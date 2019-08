Zu viel Protein kann das Leben verkürzen

Wer wie viele Proteine braucht

Der Proteinbedarf ist von Mensch zu Mensch verschieden. Er hängt unter anderem ab vom Lebensalter, dem Geschlecht, den ­Lebensumständen und den Aktivitäten. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) empfiehlt als täglichen Richtwert für Erwachsene (Männer und Frauen) im Alter von 19 bis 65 Jahren 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Beispiel: Für einen 70 Kilo schweren Menschen macht das 56 Gramm pro Tag. Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche Spezialfälle, in denen ein abweichender Wert empfohlen wird:



Kinder und Jugendliche: 0,9 Gramm (4­–15 Jahre). Ausnahme: Weibliche Jugendliche (15–19 Jahre): 0,8 Gramm.



Senioren/Seniorinnen (ab 65): 1 Gramm.



Schwangere: 0,9 Gramm (2. Trimester), 1 Gramm (3. Trimester).



Stillende: 1,2 Gramm.



Sportler(innen): 1,2 bis 2 Gramm (am besten verteilt über den Tag in Portionen zwischen 20 und 30 Gramm). Stehen bei einer Sportart Kraft und Leistung im Vordergrund – z. B. leichtathletische Wurfdisziplinen, Kampfsport, Bodybuilding –, sind eher 2 Gramm angezeigt.



10 Gramm Protein sind zum Beispiel enthalten in: 40 Gramm Mandeln, 40 Gramm Vollfettkäse, 50 Gramm Hackfleisch, 55 Gramm Kichererbsen, 1½ Eiern oder 120 Gramm Vollkornbrot.



Aus gesundheitlicher Sicht wird heute empfohlen, den Grossteil des Eiweissbedarfs aus pflanzlichen Lebensmitteln zu decken. Gute pflanzliche Proteinquellen sind etwa: Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen und Erbsen, Kichererbsen), Broccoli, Kartoffeln, Tofu, Nüsse, Mandeln, Kerne. Als Milchersatz bieten sich zum Beispiel Soja-, Cashew- oder Mandeldrinks an. Wichtig: Darauf achten, dass sie keinen Zucker enthalten.



Wer nicht auf Fleisch verzichten möchte, sollte weisses Fleisch bevorzugen (Geflügel) oder Fisch und Meeresfrüchte.



Nur zurückhaltend sollten die in der Fitnessszene beliebten Proteinshakes konsumiert werden: Sie werden meist mit Milch zubereitet und enthalten in der Regel viel Molkenprotein (Whey): Beide Substanzen versetzen den Körper in einen Turbowachstumsmodus mit noch weitgehend unbekannten Konsequenzen für die Gesundheit. Also besser: ganz weglassen.



Bis heute gilt in Sportkreisen das alte Dogma: Tierisches Eiweiss hat eine höhere biologische Wertigkeit als pflanzliches. Das sei zwar immer noch richtig, räumt Ernährungswissenschaftler David Fäh ein. Doch dieses Argument gegen eine pflanzenbetonte Ernährung werde eindeutig überschätzt. «Allenfalls muss man von pflanzlichen Nahrungsmitteln einfach etwas mehr verzehren, um auf die benötigte Eiweissmenge zu kommen.» (sae)