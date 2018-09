Zu viel Zeit vor Computern schadet Kindern

Kinder, die mehr als zwei Stunden am Tag vor Bildschirmen verbringen, büssen an geistiger Beweglichkeit ein. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie kanadischer Wissenschaftler zu 4520 Kindern zwischen acht und elf Jahren aus 20 Städten in den USA hervor.

Der Bericht wurde von Forschern des Cheo-Instituts, der Universität von Ottawa und der Carleton-Universität verfasst und erschien in der britischen Fachzeitschrift «Lancet Child and Adolescent Health».

The strong associations between #cognition and meeting the recreational #ScreenTime recommendation potentially reflect the interruption of the stress–recovery cycle necessary for growth. Comment by Eduardo Bustamante: https://t.co/7VSRJWxeJq pic.twitter.com/klXkAOYzFa