlich ergangen. In diesem Sinne wehren Sie sich auch gleich für andere mit.» Und man gibt dem Betroffenen eine Chance, seinen Kommunikationsstil zu überdenken.

(Schweizer Familie)