Wie Sie mit der Wut Ihrer Kinder richtig umgehen

Erste Hilfe gegen die Wut

Gute Gefühle

Ist ein wütendes Kind nicht mehr zu beruhigen, bringen Sie es an einen ruhigen Ort. Nehmen Sie es auch ein paar Minuten in den Arm. Dies signalisiert ihm, dass Sie es nicht verurteilen, auch wenn Sie sein Verhalten nicht gutheissen.



Dampf ablassen

An einem Kissen als Boxsack kann es seine Wut abreagieren oder in einen Eimer hineinbrüllen. Streiten sich zwei Kinder, können sie wie beim Schattenboxen kämpfen, ohne sich dabei zu berühren.



Vertauschte Rollen

Buben sind wilder, Mädchen brav. Im Rollenspiel können Jungen und Mädchen andere Verhaltensweisen ausprobieren. Fragen Sie die Kinder, wie sich Buben und Mädchen normalerweise verhalten. Dann können sie die Rollen tauschen.



Die Wut ausleben

Kinder können durch Erzählen von Geschichten Aggressionen ausleben und verarbeiten. Sie erzählen, was sie tun würden, wenn sie eine Zauberin, ein Power-Ranger oder ein Prinz wären.



Bewegung

Kinder, die unter Bewegungsmangel leiden, sind aggressiver als andere. Geben Sie einem Kind deshalb im Freien wie zu Hause möglichst viele Gelegenheiten, sich zu bewegen und Sport zu treiben.



Wiedergutmachung

Kinder leiden unter den Missstimmungen, die sie verursacht haben, finden aber allein nur schwer einen Weg aus ihrem Trotz. Zeigen Sie ihm Wege zur Wiedergutmachung, indem Sie mit ihm einen zu Bruch gegangenen Gegenstand reparieren, für Ersatz sorgen oder eine Entschädigung überlegen.



Die richtigen Spiele

Spiele, in denen alle Mitspieler oder einzelne Gruppen Aufgaben lösen, sind eher geeignet, eigene Gefühle wahrzunehmen und sich wie andere besser zu verstehen. Sie zeigen Möglichkeiten, Konflikte gemeinsam friedlich und fair zu lösen. Weniger geeignet sind Spiele und Übungen, in denen es um Sieg und Niederlage geht.



Streiten lernen

Ein zurückhaltendes Kind muss lernen, seine Wünsche offen zu äussern und sich durchzusetzen. In einem Wortgefecht kann es die Kraft seiner Stimme spüren. Abwechselnd sagt es immer lauter «Nein!», Sie antworten «Doch». Dann wechseln Sie die Rollen. Oder es darf einen Tag lang die Familie herumkommandieren, natürlich ohne Unmögliches zu verlangen oder jemanden zu demütigen.



Erfahrungen teilen

Kinder lieben Geschichten aus der Kindheit der Erwachsenen. Erzählen Sie ihnen, was Sie früher wütend gemacht hat. Dann lassen Sie die Kinder erzählen. Wenn sie nicht weiterwissen, stellen Sie Fragen: Was hat dich sauer gemacht? Würdest du es jetzt anders machen? Wie könnte man noch reagieren? Wie ging es dir nachher?