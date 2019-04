Wie verwackelte Handyvideos Impfgegnern in die Hände spielten

Was ist schon so mächtig wie der Zweifel? Einmal gestreut, wird man ihn nicht mehr los. Riko Muranaka weiss das vermutlich besser als andere, die kleine zierliche Frau ist Ärztin sowie Journalistin und nach Berlin gekommen, um ihre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die auch, aber nicht zuerst von ihrer Person handelt, sondern von Japan, von Krebs, Ärzten und Politik. Vor allem aber handelt sie vom Zweifel, der so mächtig ist, dass Beweise und Wissenschaftlichkeit keine Chance mehr bekommen. Muranaka aber hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie glaubt, dass die Wahrheit etwas ändern kann. Nicht zuletzt für sie selbst.

Dabei fängt die Erzählung sehr nüchtern an. Zehntausende Japanerinnen erkranken Jahr für Jahr an Gebärmutterhalskrebs. Tausende sterben daran. Das Risiko für diesen Krebs ist in Japan besonders hoch, fast doppelt so hoch wie in den USA. Die meisten Fälle wären vermeidbar: Gebärmutterhalskrebs wird fast immer durch sexuell übertragbare Viren ausgelöst, die Humanen Papillomviren (HPV) – und gegen die kann man impfen. Am besten schon die Mädchen, bevor sie das erste Mal Sex haben. In 120 Ländern wird die HPV-Impfung deshalb heute empfohlen.

Das ist Anfang 2013 auch in Japan noch der Fall. Das Gesundheitsministerium in Tokio hat das Vakzin fast vorbildlich eingeführt. Seit der nationalen Zulassung der Impfstoffe erzielen Informationskampagnen beeindruckende Impfquoten. In einigen Städten haben schon 2012 bis zu 80 Prozent der 13- bis 16-jährigen Mädchen alle drei Impfdosen erhalten. Studien werden später belegen, dass diese jungen Frauen nur noch extrem selten an Vorstufen des Krebses erkranken. Im April 2013 nimmt die Regierung die Impfung schliesslich ins nationale Immunisierungsprogramm auf. Doch dann tauchen plötzlich Handyvideos auf. Riko Muranaka zeigt einige der Filme in ihren Vorträgen.

Videos von Kindern mit Anfällen kursieren in sozialen Medien: Laut Impfgegnern sollen Impfungen daran Schuld sein. Foto: Youtube

Es sind unscharfe Aufnahmen von zuckenden Füssen und von durch Hausflure torkelnden Mädchen. «Die Eltern und Anwälte dieser Kinder sagen, dass die Symptome eine Folge der Impfung sind», erzählt die Ärztin. «Seriöse Studien haben aber gezeigt, dass solche Symptome bei ungeimpften Mädchen ebenfalls auftreten.» Die Regierung handelt dennoch – und schliesst die Impfung bereits im Juni 2013 wieder aus dem Impfprogramm aus. Auch eine Rüge der Weltgesundheitsorganisation WHO ändert daran nichts.

2015 beginnt Muranaka, die auch für die WHO gearbeitet hat, in der Presse über die Impfungen zu berichten. Das Fernsehen macht unterdessen weiter, das Interesse an den reisserischen Leidensgeschichten ist gross. Noch mehr Fahrt nimmt die Geschichte aber auf, als im März 2016 ein Mediziner im Fernsehen spricht: Shuichi Ikeda ist damals Neurologe an der Shinshu University in Matsumoto und von der Regierung beauftragter Gutachter zu möglichen Nebenwirkungen der HPV-Impfung. Der Arzt präsentiert eine bunte Folie im Fernsehen. Auf der Abbildung seien Mausgehirne zu sehen, sagt er. Die Tiere sollen mit dem HPV-Vakzin oder anderen Impfungen immunisiert worden sein. Im Fall der HPV-Impfung sei deutlich eine zerstörte Hirnstruktur erkennbar. Der Zweifel bekommt neue Nahrung.

«Es war ein Versuch an einer einzigen Maus. Einer einzigen!»Riko Muranaka, Ärztin

Ein Name, der in der Sendung nicht fällt, aber in Ikedas Präsentation vermutlich eine Rolle spielt, ist Hans (HPV-Associated Neuro-immunopathetic Syndrome), eine angebliche Nebenwirkung der Impfung, die allerdings nur in Japan beschrieben wird. Als im November 2016 eine besonders mangelhafte Studie zu Hans erscheint, protestieren Forscher weltweit. Die Studie wird zurückgezogen, doch es ist zu spät. Auch Hans ist jetzt in der Welt – so, wie das Bild des Mausgehirns.

Muranaka kommt ins Spiel, sie forscht nach. «Ich wollte wissen, was hinter dieser Abbildung steckt», sagt Muranaka. Sie bittet Ikeda nach der Sendung um die wissenschaftlichen Daten. Der lehnt jedoch ab, angeblich, weil gerade eine Publikation in Vorbereitung ist. Muranaka nimmt stattdessen Kontakt zu einem Mitarbeiter Ikedas auf. «Er sagte mir, dass das gar kein Versuch an Mäusen gewesen sei», erinnert sich Muranaka. «Es war ein Versuch an einer einzigen Maus. Einer einzigen!» Nach Aussage des Mannes hat Ikeda im Fernsehen jedoch nicht einmal diese Maus gezeigt, sagt Muranaka. Der Mitarbeiter habe in einem anderen Versuch Immunstoffe auf präpariertes Hirngewebe ungeimpfter Mäuse gesprüht, Ikeda sei damit dann an die Öffentlichkeit gegangen – obwohl es sich um vorläufige Resultate eines anderen Experiments gehandelt habe.

Sie können Gebärmutterhalskrebs auslösen: Humane Papillomviren (HPV) unter dem Mikroskop. Foto: dpa

Als Muranaka ihre Recherche kurz darauf in Japan veröffentlicht, beginnt ihr persönliches Drama. Im August 2016 verklagt Ikeda sie wegen Verleumdung. Zwar leitet seine Universität eine Untersuchung ein und rügt den Arzt für die voreilige Präsentation unschlüssiger Daten. Eine Fälschung aber wird angeblich nicht erkannt. Ikedas Anwälte pochen unterdessen darauf, vor Gericht nicht über Wissenschaft zu sprechen. Muranaka sagt, sie habe aufgrund des Gerichtsverfahrens Arbeitsaufträge verloren, ihr Buch über den Impfskandal in Japan lange Zeit nicht veröffentlichen können und sei sogar per E-Mail bedroht worden.

2017 bekommt sie im Ausland einen angesehenen Preis für Verdienste um wissenschaftliche Faktentreue in ihren Berichten und für ihr Durchhaltevermögen. In Japan aber wird sie durch das Gerichtsverfahren zum Schweigen gebracht. Seit vergangenem Jahr lebt sie in Deutschland. In Japan steht sie vor dem zuständigen Bezirksgericht als Angeklagte jedoch in der Beweispflicht – und zum Prozess im März mit fast leeren Händen da. Die Originaldaten von Ikedas Präsentation sind noch immer nicht publiziert. Zudem hat der Whistleblower inzwischen die Seiten gewechselt. Er tritt Muranaka zufolge als Zeuge Ikedas auf. Sollte sie verurteilt werden, kann sie zwar ein höheres Gericht anrufen. «Meine Befürchtung aber ist, dass ein Schuldspruch von Impfgegnern als Bestätigung dafür angesehen wird, dass es das angebliche, durch HPV-Impfungen verursachte Syndrom wirklich gibt.»

Doch ist der drastische Absturz der HPV-Impfquote in Japan allein auf die mediale Verbreitung von Ängsten, auf wissenschaftliches Fehlverhalten Einzelner und eine daraus mutmasslich folgende kritische Haltung gegenüber Impfungen zurückzuführen, wie man es inzwischen aus vielen Ländern kennt? Eine zentrale Rolle spielt wohl auch die Politik. Grundsätzlich bleiben die Japaner nämlich impffreudig – falls die Impfungen von der Regierung offiziell empfohlen werden. So sind laut OECD 95 Prozent der japanischen Kinder gegen Masern geimpft, 98 Prozent des Nachwuchses vor Diphterie, Tetanus und Keuchhusten geschützt.

«Das Gesundheitsministerium in Japan sollte seine Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen.»Aus einem Beitrag von Medizinern der Osaka University

Wo aber der politische Impuls fehlt, kommt es in Japan zu Ausbrüchen vermeidbarer Erkrankungen. So sollen die Röteln laut WHO eigentlich bis 2020 eliminiert sein. Doch in Japan ist die kombinierte Masern-Röteln-Impfung für Kinder erst seit 2006 Routine. Ein substanzieller Teil erwachsener Männer bleibt ungeimpft und verbreitet das Virus – auch unter ungeschützten Schwangeren, deren ungeborene Kinder durch eine Infektion schwer geschädigt werden können. 2013 gibt es eine Epidemie, 20'000 Menschen erkranken, mehr als 40 Babys mit Schäden werden geboren. Die ungeimpften Erwachsenen nachträglich zu immunisieren, kommt aber offenbar nur einzelnen Firmen in den Sinn. Sie bieten ihren Mitarbeitern kostenlose Vakzinierungen an.

Was die HPV-Impfung betrifft, bestätigt Japans Regierung schon Ende 2013, dass es keine wissenschaftlichen Belege für schwere Nebenwirkungen gibt. Die HPV-Impfung wird dennoch nicht wieder ins nationale Impfprogramm aufgenommen. Eltern müssen die Impfung seither aus eigener Initiative anstreben und wissen dabei oft nicht, dass die Immunisierung nach wie vor bezahlt wird. Da die HPV-Impfung zudem vor einer Erkrankung schützt, die erst nach vielen Jahre spürbar wird, ist der Nutzen des Vakzins für viele nicht augenfällig. All das wird es erschweren, die Impfquote wieder anzuheben.

Muranaka jedoch ist zum Glück nicht so allein, wie es bisweilen den Eindruck macht. Zahlreiche Fachleute japanischer Forschungseinrichtungen und Universitäten kritisieren inzwischen das teils zögerliche, dann wieder überhastete und vor allem irrationale Verhalten der Behörden im Fall HPV. «Das Gesundheitsministerium in Japan sollte seine Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen und zeigen, dass es die Bedeutung der Immunisierungen versteht», schreiben Mediziner der Osaka University etwa in einem Beitrag von 2017. Am Ende geht es darum, dass unbedingt auch Regierungen zuverlässige wissenschaftliche Ergebnisse erkennen, respektieren und entsprechend umsetzen – statt auf hysterische Einzelfallberichte zu reagieren und verantwortungslose Mediziner frei agieren zu lassen. Das allerdings ist nicht nur in Japan so.

