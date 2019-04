Zweifel an Studie zum Gedankenlesen

Die Studie hatte vor zwei Jahren weltweit Aufsehen erregt: Mit einer Spezialkappe mit Sensoren, so hiess es, sei es gelungen, mit den Gehirnen vollständig gelähmter Menschen zu kommunizieren und Antworten auf Ja/Nein-Fragen zu erhalten.

Nun hat das Fachjournal «PLOS Biology», in dem die Studie veröffentlicht wurde, letzte Woche eine Entgegnung zu dieser Publikation veröffentlicht. Die von einem Tübinger Informatiker namens Martin Spüler verfasste Kritik an der Studie weist auf eklatante Fehler bei der Datenauswertung hin. Demnach liefere das Papier, anders als von den beteiligten Wissenschaftlern behauptet, keinerlei Evidenz dafür, dass die Kommunikation mit Patienten in einem sogenannten Completely-locked-in-Zustand (Clis) möglich ist. Das sind Menschen, deren Geist wach ist, deren Muskulatur aber nicht mehr auf Signale vom Gehirn reagieren. Diese Zeitung hat dazu mehrere Experten befragt. Alle bestätigen die Mängel der Studie von 2017.

In der Kritik steht Niels Birbaumer, ein prominenter deutscher Wissenschaftler, der heute vorwiegend an einem von der Schweizer Wyss-Stiftung finanzierten Institut in Genf forscht. Der emeritierte Professor der Uni Tübingen, Autor von Hunderten Fachartikeln, mehr als zwei Dutzend Büchern und Träger des Leibniz-Preises, hat in den vergangenen Jahren in zahlreichen Interviews und Vorträgen erläutert, welche Vorteile seine Methode Patienten bringe, die aufgrund einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS) in einen Zustand vollständiger Lähmung geraten sind.

Statistische Mängel

Mit der von ihm genutzten Technik, einer Gehirnkappe mit Infrarotsensoren, könnten sich die Patienten «relativ zuverlässig durch Gedankenkraft verständlich machen», erklärte Birbaumer 2017 im «Spiegel». Die Deutsche Presse-Agentur verbreitete damals die Meldung: «Kopfhaube kann die Gedanken vollständig gelähmter Menschen lesen.» Sollte die zugrunde liegende Publikation fehlerhaft sein, wäre das ein enormer Rückschlag für Birbaumer, sein Fachgebiet und das wissenschaftliche Publikationswesen.

«Ich habe verschiedene Testverfahren eingesetzt und konnte keine statistisch signifikanten Effekte finden», erklärt ein namhafter Experte für Gehirn-Computer-Schnittstellen, kurz BCI genannt. Er hatte Birbaumers Arbeit aus dem Jahr 2017 nachgerechnet.

Die befragten Experten kritisieren nicht nur «den saloppen Umgang mit Daten». Bemängelt wird auch, dass wichtige Informationen der Studie nie vollständig veröffentlicht wurden, obwohl «PLOS Biology» dies eigentlich verlangt. Doch öffentlich hält sich die Fachwelt bedeckt, kaum ein Forscher möchte seinen Namen in der Presse genannt sehen.

Mehr als 18 Monate hat es gedauert, bis das Fachjournal «PLOS Biology» die Gegendarstellung veröffentlicht hat.

Derzeit prüft eine hochrangige Kommission der Universität ­Tübingen, ob ein Fall von wissenschaftlichem Fehlverhalten vorliegt. Dies träfe zu, falls die Studienautoren entweder absichtsvoll gefälscht oder Kritik an ihren Ergebnissen unterdrückt hätten.

Mehrere unsaubere Publikationen

Niels Birbaumer und sein Mitarbeiter Ujwal Chaudhary, der Hauptautor der fragwürdigen Studie von 2017, haben vor der Tübinger Kommission in mehrstündigen Befragungen ausgesagt. Das Urteil des Gremiums wird in Kürze erwartet. Auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sind die Vorwürfe bekannt. Ob es ein Untersuchungsverfahren geben soll, werde noch geprüft, erklärt deren Sprecher auf Nachfrage.

Mehr als 18 Monate hatte es gedauert, bis das Fachjournal «PLOS Biology» die Gegendarstellung zu Birbaumers Publi­kation veröffentlicht hat. Ein ­E-Mail-Wechsel zeigt, wie der ­Informatiker Spüler bei Birbaumers Arbeitsgruppe anfangs Gehör fand, nach kurzer Zeit aber eine Abfuhr erhielt mit dem Hinweis, er verstehe von der Sache nichts. Auch «PLOS Biology» wehrte sich lange gegen die Veröffentlichung der Kritik.

Die Affäre ist unter anderem aufgrund der Prominenz des leitenden Wissenschaftlers brisant. Der 73-jährige Niels Birbaumer hat in vielen Bereichen der Psycho-Physiologie Pionierarbeit geleistet und ausgezeichnete Wissenschaft betrieben, so zum Beispiel in der Epilepsieforschung, bestätigen ehemalige Weggefährten. Vieles seien geniale Ideen gewesen, die unter anderem wertvolle Einblicke in die Lebenswelt von ALS-Patienten lieferten. Doch die Recherchen zeigen auch Ungereimtheiten, die über die Publikation von 2017 hinausgehen. So wurde einem Doktoranden Birbaumers an der Uni Tübingen die Promotion verweigert, obwohl dieser 2014 zum gleichen Thema eine Publikation im Fachjournal «Neurology» veröffentlicht hatte. Zudem verweisen Wissenschaftler auf weitere Publikationen aus Birbaumers Arbeitsgruppen, deren statistische Methoden unsauber sein sollen.

Heftige Reaktion auf Kritik

Doch insbesondere die Publikation Birbaumers aus dem Jahr 2017 halte «einer sorgfältigen Überprüfung nicht stand und sollte von den Autoren zurückgezogen werden», erklärt ein ­Experte für BCI-Daten. Mehrere weitere Experten bestätigen die Mängel. Sie kommen zum Schluss, dass es mit heutigen Methoden nicht möglich sei, mit den Gehirnen von Patienten im sogenannten Completely-­locked-in-Zustand zu kommunizieren.

Mit der Kritik konfrontiert, weist Niels Birbaumer alle Vorwürfe zurück. Er nennt die Entgegnung «Blödsinn» und spricht von «Informatikergeplänkel». Die Tübinger Kommission interessiere ihn «überhaupt nicht». Er sei weiterhin überzeugt, dass die Kontaktaufnahme mit den Gehirnen gelähmter Patienten funktioniert. Man müsse jetzt vielmehr weitermachen, indem man gelähmten Patienten Implantate direkt ins Gehirn setze.

Auch Birbaumers Mitarbeiter und Erstautor der Studie von 2017, Ujwal Chaudhary, beharrt auf der Richtigkeit der seinerzeit angewendeten Verfahren. Dies begründen beide in einer umfangreichen, hochtechnischen Veröffentlichung, die ebenfalls letzte Woche von «PLOS Biology» veröffentlicht wurde. Ein hierzu befragter Experte nennt diese Rechtfertigung jedoch «zutiefst verwirrend».

Bei dem Konflikt geht es nicht nur um Details einer fragwürdigen Publikation, sondern um enorme ethische Implikationen. ALS-Patienten, die davon ausgehen müssen, in einen Clis-Zustand zu geraten, machen ihre Patientenverfügungen womöglich davon abhängig, ob sie im Zustand völliger Lähmung noch kommunizieren können. Angehörige dieser Patienten leben in der Hoffnung, mit ihren gelähmten Verwandten kommunizieren zu können. Mehrere Familien mit Clis-Patienten besucht Birbaumer regelmässig und bringt seine nun kritisierte Gehirnkappe zur Anwendung.

